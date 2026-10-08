추미애, 경기 민주당 의원 51명에 친전… "지방재정 구조 자체 바꿔야"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 6일 오후 경기도 율곡홀에서 열린 주간회의를 주재하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲9월 1일 오전 경기도의회 본회의장에서 열린 제393회 임시회 제1차 본회의에서 추미애 경기도지사가 추경예산안에 대한 제안설명을 하고 있다. ⓒ 경기도청 관련사진보기

추미애 경기도지사가 취임 100일을 계기로 경기도 재정난 해소를 위한 지방세제 구조개편을 국회 입법으로 완성하겠다는 행보에 나섰다. 추 지사는 8일 경기지역 더불어민주당 소속 국회의원 51명에게 친전을 보내 '지방세제 구조개편 3대 과제' 관련 법안의 국회 통과에 협조해 달라고 요청했다.추미애 지사가 의원들에게 제시한 것은 ▲지방소비세율 단계적 인상 ▲국세인 법인세 일부의 광역지방세 이양 ▲담배소비분 지방교육세의 소방재원 전환이다.구체적으로 현재 25.3%인 지방소비세율을 40.3%까지 단계적으로 높이고, 법인세 국세분의 5%를 광역지방정부에 배분하는 방안이다. 또 2026년 말 일몰 예정인 담배소비분 지방교육세 일부를 소방분 지역자원시설세로 전환해 소방 인건비와 재정 부담에 활용하는 내용이다. 경기도가 제안한 3개 과제에는 모두 6개 법률 개정안이 발의된 상태다.추 지사는 친전에서 지방세제 개편을 단순한 세입 확충 방안이 아니라 현재의 지방재정 구조를 바꾸는 문제로 규정했다.그는 "결국 지방재정의 구조를 바꾸기 위해서는 국회의 입법이 필요하다"며 "이제는 이 논의를 실제 제도개선으로 이어가야 한다"고 밝혔다.이번 친전에서 눈에 띄는 대목은 추미애 지사가 지방세제 개편의 필요성을 현재 경기도가 처한 재정 상황과 직접 연결했다는 점이다.추 지사는 취임 후 예산을 살펴본 결과 올해 상당수 민생 필수사업이 9개월 분만 반영돼 있었고, 10~12월 집행에 필요한 3천132억 원이 마련되지 않았다고 설명했다. 이에 노인 장기요양 1천234억 원, 학교급식 584억 원, 농어민기회소득 215억 원, 청년기본소득 163억 원, 결식아동 급식 75억 원 등 모두 2천464억 원의 필수 민생예산을 확보했다고 밝혔다.그러면서도 추미애 지사는 "더 큰 고민은 내년부터"라고 했다. 부동산 관련 세수 전망이 어둡고 지방채를 추가로 발행해 재원을 메우는 방식도 한계에 다다랐다는 것이다.결국 추 지사가 이번 친전을 통해 국회의원들에게 요구한 것은 당장의 예산 부족분을 지원해 달라는 차원을 넘어선다. 취임 100일 동안 재정 조정에 집중했다면, 이제는 그 원인을 지방세입 구조와 지방재정 제도에서 찾고 이를 입법으로 바꾸겠다는 접근이다.경기도는 앞서 10월 1일 김태년 의원 등 국회의원 18명이 관련 6개 법안 발의에 나서면서 입법 절차를 시작했다. 세 가지 과제가 모두 제도화될 경우 경기도는 자체 추계로 4년간 약 14조 1천억 원 규모의 추가 재원 기반을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.다만 이 같은 재정 효과는 법안이 실제 국회를 통과하고 제도가 시행될 경우를 전제로 한 경기도의 추산이다. 따라서 이번 친전은 추미애 지사가 제시한 지방재정 해법이 이제 국회 논의와 법안 처리라는 다음 단계로 넘어갔음을 보여주는 행보로 볼 수 있다.추 지사는 친전 말미에서 "당장의 어려움뿐만 아니라, 같은 문제가 반복되지 않도록 재정구조까지 바로잡아 나가겠다"고 밝혔다. 재정위기 대응을 단기적인 예산 조정에 머물게 하지 않고 지방세제 개편으로 연결하겠다는 정책 추진 방향을 국회에 다시 한번 명확히 제시한 셈이다.