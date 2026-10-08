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26.10.08 18:22최종 업데이트 26.10.08 18:22

용인 반도체 산단 상생대책 촉구…광주시민 2만여 명 서명 제출

범시민연대, 광주시 등 관계기관에 1차 서명부 전달...산업·일자리·교통 인프라 확충 요구 5만 명 목표 서명운동 지속

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'용인 반도체 산단 광주시 상생발전 범시민연대'(공동대표 안형근·박호연·신원영·박광성)는 용인 반도체 산업단지 조성에 따른 광주시의 상생발전을 촉구하는 시민 2만여 명의 서명부를 광주시 등 관계기관에 제출했다고 8일 밝혔다.
'용인 반도체 산단 광주시 상생발전 범시민연대'(공동대표 안형근·박호연·신원영·박광성)는 용인 반도체 산업단지 조성에 따른 광주시의 상생발전을 촉구하는 시민 2만여 명의 서명부를 광주시 등 관계기관에 제출했다고 8일 밝혔다. ⓒ 광주시

경기 용인 반도체 산업단지 조성에 따른 광주시의 상생발전 대책 마련을 요구하는 시민 서명운동에 2만여 명이 참여했다.

대규모 반도체 산업단지 조성이 인접 지역의 산업과 교통, 생활환경에도 영향을 미칠 것으로 예상되는 가운데 광주시에도 실질적인 발전대책이 마련돼야 한다는 요구가 시민 서명운동으로 이어진 것이다.

'용인 반도체 산단 광주시 상생발전 범시민연대'(공동대표 안형근·박호연·신원영·박광성)는 용인 반도체 산업단지 조성에 따른 광주시의 상생발전을 촉구하는 시민 2만여 명의 서명부를 광주시 등 관계기관에 제출했다고 8일 밝혔다.

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범시민연대는 지난 9월부터 시민 5만 명 참여를 목표로 서명운동을 진행해 왔다.

현재까지 목표 인원의 약 40%인 2만여 명이 서명에 동참했으며, 이번 서명부 제출은 시민들의 요구를 관계기관에 전달하기 위한 첫 번째 공식 행동이라는 게 단체 측 설명이다.

범시민연대는 용인 반도체 산업단지 조성이 용인시만의 산업 발전에 그쳐서는 안 된다는 입장이다. 반도체 산업단지와 인접한 광주시에도 관련 산업 육성과 일자리 창출, 광역교통망 개선, 생활 기반시설 확충 등 실질적인 상생대책이 마련돼야 한다고 요구하고 있다.

특히 대규모 산업단지 개발에 따른 경제적 효과가 인접 지역으로 확산될 수 있도록 관계기관 차원의 정책적 검토와 협의가 필요하다는 주장이다.

범시민연대 관계자는 "2만여 명의 시민이 서명에 동참한 것은 광주의 미래와 상생발전을 바라는 시민들의 뜻이 모인 결과"라며 "이번 1차 제출을 시작으로 5만 서명운동을 계속 이어가겠다"고 밝혔다.

이어 "10월 중 시민과 사회단체가 함께하는 공동행동도 준비하고 있다"며 "더 많은 시민의 뜻을 모아 광주시의 요구가 정책에 반영될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

범시민연대는 앞으로도 서명운동을 이어가면서 시민·사회단체와 함께 상생발전 대책 마련을 촉구할 계획이다.

#광주시#박관열

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