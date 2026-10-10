중국 산둥성 철차산 트레킹... 은빛파도 출렁이는 억새의 유혹

큰사진보기 ▲철차산 억새중국 산둥성 철차산 억새는 한창 꽃을 피우고 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲바위산철차산을 오르면서 마주 보이는 또 다른 암벽산의 풍경은 환상적이다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲산행중국 산둥성 철차산 억새 트레킹에 나선 일행들. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲입산통제소철차산풍경구 입산통제소로 여기서부터 산행은 시작된다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲철차산 억새철차산 억새는 그야말로 장관을 이루는 모습이다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲차산 수장봉이 봉우리는 차산 수장봉으로 다섯 손가락을 가지런히 모아 위로 향한 손바닥 모양을 띠어 붙여진 이름이다. 철차산에는 이런 기묘한 봉우리가 수십 여 개가 넘는다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲철차산중국 산둥성 철차산에서 보는 풍경은 그야말로 환상적인다. ⓒ 정도길 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲보시버섯바위 아래 천연동굴 속에는 라오쭈 도교 신을 모셔 놓았다. 입구 돌틈에 지폐를 꽂아 놓았는데, 무슨 소원을 빌었을까? ⓒ 정도길 관련사진보기

諸惡莫作 衆善奉行(제악막작 중선봉행)

自淨其意 是諸佛教(자정기의 시제불교)



모든 악을 짓지 말고, 모든 선을 받들어 행하라

스스로 그 마음을 깨끗이 하는 것, 이것이 바로 부처님의 가르침이다

큰사진보기 ▲삼청궁철차산 억새 트레킹에서 도교 사원인 삼청궁에서 잠시 나를 돌아보는 시간을 가졌다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲사구해수욕장차산국가삼림공원 정문 앞에 있는 사구해변 또는 사구해수욕장이라 불리는 모래사장. ⓒ 정도길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.

가을바람에 은빛 억새가 두둥실 춤추는 계절이다. 선선한 바람에 맑은 공기를 들이쉬는 것은 건강에 덤이다. 파도처럼 일렁이는 억새로 유명한 전국의 산들은 여행자들의 발길이 끊어지지 않는다. 능선은 사람들의 행렬로 이어지고, 역광을 받은 억새는 눈부시게 빛을 발한다. 사람들은 이 모습에 탄성을 지르며 환호한다. 이런 순간, 추억의 시간을 저장하는 것을 놓칠 리가 없다.가을 억새가 유혹하는 이때 나도 그 꾐에 빠져 집 밖으로 뛰쳐나오고야 말았다. 찾아간 곳은 국내 명산이 아닌, 중국 산둥성 웨이하이시(威海市) 산하 룽청시(荣成市)에 위치한 구정철차산(九顶铁槎山)에 핀 억새였다.우연히 접하게 된 중국 가을억새 트레킹에 동참하게 됐다. 해외여행치곤 비용이 저렴한 것도 마음을 움직였다. 약 15년 만에 떠나는 해외여행이라 신청할 때부터 소풍 가는 기분으로 기다릴 수 있었다. 일정은 10월 2일부터 5일까지 3박 4일 여정으로, 인천항에서 페리를 타고 가는 여행이다.배를 타는 시간만 해도 오가는 데 28시간이 걸렸다. 그럼에도 이동시간은 거의 밤 시간이다 보니, 여행지에서 온전한 이틀을 보낼 수 있었다. 비행기 여행일정과도 크게 다르게 느껴지지 않았다. 또 선상에서 보내는 시간 역시, 여행의 한 부분이라 생각하니 큰 문제는 될 게 없었다.10월 3일, 인천항에서 약 14시간 만에 중국 산둥성 스다오항(石島港)에 도착했다. 선상에서 보는 항만은 컨테이너를 싣고 내리는 모습으로 분주하다. 앞으로 보이는, 그리 높지 않은 바위산은 아름다운 풍경으로 좌우로 길게 뻗어 있다. 하선 후 약 1시간 반을 이동하여 이른 점심을 마쳤다. 다시 약 30분을 달려 구정철차산 주차장에 도착이다.차창 밖 시골 풍경은 내가 사는 동네와 크게 다르지 않다. 도심보다 좀 허름하게 보이는 집과 주변 환경은 국적을 불문하고 다 비슷하다는 느낌으로 다가온다. 버스에서 내린 곳은 철차산풍경구 입산통제소다.철차산풍경구(铁槎山风景区)의 명칭은 구정철차산(九顶铁槎山)으로, 웨이하이시 황해 바닷가에 자리 잡은 국가 AAA급 관광 풍경구로, 국가급 삼림공원이다. 9개의 봉우리가 줄지어 이어진 화강암 산세와 푸른 바다가 어우러진 절경을 자랑하는 산이다. 예로부터 '대동승경(大東勝景)'이라 불려 왔을 정도로 아름다운 바위산은 가을억새와 잘 어울리는, 감탄이 절로 나는 환상적인 풍경을 보여준다.중국은 1년에 두 번 황금주가 있다. 매년 1월 1일 설날을 전후한 춘절 황금주와 중국 국경일인 10월 1일 시작하는 국경절 황금주이다. 두 황금주 모두 7일간 이어진다. 아침 TV를 보니 웨이하이시 주요 호텔 및 민숙(민박)은 방 구하기 전쟁이 벌어졌을 정도였다는 보도가 톱뉴스로 전해진다. 철차산 역시 많은 사람들로 북적였다. 입장료는 55위안, 적지 않은 돈을 내고 산행에 나섰다. 일행 60명은 중국 사람들과 섞여 산을 오른다. 중국의 유명한 산의 등산로는 거의 계단으로 돼 있다. 이곳 역시 처음부터 돌로 만들어진 계단이다.고도가 높아질수록 풍경은 압도적인 느낌이다. 이 산의 특징은 산 전체가 큰 바위와 암벽으로 이루어져 있다. 독특하게 생긴 큰 바위마다 세워진 안내문에는 상세한 설명이 적혀 있다. 이런 바위는 수십여 개가 넘을 정도로 많다. '차산 수장봉(槎山 手掌峰)'이라는 바위 앞에 섰다.차산은 철차산을 줄여 부르는 말이다. 이 바위는 수직 절리와 균열로 절단된 후 오랜 세월 풍화와 침식작용을 거쳤다고 한다. 다섯 손가락을 가지런히 모아 위로 향한 손바닥 모양을 띠어 붙여진 이름이라는 것. 한편으로 두 손을 합장한 채 하늘에 복을 비는 모습으로 느껴지기도 한다.입구부터 정상까지 1시간 4분이 걸렸다. 구정철차산의 공식적인 높이는 해발 539.8m라고 하는데, 고도계는 420m를 가리키고 있다. 이 산은 바다에서 그리 높지 않은 지점에서 시작되는 것을 감안하면 등산시간이 꽤 걸릴 법도 한데 생각보다 빠른 시간에 올랐다. 이 산의 정상은 '칭량딩清凉顶)'으로 그 흔한 표지석을 볼 수가 없다. 지나오면서 보아 온 9개의 웅장한 화강암 봉우리는 감탄을 자아내기에 충분했다. 몇 걸음을 옮길 때마다 사진을 찍지 않으면 안 될 정도로 각도에 따라 풍경이 달라지는 모습이다. 탁 트인 정상에서 사방으로 보는 풍경과 푸른 바다는 그야말로 환상적이다. 여름철 보았던 설악의 풍경이 떠오른다.사실 이 산을 오르고 싶었던, 특별한 이유는 따로 있었다. 바로 암벽 사이로 핀 억새와 바위산이 어울리는 풍경 때문이었다. 억새는 가을을 대표하는 여러해살이풀로 강인한 생명력을 가지고 있다. 사방이 트인 곳에서 보는 억새는 눈부신 은빛 파도가 밀려오는 황홀감과 해방감을 느끼게 한다. 바람이 불 때마다 수만 줄기의 억새가 부딪히며 '사각사각' 내는 소리는 마음에 위로와 평화를 주기도 한다. 가을 정취가 주는 쓸쓸함과 낭만은 사색의 시간을 갖게 만든다. 모진 바람을 견뎌낸 억새로부터 얻는 위안과 용기는 새로운 희망을 갖게 하는 요소로 작용한다. 그래서 나는 암벽에 핀 가을억새를 보러 떠나왔던 것.하산하는 지점 갈림길에 많은 사람들이 모였다. 이곳에서 좌측으로는 전망대인 타핑타이(大平台)와 산구이 유 위엔하이(山龟游云海), 우측으로는 철차산 서쪽 출입문인 징취시먼(景区西门)과 쩡푸 이엔쇼우궁(增福延寿宫)으로 갈라진다. 목적지는 우측 길이다.중간에 넓적한 바위를 만났는데 버섯을 닮았다고 버섯바위라고 한다. 바위 아래로는 천연동굴이 생겼고, 그 안에 '라오쭈(老祖)'를 모셔 놓았다. 라오쭈는 도교나 문파의 시조 또는 가장 높은 어른인 신선을 뜻하는 말이다. 철차산은 금나라 시기 창시된 도교 전진교의 중요한 성지 중 한 곳으로 알려져 있다. 무슨 소원을 빌었을까, 누군가 바위틈에 몇 장의 지폐를 꽂아 놓았다.쩡푸 이엔쇼우궁(增福延寿宫)에 도착했다. 이곳은 도교 사원인 삼청궁이다. 삼청(三清)이란, 원시천존, 영보천존, 도덕천존을 뜻하는 말로, 불교 사찰의 대웅전과 같은 도교 사원에서 가장 중심이 되는 전각을 말한다. 제단에는 공물이 정성스레 마련돼 있다. 중국 돈이 없어 한국 돈을 시주하고 향 3개를 받았다. 종교는 다르지만 불자로서 향을 사르는 마음은 크게 다르지 않다. 플래카드에는 '수계수심(守戒修心)'이라 적혀 있다. <법구경>에도 비슷한 경구가 있다.먼 곳까지 와서 짧은 시간이나마 나를 돌아보는 시간을 가졌다. 돌계단으로 된 하산 길은 조심해야 한다. 발을 잘못 짚거나 꼬이면 큰 사고로 이어질 수 있다. 산행이란 처음부터 마지막 걸음까지 긴장의 끈을 당겨야 한다.출발지인 철차산 입산통제소에서 정상을 거쳐 차산국가삼림공원 정문에 도착했다. 넓은 평지에 세워진 정문은 어마어마할 정도로 규모가 크다. 산행은 약 7km 거리에 2시간 40분이 걸렸다. 등산로 난이도는 보통 정도로 큰 어려움은 없었다. 바로 앞으로는 바다를 낀, 길이만도 약 1.5km 이어지는 긴 모래사장이다. 모래는 아주 부드럽지 않은, 약간 굵은 모래밭으로 걷기에 편하게 느껴진다.이곳은 인근에 있는 '사구촌(沙口村)'이라는 이름을 따서 사구해변 또는 사구해수욕장이라 부른다. 가족과 함께 나온 아이들의 모습이 행복 가득한 모습이다. 잠깐 대화를 나누고 사진도 찍었다. 중국 산둥성 가을 억새 트레킹은 또 하나 나의 행복창고에 저장될 것이다.● 거리 및 소요시간(총 거리 약 7km, 2시간 40분소요)철차산 입산통제소 출발(12:15) ~ 정상(13:19) ~ 갈림길(13:30) ~ 증복연수원(13:52) ~ 차산국가삼림공원 정문(14:55)