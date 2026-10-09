영화 침체기인데... 김태호 피디가 수입에 뛰어든 이유

큰사진보기 ▲9일 부산 기장군 TEO, 워터홀컴퍼니(주)가 공동배급 및 영화 수입 협업에 대한 생각을 밝혔다. ⓒ 워터홀컴퍼니 관련사진보기

"예능 프로를 해오던 중 우리가 너무 쉽게 콘텐츠를 만드나 싶던 차에 한 분 한 분이 소중하다는 경험을 하고 있습니다. 콘텐츠를 대하는 자세를 다시 생각하고 있는 요즘입니다."

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콘텐츠 그룹 테오의 김태호 피디는 줄곧 겸허한 자세였다. 스타 예능 피디에서 올해 영화수입 및 배급자로 출범한 직후 극장을 찾는 관객의 중요성을 몸소 체감하고 있다는 고백과 함께였다.7일 오후 부산 기장군 뮤지컴플렉스서울 부산점에서 김태호 피디 및 공동 사업자인 워터홀컴퍼니 주현 대표가 곧 개봉할 <마더 메리> 소식과 함께 향후 라인업을 공개했다. 지난 7월 전략적 파트너십을 발표한 두 회사는 9월경 첫 공동 배급작 <더 드라마>를 선보인 바 있다. 이날 간담회는 11월 11일 개봉하는 두 번째 수입 배급작 <마더 메리>를 소개하고 두 주체의 경험을 나누는 자리였다.현장에선 영화계 침체기에 예능 제작자가 배급에 뛰어든 이유를 묻는 질문이 이어졌다. 김 피디는 "방송 역시 어려운 상황"이라며 "시장이 줄고, 보여줄 수 있는 콘텐츠에도 제한이 생기는 가운데 영화에서 자신을 끌어당기는 매력을 발견했다"고 설명했다. "후배들과도 업의 경계를 무너뜨리고 싶었다"는 이야기를 나눴다고 덧붙였다.그는 "영화 배급을 시작으로 오프라인 행사 등 여러 가능성을 열어두고 있다"고 밝혔다. "예능 창작자가 대중을 만나는 방식이 꼭 예능일 필요는 없다"는 생각에서다. "시청자가 어디에 있든 찾아가겠다는 뜻이 이번 사업에 담겨 있다"는 설명이었다.김 피디가 거듭 강조한 단어는 '취향'이었다. 영화 수입에서도 "하나의 장르나 방향을 미리 정하기보다 다양한 작품으로 관객과 만나고, 그 선택이 쌓이면서 테오의 색깔이 드러나기를 바란다"고 했다. 그는 "제가 말한 취향은 누군가의 강요 없이 한 명이든 두 명이든 자신이 보고 싶고 나누고 싶은 것을 선택하는 일이라는 뜻"이라고 정의했다.두 회사가 이날 소개한 라인업은 <더 드라마> <마더 메리> <내 곁에 있어줘> <재앙 재> 등 네 편이다. 지난해 부산국제영화제에서 상영된 <재앙 재>는 창작집단 '5월'의 세키 유타로·히라세 겐타로가 공동 연출했으며, 히라세 겐타로는 <8번 출구>의 공동 각본에도 참여했다. <마더 메리>는 오는 11월 11일, <재앙 재>는 내년 1분기 국내 개봉 예정이다.김태호 피디는 "겉으로는 공통점이 없어 보이는 작품들도 각각 들여다보면 공감하거나 대화를 이어갈 부분이 있다"며 "지금은 단어를 하나하나 말하는 단계인데 그 단어들이 쌓이면 하나의 문장이 되고, 다양한 취향을 소개해 온 이력 자체가 브랜드가 될 수 있다고 기대한다"고 말했다. 주현 대표 또한 "올해 두 작품이 A24라는 유명 브랜드와 유명 배우 참여라는 특징이 있지만, 그런 것에 기대지 않고 다양한 작품을 소개하려 한다"고 덧붙였다.첫 사례였던 <더 드라마>는 개봉 이후 한 달이 지난 10월 7일까지 약 9만 명의 관객을 동원했다. 워터홀컴퍼니 주현 대표는 "손익분기점을 넘는 일이 중요하다면서도, 원하는 방식으로 좋은 작품을 소개하는 포트폴리오를 쌓다 보면 성과를 낼 시점이 올 것"이란 기대를 드러냈다.주 대표는 김태호 피디와 협업 제안 배경에 "침체된 외화 시장에서 다른 채널의 소비자와 접점을 찾을 필요가 있었다"고 답했다. 마침, 사업 확장을 고민하던 김 피디와 상황이 맞아떨어진 것. 그간 <극장판 귀멸의 칼날: 무한열차> <에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스> 등을 다뤄온 주 대표는 "유명 배우나 브랜드라는 간판에 기대지 않고, 잘 알려지지 않은 작품이라도 이야기의 가치와 작품성을 보고 소개하겠다"는 계획을 밝혔다.이런 접근 방식은 김태호 피디의 기존 제작 경험과도 연결돼 있었다. 김 피디는 "매년 연말·연초에 자신이 만든 프로들을 나열하고 그 방향성이 무엇인지 그래프를 그려왔다"고 운을 뗐다, 대중성과 자신이 하고 싶었던 것 사이에 점들이 모인 걸 보며 다음을 계획한다는 취지였다.김 피디는 "영화 배급은 현재 테오의 콘텐츠와 거리가 있어 보일 수 있지만, 그 빈 지점을 채우는 시도 또한 브랜드를 만드는 과정"이라며 "예능에 더해 다른 분야로 영역을 넓히고 우리가 소개하는 영화에서 사람들이 자신의 취향과 만나는 지점을 찾길 바란다"고 덧붙였다.수입과 배급을 직접 경험하며 그는 "콘텐츠와 관객을 대하는 태도가 달라졌다"고 털어놨다. 기존에는 콘텐츠를 제작해 플랫폼에 맡긴 뒤 더 할 수 있는 일이 제한적이었다면, 영화에서는 극장을 찾아오는 관객 한 명을 어떻게 더 늘릴지 계속 고민하게 됐다는 것. 제작자 입장에 익숙했던 그가 관객의 공감을 이끌 서비스와 마케팅을 생각하게 된 계기였다.이날 김 피디의 개인적인 경험이 가장 구체적으로 드러난 대목은 <마더 메리>에 관한 이야기였다. <고스트 스토리>(2017), <그린 나이트>(2021) 등을 연출한 데이빗 로워리 감독의 신작으로, 컴백 무대를 앞둔 팝스타 마더 메리(앤 해서웨이)가 관계가 끊겼던 친구이자 의상 디자이너 샘 안셀름(미카엘라 코엘)을 찾아가며 벌어지는 일을 다룬다.김 피디는 "두 인물의 관계에서 자신과 함께 일하는 창작자와 출연자들을 떠올렸다"며 "지금 이 간담회처럼 제가 혼자 무대에 올라 주목받는 자리에서는 함께 일한 이들에게 서운함이 남을 수 있겠다는 생각이 든다"고 고백했다. 그는 "제가 놓치고 가는 감정이 없나 돌아보게 된다며, 이런 자리에 나올 때마다 느끼는 미안함이 있다"고 밝혔다.이어 그는 티빙 예능 프로 <서울 체크인>에서 이효리가 과거 함께 일했던 스타일리스트와 재회한 장면도 겹쳐 떠올랐다고 했다. "함께 일한 사이여도 각자에게 남은 상처는 다를 수 있음을 느꼈고, 자신의 주변을 살펴보는 계기가 됐다"고 일화를 전했다.행사 말미 김태호 피디는 "영화산업에서는 아직 신입"이라 강조하며 "점차 성숙한 일원으로 일해보고 싶다"고 포부 또한 드러냈다.