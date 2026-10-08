후손 명의 땅도 친일재산... 남양주시, 1심 뒤집고 승소 확정

큰사진보기 ▲남양주시는 민영휘 후손이 제기한 부당이득금 반환청구 소송에서 항소심 승소 판결을 받았으며, 해당 판결이 지난달 29일 확정됐다고 8일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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친일반민족행위자 민영휘가 아들 명의로 취득한 토지를 둘러싼 법적 분쟁에서 남양주시가 1심 패소를 뒤집고 항소심에서 승소했다. 법원은 토지 명의자가 친일반민족행위자로 지정되지 않았더라도 실질적인 취득자가 민영휘라면 국가귀속 대상 친일재산에 해당한다고 판단했다.남양주시는 민영휘 후손이 제기한 부당이득금 반환청구 소송 항소심에서 승소 판결을 받았으며, 해당 판결이 지난달 29일 확정됐다고 8일 밝혔다.소송 대상은 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리에 있는 토지다. 이 토지는 일제강점기인 1913년 민영휘의 아들 명의로 사정됐다. 토지 사정은 일제 토지조사사업 과정에서 토지 소유자를 확정하는 절차를 말한다.이후 2005년 민영휘의 후손이 대한민국을 상대로 제기한 소유권보존등기 말소소송에서 승소하면서 후손 측으로 소유권이 이전됐다.후손 측은 이를 근거로 2025년 남양주시를 상대로 부당이득금 반환청구 소송을 제기했다. 그러나 남양주시는 등기상 명의와 실제 소유관계가 다르다는 점을 들어 후손 측 청구에 맞섰다.시는 토지를 사정받은 아들이 친일반민족행위자로 지정된 인물은 아니지만, 당시 나이와 경제활동 여부, 상당한 규모의 토지를 취득한 경위 등을 고려하면 실질적인 소유자는 부친 민영휘라고 주장했다.특히 민영휘와 관련된 과거 재산환수 소송 자료와 역사적 기록 등을 근거로 해당 토지가 아들에게 명의신탁된 재산이라는 점을 소명했다.명의신탁은 실제 소유자가 다른 사람의 이름으로 재산을 등기하거나 명의를 두는 것을 말한다.1심 재판부는 남양주시의 주장을 받아들이지 않았다.하지만 항소심 재판부의 판단은 달랐다. 항소심은 해당 토지가 민영휘가 아들에게 명의신탁한 재산이라고 인정했다. 이어 '친일반민족행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법'에 따라 국가에 귀속되는 친일재산에 해당한다고 판단해 후손 측의 부당이득금 반환청구를 기각했다.결국 후손 명의로 취득된 토지라도 실제 소유관계와 취득 경위에 따라 친일재산으로 판단할 수 있다는 점이 이번 판결에서 확인된 셈이다.민영휘는 대한제국 시기 고위 관직을 지냈으며, 국권피탈에 협력한 대가로 일제로부터 자작 작위를 받은 인물이다. 이후 친일반민족행위자로 지정돼 관련 재산이 국가귀속 대상이 됐다.민영휘 후손과 국가 사이의 재산 분쟁은 과거에도 이어졌다. 2019년에는 서울 강남구 세곡동 토지를 둘러싼 소송에서 민영휘 후손 측이 1심에서 승소했다가 항소심에서 패소했고, 2020년 대법원에서 패소가 확정됐다. 다만 당시 법원은 토지가 친일재산인지 여부를 별도로 판단하지 않아 이번 남양주 사건과는 판단 근거에 차이가 있다.남양주시는 이번 판결을 계기로 친일재산 관련 자료를 관계기관에 제공하고 추가적인 국가귀속 및 환수 절차에도 협력할 방침이다.최현덕 남양주시장은 "이번 판결은 후손 명의로 신탁된 재산의 실질적인 소유관계를 밝혀 친일재산임을 인정받았다는 데 의미가 있다"며 "친일재산이 적법한 절차에 따라 국가에 귀속될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 밝혔다.한편, 시는 오는 12월 출범 예정인 친일재산조사위원회에 관련 자료와 사례를 제공하고, 친일재산으로 확인되는 토지에 대해서도 국가귀속과 환수에 필요한 조치를 요청할 계획이다.