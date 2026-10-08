용인시, SEDEX 2026 참가... 소부장 기업 해외 판로 확대 지원

큰사진보기 ▲용인시는 오는 14일부터 16일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 '제28회 반도체대전(SEDEX 2026)'에 참가해 지역 기업들과 공동 전시관을 운영한다고 8일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인특례시가 국내 반도체 전문 전시회에 지역 소재·부품·장비(소부장) 기업 3곳과 함께 참가해 기술·제품 홍보와 판로 개척에 나선다.용인시는 오는 14일부터 16일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 '제28회 반도체대전(SEDEX 2026)'에 참가해 지역 기업들과 공동 전시관을 운영한다고 8일 밝혔다.한국반도체산업협회가 주관하는 반도체대전은 메모리·시스템반도체를 비롯해 반도체 장비·부품·재료·설비·센서 등 관련 산업 분야 기업과 기관이 참여하는 전문 전시회다.올해 행사에는 삼성전자와 SK하이닉스 등을 포함한 약 300개 기업이 참가해 888개 부스를 운영할 예정이다.용인시 공동 전시관에는 지역 반도체 소부장 기업인 지앤지인텍, 서플러스글로벌, 이큐글로벌 등 3개 업체가 참여한다.시는 이들 기업의 기술과 제품을 소개하고 국내외 바이어, 반도체산업 관계자들과의 교류를 지원할 계획이다.특히 전시회 기간 기업들의 신규 거래처 발굴과 사업 협력 기회 확대를 지원하는 데 중점을 둘 방침이다.용인시의 반도체산업 관련 투자환경과 지원 정책도 소개한다.시는 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지와 용인 반도체 클러스터 일반산업단지의 조성 현황을 알리고 지역 내 반도체산업 기반과 기업 지원 정책 등을 홍보할 예정이다.용인시는 이번 공동 전시관 운영이 지역 소부장 기업들의 기술력을 알리고 국내외 반도체 관련 기업들과 사업 협력 관계를 구축하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.시 관계자는 "이번 전시회는 용인지역 소부장 기업의 기술력을 소개하는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 지역 기업의 판로 확대와 경쟁력 강화를 위한 지원을 이어가겠다"고 말했다.