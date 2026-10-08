안민석, 경기북부 교육격차 해소 본격화… "제2부교육감이 전담"

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 8일 오전 경기도고양교육지원청에서 민경선 고양시장, 강현주 고양교육장, 도의원, 학부모 등이 참석한 가운데 찾아가는 교육감실 타운홀미팅을 하고있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 8일 오전 경기도고양교육지원청에서 민경선 고양시장, 강현주 고양교육장, 도의원, 학부모 등이 참석한 가운데 찾아가는 교육감실 타운홀미팅을 하고있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 8일 오전 경기도고양교육지원청에서 민경선 고양시장, 강현주 고양교육장, 도의원, 학부모 등이 참석한 가운데 찾아가는 교육감실 타운홀미팅을 한 뒤, 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 8일 오후 파주 별하람초등학교 시청각실에서 전선아 파주교육장, 최종상 파주경찰서 서장, 박은주 도의원, 손성익 도의원 , 최지원 도의원, 손희정 도의원, 방인혜 시의원과 학부모 등이 참석한 가운데 찾아가는 교육감실 타운홀미팅을 하고있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 8일 오후 파주 별하람초등학교 시청각실에서 전선아 파주교육장, 최종상 파주경찰서 서장, 박은주 도의원, 손성익 도의원 , 최지원 도의원, 손희정 도의원, 방인혜 시의원과 학부모 등이 참석한 가운데 찾아가는 교육감실 타운홀미팅을 하고있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 경기북부 교육격차 해소를 위한 행정체계 개편과 현장 대응을 동시에 추진하고 있다. 취임 100일인 8일 고양과 파주를 잇달아 찾아 지역 학부모와 학교 현장의 목소리를 듣고, 통학·학교시설·소규모 학교 등 구체적인 현안을 지자체와 경찰 등 지역사회와 함께 풀어가는 방안을 논의했다.특히 안민석 교육감은 경기북부를 제2부교육감이 전담하는 조직개편 구상을 재확인하면서 교육격차 해소를 선언에 그치지 않고 전담 행정체계와 현장 협력으로 실행하겠다는 의지를 드러냈다.안민석 교육감은 이날 오전 고양교육지원청, 오후 파주 별하람초등학교에서 각각 '찾아가는 교육감실' 타운홀미팅을 열었다. 두 지역 행사에는 학부모와 학교장 등 200여 명이 참석해 지역 교육 현안에 관한 질문과 의견을 쏟아냈다.고양에서는 경기북부 교육격차 해소를 비롯해 학교시설 개방, 교육경비 확대, 원거리 통학 문제가 주요 의제로 제시됐다. 파주에서는 교육격차와 함께 소규모 학교 운영의 어려움, 특수교육대상자 지원 등이 논의됐다.두 지역에서 공통적으로 제기된 교육격차 문제에 대해 안민석 교육감은 조직 자체를 바꾸겠다는 구상을 내놨다. 그는 "경기북부를 제2부교육감이 전담하여 교육행정을 추진하도록 조직개편을 준비하고 있다"며 "내년에는 지역에서 선출한 제2부교육감이 경기북부의 교육 여건과 특성을 반영해 교육의 질을 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.이는 경기북부 교육격차를 지역별 사업 하나하나로 대응하는 데 그치지 않고, 북부 지역의 특성을 반영할 별도의 교육행정 체계를 구축하겠다는 의미다. 안민석 교육감이 취임 100일을 맞은 날에도 고양과 파주를 찾은 것은, 이 같은 구상을 지역 현장에서 확인하고 구체화하는 행보로 볼 수 있다.현장에서 제기된 문제에 대해서는 교육청 내부 대응에만 머물지 않았다.고양에서는 민경선 고양시장이 참석해 학교복합시설 설치와 통학버스 지원, 교육경비 확대 등 교육환경 개선 방안을 논의했다. 원거리 통학 문제와 관련해 고양교육지원청은 지난 6월 지자체와 협력해 버스를 증차했으며, 내년에는 노선을 추가 확대할 계획이라고 설명했다.파주에서는 최종상 파주경찰서장과 함께 학생들의 안전한 통학 환경을 논의했다. 교통신호 체계 개선과 치안 지원 등 교육청만으로 해결하기 어려운 문제를 지역사회와 함께 풀겠다는 것이다. 파주교육지원청도 과밀학급 해소와 학생전용 통학순환버스 '파프리카' 지원 확대, 소규모 학교에 대한 단계적 지원 방안을 제시했다.학교시설 개방 문제 역시 지역사회와의 협력으로 풀겠다는 입장이다. 안민석 교육감은 "지자체와의 벽깨기 협력을 통해 학교와 지역사회가 교육자원을 함께 활용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.안 교육감이 강조하는 '교문현답'도 이런 방식으로 구체화하고 있다. 교육감이 지역을 찾아 의견을 듣는 데서 끝나는 것이 아니라 통학은 지자체와, 통학 안전은 경찰과, 학교시설 활용은 지역사회와 연결해 해결책을 찾는 방식이다.취임 100일은 통상 그동안의 성과를 정리하는 시점이지만, 안민석 교육감은 이날 오전 고양, 오후 파주에 이어 저녁에는 김포에서 다시 학부모들을 만났다. '100일 성과'보다 앞으로의 실행을 위한 현장 행보에 무게를 둔 셈이다.안민석 교육감의 경기북부 교육격차 해소 정책은 제2부교육감이라는 행정체계를 만들고, 지역 현안을 현장에서 확인한 뒤 지자체·경찰 등과 해결하는 구조를 갖추는 것에 방점이 찍혀 있다.다만 조직개편이 실제로 이뤄지고 전담체계가 가동된 뒤 북부 지역의 교육 여건이 얼마나 달라지는지는 앞으로 확인해야 할 과제다. 취임 100일 이후 안 교육감의 정책 추진력은 결국 이 구상을 실제 행정과 교육 현장의 변화로 연결하느냐에 따라 평가받게 될 전망이다.