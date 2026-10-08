주우크라이나 대사 본국 소환 강경 대응... "협의는 지속"

큰사진보기 ▲23일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 미국 뉴욕 UN본부 총회장에서 열린 제81차 총회에서 연설하고 있는 모습. ⓒ UPI/연합뉴스 관련사진보기

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북한군 포로를 한국으로 보내면서 비공개 합의를 파기한 뒤 '정상 간 합의는 없었다'고 둘러댔고, 이후엔 '한국도 전쟁 위기'라거나 '한국이 러시아를 돕고 있다'고 딴죽을 건 우크라이나에 대응해 한국 정부는 주우크라이나 대사를 소환하는 강력한 조치를 취했다.외교부는 8일 오후 "정부는 주우크라이나 대사를 본국으로 소환하기로 결정하였다"면서 "정부는 양국 간 제반 현안이 원만히 해결되기를 기대하며, 이를 위해 우크라이나 측과의 협의를 지속해나갈 것"이라고 밝혔다.이는 한국 정부를 대표해 우크라이나에서 외교 활동을 하고 있는 박기창 대사를 한국으로 불러들이는 것으로, 통상 상대국 주재 대사를 본국으로 소환하는 일은 외교관계 단절 전 단계에 해당하는 강력한 항의 조치다.우크라이나에 대해 강력한 조치를 하게 된 것은, 우크라이나 정부가 북한군 포로 송환 비밀유지 합의 파기를 사과하라는 한국의 요구는 받아들이지 않고, '한반도 전쟁 발발 가능상', '한국이 러시아를 돕고 있다'는 등의 얘기를 늘어놓으면서 딴죽을 걸고 있는 상황을 그대로 방치할 수 없다는 판단 때문으로 보인다.북한군 포로를 한국 송환하는 문제를 협의한 한국과 우크라이나 외교 당국은 송환 사실을 비공개하기로 합의했다. 하지만 지난 8월 23일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유엔총회 연설에서 이 사실을 발표했다.한국은 비밀유지 합의 파기라고 항의했지만 우크라이나 측에서는 '정상 간 비공개 합의는 없었다'는 궤변을 늘어놨다. 이후엔 대통령실 비서실장이 나서서 '한반도에서 전쟁 위기'를 언급하는 망발을 쏟아냈다. 지난 9월 28일 외교부는 주한 우크라이나 대사대리를 초치해 항의의 뜻을 전했다.지난 2일 이재명 대통령도 SNS를 통해 "대한민국 대통령이 최대한 예의를 갖춰 '아쉽다'고 했더니 (비공개를) 합의한 적이 없다며 상대국 국가원수를 거짓말쟁이로 만들었다"면서 "사실 인정 및 공개 사과를 계속 거부하면 추가 조치를 해 나갈 것"이라고 경고했다.양국은 외교부장관끼리 수시로 연락하면서 수습책을 논의했다. 하지만 우크라이나 측이 제안한 잘못 인정과 사과의 수준이 한국이 바라는 정도에는 미치지 못한 것으로 전해졌다.6일에는 우크라이나 대통령실 제재 담당 보좌관 '한국이 러시아에 석유제품을 대량 공급했다'는 <가디언>의 보도를 인용해 한국을 비판했다. 전적으로 한국의 결정에 달려 있는 러시아와의 무역 사안을 우크라이나가 문제삼은 것이다.