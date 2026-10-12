'1923간토특별법'시행 앞두고 일본 간토학살연구자·시민 1923역사관 집결

큰사진보기 ▲1923 컨퍼런스 포스터기억과 평화를 위한 1923역사관에서 일본의 간토학살 조사 및 추도활동을 이끌어 온 간토의 주요지역(도쿄도, 지바협, 가나가와현, 사이타마현, 군마현)의 대표들을 초청하여 10월 12일 한일 컨퍼런스를 연다. ⓒ 김종수 관련사진보기

큰사진보기 ▲1923 컨퍼런스 순서10월 12일 컨퍼런스 주요 발표주제와 순서 ⓒ 김종수 관련사진보기

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행사 개요

행사명 : 2026 한일컨퍼런스

주 제 : 1923 간토 특별법 시행의 준비와 기억·연대의 새로운 방향

일 시 : 2026년 10월 12일(월) 09:30~18:00

장 소 : 기억과 평화를 위한 1923역사관



주요 내용 :



· 한일 시민사회의 간토학살 진상규명 활동

· 일본 각 지역의 조사·추도운동· 식민주의와 제노사이드

· 국가폭력과 기억계승

· 특별법 시행 이후 국가조사의 과제

· 한일 민관 조사협력과 미래세대 평화교육



참여 문의/ 041. 552. 1923 / 010-5382-2406



덧붙이는 글 | 이 기사는 1923NEWS 에도 실립니다.

1923년 간토대지진 당시 조선인 학살의 진상규명과 피해자 추도를 위해 지난 100여 년 동안 학살 피해를 조사하고, 일본 정부의 국가책임을 물어 온 간토(関東) 각 지역 조사 및 추도활동을 이끌어 온 대표진들이 천안 '기억과 평화를 위한 1923역사관'(아래 1923역사관)에 집결한다.100여 년 동안의 추도활동과 진상규명을 위한 조사활동의 성과 및 한국와 일본의 외교적 협력을 통해 풀어야 할 과제들을 민관협력을 통해 어떻게 풀어갈 것인가를 논의하는 컨퍼런스를 개최한다.일본의 연구자 및 시민단체 대표들은 오는 10일(토)부터 11일(일)까지 청주공항을 통해 차례로 입국하여 1923역사관에 머물고 있다. 10월 12일(월) 오전 9시 30분부터 오후 6시까지 천안 1923역사관에서 "1923 간토 특별법 시행의 준비와 기억·연대의 새로운 방향"을 주제로 각 현장 대표의 발표가 이어진다.이번 행사는 '간토 대지진 조선인 희생사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법' 시행과 국가 차원의 진상규명기구 출범을 앞두고 열리는 한일 민간 차원의 국제회의라는 점에서 의미가 크다.1923년 이후 한국과 일본의 시민사회는 피해자의 증언을 수집하고, 학살 현장을 조사하며, 희생자 추도와 자료 발굴 활동을 이어왔다. 이번 컨퍼런스에서는 그동안 민간이 축적해 온 조사와 기록을 앞으로 국가 차원의 진상규명과 어떻게 연결할 것인지, 국가폭력의 기억을 다음 세대에 어떻게 계승할 것인지를 집중적으로 논의한다.이번 행사에는 도쿄도, 지바현, 가나가와현, 사이타마현, 군마현 등 일본 각 지역에서 간토학살 진상규명과 피학살 조선인과 중국인들의 추도 활동을 이어온 시민단체 대표와 한일연구자들이 참여한다. 한국과 일본의 참가자들은 지역별 학살 조사와 추도운동의 경험, 피해자 증언과 기록의 발굴, 식민주의와 제노사이드의 관계, 국가폭력의 기억계승 방안 등을 발표하고 토론할 예정이다.기조발제와 세션에서는 간토학살에 대한 국가 차원의 진상규명이 시작되는 시점에서 민간조사의 성과를 어떻게 공적 조사체계로 이어갈 것인지에 대한 제안도 논의된다. 특히 일본 현지에서 오랫동안 자료를 수집하고 추도운동을 이어온 활동가들의 경험은 앞으로 한국 정부가 일본 현지조사를 수행하고 한일 민간 조사네트워크를 구축하는 데 중요한 자료가 될 것으로 기대된다.1923역사관은 이번 컨퍼런스의 핵심 의미를 "민간의 100년에 국가의 책임을 더하는 과정"이라고 설명한다. 간토학살 문제는 오랫동안 국가보다 시민과 연구자들이 먼저 기록하고 기억해 온 역사였다. 일본 각 지역의 시민들은 학살 현장을 조사하고 희생자를 추도해 왔으며, 한국에서도 피해자와 유족의 기록을 발굴하고 사건의 진상규명을 요구하는 활동이 지속돼 왔다.2025년 특별법 제정으로 이제 간토학살 문제는 민간의 기억운동을 넘어 국가가 공식적으로 진상을 조사하고 희생자의 명예를 회복해야 하는 단계에 들어섰다. 이번 컨퍼런스에서는 국가조사가 과거 민간조사의 성과를 단순히 수집하는 수준에 머무르지 않고, 한국과 일본의 연구자·시민사회가 축적한 자료와 네트워크를 적극적으로 활용해야 한다는 제안도 제시될 예정이다.이번 행사는 진상규명뿐 아니라 '기억의 계승'에도 초점을 맞춘다. 참가자들은 국가폭력과 제노사이드가 특정한 역사적 사건으로 끝나는 것이 아니라 혐오와 배제, 유언비어, 집단적 공포와 같은 형태로 오늘날에도 반복될 수 있다는 점에 주목한다.따라서 간토학살의 기억은 과거의 희생자를 추모하는 것을 넘어, 혐오와 차별이 어떻게 국가폭력과 집단폭력으로 확대되는지를 교육하고 시민사회가 이를 예방하는 평화교육의 자원이 되어야 한다는 것이다. 컨퍼런스에서는 지역의 기억운동, 식민주의와 제노사이드, 세대 간 기억계승 등 다양한 주제가 다뤄진다.이번 컨퍼런스는 천안 아우내에서 활동해 온 1923역사관이 서울 이전을 앞두고 개최하는 마지막 대규모 한일 국제행사라는 점에서도 의미가 있다. 1923역사관은 그동안 간토학살 관련 자료 전시와 조사,한일 시민교류, 청소년·교사 대상 평화교육 등을 진행해 왔다. 역사관은 향후 서울로 활동 거점을 옮겨 간토학살의 진상규명과 기억계승, 한일 시민연대 활동을 이어갈 계획이다.1923역사관 측은 "지난 100여 년 동안 국가가 하지 못했던 일을 한국과 일본의 시민들이기록하고 조사하며 이어왔다"며 "이제 특별법 시행을 계기로 민간의 기억과 조사성과가 국가의 책임있는 진상규명으로 이어져야 한다"고 밝히고 있다. 이어 "이번 컨퍼런스는 과거의 비극을 확인하는 데 머무르지 않고, 국가폭력의 기억을 어떻게 다음 세대의 평화와 인권의 자산으로 전환할 것인지를 함께 고민하는 자리가 될 것"이라고 밝혔다.