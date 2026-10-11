카이스트 총장 "피지컬 AI, 로봇이 사람 닮는 데서 끝나선 안 돼"

큰사진보기 ▲세계 최초 인간형 조종사 로봇 파이봇 (카이스트 전기및전자공학부 심현철 교수) ⓒ KAIST 관련사진보기

"피지컬 AI(물리적 인공지능)의 승부는 로봇이 사람을 얼마나 닮았느냐가 아니라, 현실 세계를 이해하고 움직이는 AI를 얼마나 다양한 현장에서 구현하느냐에 달려 있다."

큰사진보기 ▲보행로봇 제어기 드림워크 (카이스트 전기및전자공학부 명현 교수) ⓒ KAIST 관련사진보기

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큰사진보기 ▲외골격 로봇 워크온수트 (카이스트 기계공학과 공경철 교수) ⓒ KAIST 관련사진보기

큰사진보기 ▲이족보행 휴머노이드 로봇 휴보 (카이스트 기계공학과 박해원 교수) ⓒ KAIST 관련사진보기

큰사진보기 ▲의료 초음파 영상 획득을 위한 로봇팔 시스템 (카이스트 전기및전자공학부 배현민 교수) ⓒ KAIST 관련사진보기

배충식 카이스트(KAIST) 총장의 말이다. 그는 오는 13일 대전 KAIST 본원 케이아이(KI)빌딩에서 열리는 'Physical AI KOREA 2026'에서 피지컬 AI의 새로운 기술 체계와 연구·교육·창업 전략을 발표한다.11일 KAIST에 따르면, 이번 행사에서 배 총장이 휴머노이드(인간형) 로봇 중심으로 주목받고 있는 피지컬 AI를 다양한 산업과 일상으로 확장하겠다는 비전을 제시한다. 이때 배 총장은 "KAIST는 탄탄한 기본을 바탕으로 감각과 움직임, 여러 기계의 협력에 필요한 기반 기술을 구축해 다양한 로봇과 산업에서 활용하도록 하겠다"며 "이를 이끌 인재와 기업도 함께 키우겠다"고 선언할 예정이다.이번에 KAIST가 제시하는 피지컬 AI의 핵심은 '감각지능·운동지능·군집지능'이다. 현실 세계를 '느끼고', 상황에 맞게 '움직이며', 여러 로봇과 시스템이 '함께 판단하고 행동하는' AI로 피지컬 AI를 새롭게 정의한다는 것이다.감각지능은 힘·움직임·위치 등 물리적 신호를 측정해 주변 환경과 사람의 상태를 파악하는 기술이다. 운동지능은 이를 바탕으로 걷거나 물건을 집는 등 상황에 맞는 움직임을 만들어낸다. 군집지능은 여러 로봇과 센서가 정보를 공유하고 함께 판단·행동하도록 한다.이에 따라 KAIST는 휴머노이드 한 종류의 완성도를 높이는 데 집중하기보다 다양한 로봇과 산업에 공통으로 활용할 수 있는 플랫폼 기술 확보에 나선다. 핵심 기술로 ▲정밀한 로봇 움직임을 구현하는 액추에이터(구동장치) ▲물리 데이터를 측정·처리하는 기술 ▲대규모 데이터를 관리하는 데이터센터 ▲운동지능 ▲감각지능 등을 제시한다.특히 피지컬 AI의 적용 분야를 제조업에서 의료·국방·물류·일상으로 확대한다는 구상이다.배 총장은 행사에서 공경철 교수 연구팀이 개발한 웨어러블(입는) 로봇을 직접 착용하고 시연에 나선다. 로봇이 사람의 움직임을 보조하는 데에서 나아가 착용자의 움직임 데이터를 바탕으로 건강정보를 분석하는 기술을 선보일 예정이다.공 교수 연구팀의 웨어러블 로봇은 그동안 재활치료와 장애인의 보행을 돕는 기술로 연구돼 왔다. 여기에 피지컬 AI 기술을 접목하면 보행 보조장치를 넘어 사람의 움직임과 건강 상태를 파악하는 센서 장비로 활용할 수 있다는 게 KAIST의 설명이다.행사에는 KAIST의 주요 로봇 연구팀 5곳도 참여한다. 기계공학과 박해원 교수 연구팀은 15㎏ 이상의 물건을 운반할 수 있는 휴머노이드 로봇을 소개한다. 전기및전자공학부 심현철 교수 연구팀은 조종석 장치를 직접 다루고 비행 정보를 바탕으로 조종 임무를 수행하는 인간형 조종사 로봇 '파이봇(PIBOT)'을 시연한다.명현 교수 연구팀은 카메라와 라이다 등을 이용해 낯선 공간을 인식하고 이동 경로를 판단하는 자율이동 기술을, 배현민 교수 연구팀은 모터·센서·제어 기술을 결합한 정밀 로봇 구동 기술을 선보인다. 공경철 교수 연구팀은 사용자의 움직임 의도를 파악해 보행을 돕는 웨어러블 로봇 기술을 소개한다.연구 성과를 산업으로 연결하기 위한 전략도 추진한다. KAIST 교수진이 창업한 엔젤로보틱스와 라이온로보틱스 등이 관련 기술의 플랫폼화와 현장 적용에 나서고 있다. KAIST는 대학의 기반 기술 연구와 교수창업기업의 제품 개발을 연결해 피지컬 AI 기술의 산업화를 지원할 계획이다.인재 양성과 창업, 산업 확산을 잇는 생태계 구축도 병행한다. 학생과 젊은 연구자의 교육·연구실 창업을 지원하고 산업 현장 인력의 재교육을 확대해 연구실 기술이 기업의 기술 개발과 실제 현장 적용으로 이어지도록 한다는 구상이다.KAIST는 앞으로 'Physical AI KOREA'를 지속적으로 개최해 관련 기술의 성과와 과제를 공유하고 연구자와 기업이 협력하는 피지컬 AI 산업 생태계의 장으로 발전시킬 방침이다.