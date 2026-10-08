경북 석포 청소년 단편영화, 일본 국제영화제 신인감독상 수상

큰사진보기 ▲‘제2기 씨네숲 석포단편영화교실’의 ‘그날 밤, 그 집에서’의 박수빈 학생(연출감독) ⓒ 영풍 관련사진보기

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경북 봉화군 석포면 지역 청소년들이 직접 제작에 참여한 단편영화가 일본 국제영화제에서 신인감독상을 수상했다.영풍이 후원하는 청소년 단편영화 제작 프로젝트 '제2기 씨네숲 석포단편영화교실(이하 씨네숲)'이 제작한 《그날 밤, 그 집에서》(That Night, In That House, 감독 박수빈)가 제2회 도치기국제영화제 국제단편영화 부문에서 신인감독상(BEST NEW DIRECTOR)을 수상했다고 밝혔다.도치기국제영화제는 일본 도치기현 출신 와타나베 히로부미 감독이 설립한 영화제로 지난달 19일부터 22일까지 일본 도치기현 우쓰노미야에서 개최됐다. 올해 2번째 영화제인 이번 영화제에는 전 세계 217편의 출품작 중 111편이 공식 경쟁부문에 올라 경합을 벌였다.수상작인 《그날 밤, 그 집에서》는 우연한 계기로 잃어버린 부모를 만나게 되는 한 학생의 이야기를 다룬 미스터리 장르의 단편영화다. 석포면 일대의 자연환경을 배경으로 초현실적인 스토리라인을 녹여내 독특하고 신비로운 분위기를 연출했다는 평가를 받았다.이번 작품은 영풍 석포제련소가 후원하고 리온픽쳐스가 총괄하는 '씨네숲' 프로젝트의 2025년도 결과물이다. 신인감독상을 수상한 박수빈 학생(17·봉화고 재학)을 비롯해 석포중학교 학생들이 시나리오 작성부터 촬영, 연기, 편집에 이르는 제작 전 과정을 주도했다.박수빈 감독은 "영화를 완성하는 과정이 쉽지는 않았지만 뜻깊은 경험이었다"며 "도와주신 선생님과 함께 고생한 친구들에게 감사하다"고 소감을 전했다.'씨네숲' 프로젝트는 제1기 작품인 단편영화 《민낯의 미소》가 국제청소년평화·휴머니즘영상공모제 우수상과 호주 스마트폰 국제영화제(SF3) 우수상(Highly Commended Award)을 수상한 데 이어, 이번에 두 번째 국제무대 성과를 거뒀다. 현재는 제3기 프로젝트가 진행 중이다.이번 수상은 지방소멸 위기를 겪는 지역의 청소년 대상 문화·예술 교육 프로그램이 국제영화제 수상이라는 실질적인 결실로 이어진 모사례로 주목받고 있다.영풍 관계자는 "지역 청소년들이 직접 만든 작품이 국제무대에서 인정받아 뜻깊다"며 "앞으로도 청소년들이 창의성을 발휘할 수 있는 문화 예술 지원 프로그램을 이어갈 것"이라고 밝혔다.