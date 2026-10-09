한글날에 "NET-잇다, 미션, 라스교육과..." 도 넘은 교육청들

큰사진보기 ▲전남광주교육청이 지난 9월 29일에 이 지역 초중고에 보낸 포스터. ⓒ 전남광주교육청 관련사진보기

AD

전남광주통합특별시교육청 소속 1914개 초중고는 지난 9월 29일 해당 교육청이 보낸 공문과 포스터를 받았다.한글날을 앞두고 받은 이 포스터에는 '훈민정음', '고운 말이 따뜻한 세상을 만듭니다'란 글귀와 함께 'NET-잇다', '월간미션', '악플 선플', '번역 미션', '사이버폭력'이라는 외래어와 통신어, 조어 등이 여러 개 들어가 있다. 포스터와 함께 온 공문에는 이 자료 등을 "한글날 연계 학습 등에 활용하라"라고 적혀 있었다. 한글날을 맞아 우리 말 교육에 쓰라는 얘기다.하지만 이 포스터 내용을 분석한 김슬옹 세종국어문화원 원장은 "해당 포스터에는 외래어와 통신어가 제목과 핵심어를 채우고 있다. 누구나 쉽게 쓰는 말글이라는 세종 정신과 모순된다"라면서 "한글날의 가치와는 정면으로 어긋난다. 해당 교육청이 그림 꾸미기에 쏟은 정성의 절반만 말글 다듬기에 썼더라도 이런 부끄러운 포스터는 나오지 않았을 것"이라고 지적했다.광주특별시교사노조의 박삼원 위원장도 "해당 포스터는 한글날 계기교육을 하라는 취지로 만든 것인데, 사실상 한글을 파괴하는 본보기를 교육청 스스로 보인 것"이라고 비판했다.이에 대해 광주전남교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "'NET-잇다', '월간미션' 등의 말은 해당 사업을 시작한 올해 5월부터 줄곧 써온 말이라 한글날을 맞아 특별히 고치는 데에는 어려움이 있었다"라면서 "앞으로는 한글의 소중함을 생각하며 더욱 신중하게 용어를 선택할 것"이라고 밝혔다.경기도교육청이 지난 9월에 만든 부서인 '라스(RAS)교육과'도 논란거리가 되고 있다. 이 교육청 소속 한 직원도 <오마이뉴스>에 "솔직히 교육청 안에서도 부서명을 듣고서는 어떤 부서인지 모른다"라면서 "(일반인들이) 사용하고 알아듣기에 어려운 게 사실"이라고 말했다. 기관이 부서 이름을 붙일 때 기본이 되는 것은 '부서의 역할'을 나타내는 것인데, 이런 점에 비춰보면 문제가 있는 부서명이란 지적이다.독서(Reading), 예술문화(Arts), 스포츠(Sports)라는 외국말을 줄여 만든 '라스교육'이란 조어는 안민석 경기교육감이 올해 교육감 선거 시절에 공약으로 내세웠다. 이것이 그대로 경기교육청의 부서명으로 자리 잡은 것이다.현재 부산 공립학교 가운데엔 센텀초등학교와 센텀중학교가 있다. 이름으로만 봐서는 외국의 초등학교처럼 보인다. 이 두 학교는 모두 2006년에 만들었다. 해당 지역이 '부산 센텀시티 아파트' 안에 있기 때문에 붙인 이름이다. 센텀은 '완벽함'을 뜻하는 라틴어로 알려져 있다.현행 국어기본법은 "공공기관 등은 공문서 등을 일반 국민이 알기 쉬운 용어와 문장으로 써야 하며, 어문규범에 맞추어 한글로 작성하여야 한다"라고 규정하고 있다. 하지만 이런 법 취지를 학교와 교육청도 무시하고 있다.광주특별시교사노조는 "교육청과 각 학교에서 생산·유통하는 공문, 사업 명칭, 학교 명칭 등에 정체불명의 외국말을 조합하여 사용하는 것은 한글을 파괴하는 일"이라고 우려했다.