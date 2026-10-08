대구 북구청, 기관장들에 '사표 요구' 논란

큰사진보기 ▲대구 북구청. ⓒ 북구청 관련사진보기

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대구 북구청이 민선 9기 이근수 청장 취임 후 임기 1년도 안 된 공공기관장들에게 사표를 요구해 논란이 일고 있다.북구청은 구청장 취임 한 달 뒤인 지난 8월부터 전임 구청장이 임명한 행복북구문화재단 경영본부장, 평생학습본부장, 북구청소년회관 관장, 청소년문화의집 원장, 북구자원봉사센터장 등에게 사표를 요구했다.이들에 따르면 관련 부서장이나 국장이 직접 찾아와 "재신임을 받으라"는 식으로 사표 제출을 요구했고 구청장을 직접 만나 의중을 듣고 싶다는 말에는 "사직서를 들고 와야 접견 신청을 받아 주겠다"고 했다.한 기관의 장인 A씨는 "문화재단에 재신임 규정도 없는데 느닷없이 '재신임을 받으라'는 식으로 사표를 요구했다"며 "처음에는 제3자를 통해서 요구하더니 나중에는 담당 국장이 직접 찾아와 그만두라고 했다"고 말했다.또 다른 기관장 B씨는 "담당 과장이 찾아와 '구청장이 사직서를 내야 재신임한다고 했다'고 말했다"며 "직접 만나 이야기를 듣고 판단하겠다고 하자 '사표를 들고 오면 접견 신청을 받아주겠다'고 했다"고 전했다.이어 그는 "정당한 공모 절차를 거쳐 들어왔는데 불과 1년도 안 돼 그만두라는 것은 말이 안 된다"며 "이 조직에 온 이상 좋은 성과를 내고 그 다음에 평가를 받아 계속 근무하든지 나가든지 하는 게 정상 아니냐"고 주장했다.C 기관장은 "전임 구청장이 임명한 사람들을 다 내보내고 흔적을 지우려는 느낌이었다"며 "새로 온 구청장이 자신을 도운 사람들을 이 자리에 앉히려는 의도 아니겠느냐"고 말했다. 그러면서 "사표를 안 내겠다고 했더니 처음에는 조직을 아예 없애겠다고 했다가 지금은 중단된 상태"라고 덧붙였다.일부에서는 이들이 전임 구청장을 돕거나 지난 지방선거를 앞두고 현 구청장이 아닌 다른 구청장 후보 선거운동을 도운 사람들을 교체하려는 것 아닌가 하는 의구심을 나타냈다.이와 관련 북구청 관계자는 "사표를 직접 요구한 적은 없다"며 "재단이 축제라든지 평생학습 등 구청과 관계가 있기 때문에 지금 힘들어하는 직원들과 관계를 고려해 원만하게 진행하자는 의미를 전달한 적은 있다"고 말했다.그는 "공모를 통해 들어온 분들은 임기가 보장돼 있는데 사표를 내라고 한들 내겠느냐"며 "제가 조금 오버(과도하게 발언)한 적은 있지만 각 기관들이 원만하게 돌아갈 수 있도록 지원하기 위한 것"이라고 해명했다.일부 다른 지자체에서도 단체장이 취임한 후 직접 관할하는 공공기관장들에 대해 일괄 사표를 받고 재신임 여부를 판단하고 있다.하지만 북구청이 예산을 지원한다는 명목으로 임기가 불과 4~5개월 지난 기관장부터 1년이 채 지나지 않은 기관장들에게 정상적인 방식이 아닌 형식으로 사표를 요구하는 것은 부적절하다는 지적이다. 비록 전임 구청장이 임명한 기관장들이지만 특별한 문제점이 드러나지 않는 이상 임기는 보장해야 한다는 것이다.