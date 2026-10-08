목포대·전남 서남권 "순천대 의대 부지 확보 계획 철저 검증을"

큰사진보기 ▲8일 국회 의원회관에서 열린 ‘전남 서남권의 의료 소외 극복과 국가균형발전을 위한 국회 포럼’. ⓒ 국립목포대학교 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부지 기확보?국립순천대가 지난 8월 전남권 국립의대 신설 후보대학 선정을 위한 전남광주통합특별시 심사 단계에서 제출한 의대 신설 계획서. 순천시 소유 부지를 무상 임대하겠다는 협약서를 확보한 상태에서 '부지 기확보의 확실성'이라고 기재해 논란이 됐다. ⓒ 김원이 의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 무안청사 전경. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

국립목포대학교와 전남 서남권 지역사회가 8일 국회를 찾아 서남권 60만 주민의 의료격차 해소와 국립의대 설립 문제의 공정한 해결을 촉구했다.손영득 서남권 의대 비상대책위원회 공동상임대표는 이날 국회에서 김원이·서삼석·박지원·서미화 의원과 기자회견을 열고 전남광주통합특별시의 국립의대 후보대학 추천 과정에서 제기된 평가 적정성과 부지 확보 관련 의혹을 철저히 검증해야 한다고 밝혔다.이들이 같은 날 국회 의원회관에서 개최한 '전남 서남권의 의료 소외 극복과 국가균형발전을 위한 국회 포럼'에서도 전남광주시의 신설 의대 후보대학 선정 문제가 다뤄졌다.김원이 의원은 '국립의대 공모, 무엇이 문제인가'를 주제로 발제하며, 전남광주시의 후보대학 선정 평가의 적정성과 순천대 의대·대학병원 부지 확보 계획에 대한 철저한 검증을 재차 요구했다.김 의원은 특히 순천대가 심사 과정에서 제출한 '부지 이미 확보'라는 내용과 실제 부지 확보 계획의 일치 여부를 객관적으로 검증해야 한다고 정부에 촉구했다.손영득 대표는 서남권 국립의대 설립은 36년 이상 이어져 온 지역의 역사적 과제라고 호소했다. 그는 국립의대 신설 등 공공의료 인프라 확충은 의료 소외 해소뿐 아니라 지역 정주 환경을 개선하는 핵심 요소라고 강조했다.손 대표는 이어 "전남 동부권과 서남권 모두 의료 취약 지역인 상황에서 하나의 국립의대를 놓고 양 지역이 경쟁하는 구조가 지역 간 갈등을 심화시켰다"며 "의료 취약 지역 주민의 실질적인 의료 접근성을 높이는 방향에서 해법을 찾아야 한다"고 했다.윤현석 목포대 특임교수는 '서남권 낙후 원인과 발전 전략'을 주제로 발제하면서 인구감소와 산업기반 약화, 정주여건 악화 등 서남권의 구조적 문제를 진단했다. 윤 교수는 그러면서 "의료·교육 등 핵심 공공서비스 확충을 통한 균형발전과 지역 지속가능성 확보가 필요하다"고 강조했다.정부는 '의대 없는 지역에 의대 신설 추진'이라는 국정 과제에 따라 2030년 개교를 목표로 의대 신설 후보대학 선정 작업을 진행 중이다. 정원 100명을 놓고 경북도 소재 국립경국대와 전남권이 경쟁하고 있다.전남광주시는 심사를 거쳐 지난 8월 30일 정부에 순천대를 신설 의대 후보대학으로 추천했다. 목포대는 100점 만점에서 1.30점 차이로 탈락한 뒤 '부지 확보'라는 법정 요건을 갖추지 못한 순천대가 부지를 이미 확보한 목포대와 '부지 확보 확실성' 부문에서 동등한 점수를 받았다며 심사 공정성을 의심하고 있다.반면 순천대와 전남광주시는 후보대학 선정 심사는 공정하게 이뤄졌다는 입장이다. 의대·대학병원 부지 확보 여부는 대학 설립 인가 단계에서 검증할 사안으로 전남광주시 주관 심사에서는 문제가 없다고 설명하고 있다.목포대와 서남권 시민사회는 최종 선정 권한을 가진 교육부에 전남광주시 단계에서의 후보대학 심사 과정을 철저히 검증하고, 사실상 원점에서 후보대학을 선정해야 한다는 목소리를 내고 있다.