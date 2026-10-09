"국보법 폐지하면 간첩 누가 잡냐고? 법 이미 있다"

큰사진보기 ▲국가보안법 폐지 월례행동이 덕수궁 돌담길에서 진행 중이다. ⓒ 김태중 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가보안법 폐지 월례행동이 덕수궁 돌담길에서 진행중이다. 김진형 변호사 ⓒ 김태중 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲국가보안법 폐지 월례행동이 덕수궁 돌담길에서 진행중이다. 고영규 건대항쟁계승사업회 상임대표 ⓒ 김태중 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가보안법 폐지 월례행동이 덕수궁 돌담길에서 진행중이다. 신동훈 제주평화쉼터 대표 ⓒ 김태중 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가보안법 폐지 월례행동이 덕수궁 돌담길에서 진행중이다. 구 통일로 이중원 대표 ⓒ 김태중 관련사진보기

지난 8일 낮 12시 서울 덕수궁 돌담길에서 국가보안법 폐지를 요구하는 17차 월례 행동이 열렸다. 이날 행사에는 건국대 항쟁 피해자와 간첩조작 사건 재심 무죄자, 최근 압수수색을 당한 통일운동 단체 대표 등이 참석해 국가보안법 폐지를 촉구했다.김진형 민주사회를 위한 변호사모임(아래 민변) 한반도평화위원회 변호사는 국가보안법 폐지와 폐지 이후의 법제도에 관해 발언했다. 이재명 대통령이 8·15 경축사에서 평화공존을 위한 적대적 법제도 개선을 언급하고, 최근 멕시코에서도 국가보안법을 거론한 가운데 열린 행사였다.김진형 변호사는 헌법 제4조가 평화적 통일 정책의 수립과 추진을 국가의 책무로 규정하고 있다는 점을 짚었다.김 변호사는 "1991년 남북은 유엔에 동시 가입했고, 1992년 남북기본합의서를 통해 서로의 체제를 인정하고 존중하기로 합의했다"며 2000년 6·15 공동선언, 2007년 10·4 선언, 2018년 판문점선언과 9·19 평양공동선언을 언급했다. 이어 남북 간 합의가 이어지는 동안에도 국가보안법은 북한을 반국가단체로 규정해 왔다고 지적했다.그는 "대통령은 북한 정상과 손을 맞잡고 공동선언에 서명하는데, 같은 상대방에 대한 국민의 우호적 발언은 처벌 대상이 된다"며 "대화 상대방이자 범죄단체라는 이중 지위의 모순을 그대로 둔 채 평화공존을 말할 수는 없다"고 말했다.김 변호사는 법이 국가의 의사를 공식적으로 표명하는 수단인 만큼, 법제도에 적대성이 남아 있으면 남북 간 합의도 정권이 바뀔 때마다 흔들릴 수 있다고 주장했다. 북한이 남북관계를 '적대적 두 국가'로 규정한 상황에서도 한국이 먼저 법과 제도를 바꿔 평화공존의 기반을 마련해야 한다는 입장이다.그는 "상대가 문을 닫을수록 우리가 먼저 법과 제도로 적대를 해체해 평화의 주도권을 쥐어야 한다"며 "국가보안법 폐지는 끝이 아니라 평화공존 법제로 나아가는 출발점"이라고 말했다.김 변호사는 국가보안법이 북한 관련 사안뿐 아니라 시민의 표현과 사상에도 영향을 미쳐 왔다고 지적했다. 특히 제7조 찬양·고무죄와 제10조 불고지죄를 언급하며, 추상적인 법 조항으로 학자의 논문과 시민의 책, 예술가의 작품 등이 처벌 대상이 됐다고 설명했다. 유엔 자유권규약위원회와 국가인권위원회가 제7조 폐지를 권고한 사실도 소개했다.국가보안법을 폐지하면 간첩을 어떻게 처벌하느냐는 반론에 대해서는 형법상 내란·외환죄와 간첩죄, 군형법, 군사기밀보호법 등을 들었다.김 변호사는 "실제 행위로 국가 안전을 위협하는 자는 기존 법률로 처벌할 수 있고, 미비점이 있다면 보완 입법으로 메우면 된다"며 "안보는 행위를 겨누는 정밀한 법으로 지키는 것이지, 사상을 걸러내는 낡은 그물로 지키는 것이 아니다"고 말했다.김 변호사는 서울시 공무원 간첩조작 사건에서 유우성 씨의 변호를 맡았던 인물이다. 그는 국가보안법상 무고·날조 혐의로 고소한 대상과 관련해 당시 담당 검사였던 이시원 검사를 지목하고, 해당 사건의 책임을 묻기 위한 법적 대응을 이어가고 있다고 밝혔다.첫 발언자로 나선 고영규 10·28 건대항쟁계승사업회 상임대표는 1986년 건대항쟁 당시 국가보안법을 적용받은 학생들과 자신의 피해 경험을 이야기했다.1986년 10월 28일 건국대학교에 모인 전국 26개 대학 학생들은 민주화를 요구했다. 당시 군사정권은 학생들의 움직임을 용공·이적 행위로 규정했고, 검찰은 학생들이 결성하려던 애학투를 국가보안법상 이적단체로 판단했다. 이 사건으로 1525명이 연행되고 1288명이 구속됐다.고 대표는 "항쟁이 끝나고 며칠 뒤 거리에서 불심검문을 받고 동부경찰서로 연행됐다"며 "당시 스무 살이었던 저는 감당하기 어려운 폭행과 고문을 겪어야 했다"고 말했다.이어 그는 "고문은 며칠이었지만 그 기억과 상처는 40년 세월로도 사라지지 않는다"며 "국가폭력은 끌고 가고 때리고 가두는 것만이 아니라, 국민의 생각과 양심을 의심하고 말 한마디, 책 한 권 때문에 스스로를 검열하게 만드는 것"이라고 말했다.사회자는 2기 진실화해위원회가 건대항쟁 사건에 대해 인권침해 결정을 내렸으며, 관련 재심과 국가배상 청구가 진행 중이라고 설명했다.제주평화쉼터 운영위원장 신동훈씨는 국가보안법 제21조의 포상금 조항을 문제로 제기했다. 재심에서 무죄를 받은 신 씨는 자신의 사건과 관련해 수사기관이 5520만 원의 포상금을 받은 사실을 확인했다고 밝혔다.신씨는 "그때그때 심의위원회에서 회의를 하고 그 결과에 따라 포상금이 지급됐다"며 "물고문하고 전기로 지지고 사람이 죽어갈 때 그들은 돈 잔치를 벌였다"고 말했다.그는 1년간 포상금 반환을 요구해 국정원장과 경찰청장의 사과를 받았지만, 국가정보원은 환급 근거가 없다며 대한적십자사에 기부하는 방식으로 처리했다고 설명했다. 수사권이 경찰로 이관되면서 경찰이 포상금을 전액 수령할 수 있게 된 점도 지적했다.신씨는 국가보안법 제12조의 무고·날조 조항을 근거로 국가정보원 특별수사반과 제주경찰청 소속 수사관 등을 고소했으며, 행사 전날 고소인 조사를 받았다고 밝혔다.그는 해당 조항을 국가보안법의 남용을 바로잡는 데 활용할 수 있다는 취지로 설명하며 "열 가지 혐의로 고소했고, 주요 자료를 하나하나 찾아 준비하고 있다"고 말했다.사회자는 과거 국가보안법상 무고·날조 혐의로 실형이 선고된 사례를 소개하며, 수사기관의 조작 행위에 대한 법적 책임을 물을 필요가 있다고 덧붙였다.마지막 발언은 지난 1일 압수수색을 당한 평화통일운동 단체 구 '경계를 넘어 함께 가는 통일로' 이중원 대표가 맡았다. 그는 "전혀 예상하지 못한 일이라 큰 충격을 받았다"며 말문을 열었다.이 대표는 "3년 전 반국가단체 혐의로 수사가 시작됐지만 기소하지 못한 채 3년이 지났고, 이번에는 수사 범위와 대상은 그대로 둔 채 죄목을 이적단체 구성죄로 바꿔 압수수색을 했다"고 말했다.그는 압수수색이 검찰청 폐지를 하루 앞두고 이뤄졌다는 점을 언급하며 이번 수사를 공안 탄압으로 판단한다고 밝혔다. 이어 "아무리 거센 탄압이 오더라도 평화통일을 바라는 마음으로 굳게 버티고 투쟁하겠다"고 말했다.사회자는 압수수색이 당사자의 신변과 정보, 사생활에 미치는 영향을 지적했다. 또 압수수색이 이뤄져도 사건으로 이어지지 않는 경우가 적지 않다며 수사기관의 강제수사에 대한 사회적 관심이 필요하다고 말했다.행사는 신동엽 시인의 시 낭송과 가수 이수진 씨의 공연으로 마무리됐다. 주최 측은 국가보안법이 제정된 날인 12월 1일을 계기로 폐지 운동을 이어가겠다고 밝혔다. 18차 월례행동은 11월 12일 열릴 예정이다.