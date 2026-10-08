1866조 원 지키기... 국민연금공단, 사이버 보안 긴급 점검

큰사진보기 ▲김성주 국민연금공단 이사징이 8일 전북 전주 본부에서 인공지능(AI)을 활용한 금융권 해킹 확산과 관련해 실시한 긴급 현안 점검회의에서 발언하고 있다. ⓒ 국민연금공단 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김성주 국민연금공단 이사장이 8일 전북 전주 본부에서 보안관제센터 운영 현황을 점검하고 있다. ⓒ 국민연금공단 관련사진보기

최근 금융기관을 겨냥한 해킹과 고객정보 유출 사고가 잇따르면서 국민연금공단이 사이버 보안 대응 상황에 대한 긴급점검에 나섰다.국민연금공단은 8일 전북 전주 본부에서 김성주 이사장 주재로 관련 부서장 현안 점검회의를 열고 사이버 위협 대응 상황과 보안 강화 방안을 점검했다.연금공단은 앞서 지난 2일부터 자체 '사이버 위기경보' 단계를 기존 '관심'에서 '주의'로 한 단계 격상했다. 최근 금융기관을 중심으로 인공지능(AI)을 활용한 사이버 공격과 고객정보 유출 사고가 발생한 데 따른 조치다.이날 회의에서는 공단 홈페이지를 대상으로 한 취약점 여부와 사이버 위협과 관련한 국가정보원의 권고사항 이행 상황 등을 집중적으로 점검했다. 공단은 점검 결과를 바탕으로 추가적인 보안 강화 방안도 논의했다.회의를 마친 김 이사장은 공단의 '사이버 보안관제센터'를 직접 찾아 대응 요원들을 격려하고 관제센터 운영 상황과 사이버 위협 대응체계가 적절하게 가동되고 있는지도 살폈다.국민연금공단이 사이버 보안 긴급점검에 나선 것은 공단이 보유한 개인정보와 기금운용 정보의 규모가 상당하기 때문이다. 공단은 전 국민의 국민연금 가입·지급 내역 등 개인정보를 관리하고 있으며, 지난 6월 말 기준 1866조 원에 이르는 국민연금기금 운용 정보도 보유하고 있다.이에 따라 공단은 사이버 위협이 상시 존재할 수밖에 없는 만큼 최근 금융권을 중심으로 확산하는 해킹 위협을 엄중하게 인식하고 대응에 나섰다고 설명했다.공단은 사이버 위협에 대응하기 위해 24시간 365일 상시 보안관제 체계를 가동하고 있으며, 이번 긴급점검을 계기로 사이버 위협 대응 상황을 다시 살피고 추가적인 보안 강화에도 나설 방침이다.김성주 이사장은 "AI를 활용한 사이버 공격이 우리 사회 전반에 빠르게 확산되고 있는 만큼, 공단이 보유한 역량을 동원하여 국민의 소중한 개인정보를 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.