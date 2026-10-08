김원이·박지원, 교육장관에 "전남권 의대 후보, 공정하게 심사해야"

큰사진보기 ▲전남권 국립의대 선정 관련 최교진 교육부 장관 면담하는 더불어민주당 김원이·박지원 의원. 2026. 10. 8 ⓒ 김원이 의원실 제공 관련사진보기

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더불어민주당 김원이(전남광주 목포)·박지원(전남광주 해남·완도·진도) 의원은 8일 국회에서 최교진 교육부장관을 만나 전남권 국립의과대학 신설 후보대학 심사를 공정하게 해달라고 요구했다.김 의원은 최 장관에게 "광주지방법원의 최근 집행정지 신청 각하 결정은 순천대 의대 및 대학병원 부지 확보가 정당하다거나, (전남광주통합특별시의) 후보대학 선정이 공정했다는 판단을 내린 것이 아니다"고 설명했다.전남광주시의 순천대 추천은 행정기관 내부의 중간적 행위에 불과해 행정소송의 대상이 되는 처분으로 보기 어렵다고 보고 집행정지 신청이 각하된 것임을 강조한 것이다.김 의원은 이어 "전남광주시의 순천대 추천은 교육부에 법적으로 구속되지 않으며, 최종 결정권한은 교육부에 있다. 따라서 추진 과정에서 위법이나 불공정이 있다면 교육부가 이를 바로 잡아야한다"고 했다.이에 최 장관은 "잘 살펴보겠다"고 답했다.특히 김 의원은 지난 9월 교육부가 전남광주통합특별시에 보낸 '의과대학 신설 후보대학 추천 관련 추가 자료 요청' 9가지 자료를 공개할 것도 요구했다.해당 자료는 순천대의 의대 및 병원 부지확보 계획 상세자료, 해당 부지를 대학 및 대학병원으로 사용하기 위한 절차 관련 추가 소명, 제출 신청서상 '부지를 이미 확보' 관련 기술 및 발표 질의답변 시 순천대 총장의 부지확보 관련 발언 논란 관련 추가 소명 등이다.전남광주시 주관 심사위원 구성의 적정성 추가 소명, 교원확보계획 평가 결과의 타당성 지적 관련 소명자료 등을 요구하는 내용도 포함돼 있다.김 의원은 "교육부는 의대부지 문제와 후보대학 추천 심사 과정의 공정성 등을 상세히 소명하는 핵심자료를 공개해야하며, 최종판단은 교육부에 있는만큼 추진 과정에서 위법이나 불공정이 있을 시 바로 잡아야한다"고 했다.