서산수협, 창립 86년 만에 위판고 1000억 원 돌파

큰사진보기 ▲서산수산업협동조합이 충남 태안군 태안읍에 위치한 본점 건물에 위판고 1000억 원 돌파를 알리는 펼침막이 게시하고 자축하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 7월초 오징어잡이가 본격화되자 서산수협 장문수 조합장(사진 왼쪽)과 윤희신 태안군수가 위판을 준비중인 오징어를 살피고 있다. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산수협 장문수 조합장 ⓒ 서산수협 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안에 본점을 둔 서산수협이 창립 이래 처음으로 위판액 1000억 원을 달성하며 태안 수산업의 새로운 역사를 썼다.1940년 조합 창립 이후 86년 만에 이룬 이번 성과는 태안 앞바다의 풍부한 수산자원과 어업인들의 조업, 위판 현장을 지켜온 임직원들의 노력이 함께 만들어낸 결실이다. 전국 각지의 어선들이 태안으로 모이고, 이들이 잡아 올린 수산물이 서산수협 위판장을 통해 전국 소비지로 공급되면서 태안의 산지 유통 기능도 한층 커지고 있다.특히 장문수 조합장 취임 이후 이어진 위판 실적 확대와 유통시설 개선, 조합원 지원과 금융서비스 강화가 이번 성과와 맞물렸다는 점에서 의미가 크다. 풍어로 늘어난 물량을 안정적으로 거래하고, 그 결실을 어업인과 지역사회에 돌려주는 협동조합의 역할이 더욱 중요해진 시점이다.서산수협의 출발은 1940년 설립된 서산어업조합이다. 서산과 태안지역 어업인들의 생산과 판매를 뒷받침하며 성장해온 조합은 2004년 본점을 태안으로 옮겼다. 당시 본점 이전은 조합원과 수산업 기반의 상당 부분이 태안에 자리하고 있다는 지역적 특성을 반영한 결정이었다.명칭은 서산수협이지만 태안 어업인들의 삶과 지역경제에서 차지하는 비중은 크다. 서산수협 공식 소개에 따르면 서산시와 태안군을 업무구역으로 하는 어업인 협동단체로, 57개 어촌계를 기반으로 지도사업과 경제사업, 상호금융사업 등을 수행하고 있다.수협 위판장은 바다에서 생산된 수산물이 시장과 만나는 첫 관문이다. 어업인은 이곳에서 어획물을 판매하고, 중도매인과 유통업체는 경매를 통해 확보한 물량을 전국으로 공급한다. 따라서 위판 규모의 확대는 해당 지역이 얼마나 많은 수산물을 모으고 유통하는지를 보여주는 중요한 지표다.이번 1000억 원 달성은 오랜 세월 서산·태안 어업인과 함께해온 서산수협이 새로운 사업 규모에 진입했다는 이정표이자, 태안 바다와 항구의 경제적 가치를 보여주는 성과다.서산수협이 제공한 자료에 따르면 올해 위판액 증가를 이끈 대표 품목은 오징어다. 지난해 약 350억 원이었던 오징어 위판액은 올해 약 580억 원으로 늘었다. 제공된 금액을 기준으로 계산하면 약 230억 원, 66% 증가한 규모다.꽃게와 가자미 등 다른 수산물의 위판 물량 증가도 전체 실적 확대에 힘을 보탰다. 지역 어선뿐 아니라 전국 각지의 조업선들이 서산수협 위판장을 찾으면서 태안은 생산지와 집산지의 역할을 함께 수행하고 있다.올여름 신진항의 활기는 이미 다른 언론 보도를 통해서도 확인됐다. 지난 7월 <아주경제>는 태안군 설명을 인용해 난류 유입과 연안 수온 상승으로 태안 앞바다에 오징어 어장이 형성되면서 전국 어선들이 집결하고 있다고 보도했다. 새벽부터 어선 입항과 하역, 경매가 이어지고 구매객과 관광객의 방문이 인근 식당과 숙박업소로 연결되는 모습도 전했다.갓 잡은 수산물을 신속하게 위판하고 소비지로 공급하는 산지 유통 기능은 태안의 중요한 경쟁력이다. 위판장으로 모인 물량이 운송과 판매, 음식점 소비로 이어질수록 항구 주변에서 발생하는 경제활동도 넓어진다.다만 위판액은 수산물 거래금액이다. 어업인의 실제 소득은 어획량과 판매가격뿐 아니라 유류비, 인건비 등 조업 비용에 따라 달라진다. 이번 성과를 어가의 실질적인 경영 개선으로 이어가려면 안정적인 판로와 함께 비용 부담을 줄이는 지원도 중요하다.장문수 조합장 취임 이후의 성과는 과거 결산 실적에서도 확인된다.서산수협은 2023년 위판액 895억 원을 기록했다. 당시 역대 최고 실적으로 소개된 수치다. 같은 해 조합 전체 손익은 11억 2300만 원의 흑자를 기록했으며, 출자배당과 이용고배당을 통해 조합원에게 이익을 환원했다.취임 첫해 확인된 위판 실적에 이어 이번에는 1000억 원이라는 새로운 문턱을 넘어섰다. 해마다 어황이 달라지는 수산업의 특성을 고려하면, 늘어난 어획물을 받아내고 거래를 성사시키는 유통 기반의 중요성은 더욱 크다.시설 개선도 그 기반 가운데 하나다. 2023년 서산수협은 해양수산부 저온·친환경 위판장 공모사업에 선정돼 국비 30억 원을 포함한 총사업비 60억 원 규모의 시설 구축을 추진했다. 올해 3월 태안군 근흥면 신진도리에 저온 설비와 폐쇄형 구조를 갖춘 위판장과 어업인복지관도 준공됐다.저온 위판시설은 수산물의 신선도를 유지하고 외부 오염을 줄이는 기반이다. 위판 물량이 커지는 상황에서 품질과 위생을 함께 관리할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 이번 실적을 풍어와 연결해 설명하면서도, 시설 현대화와 현장 운영의 역할을 함께 살펴봐야 하는 이유다.장 조합장의 활동은 정부포상으로도 인정받았다. 그는 지난해 4월 1일 전북 고창에서 열린 제14회 수산인의 날 기념식에서 산업포장을 받았다. 관련 보도는 어업인 소득과 복지 향상, 수산자원 조성, 해양환경 개선, 어업질서 확립 등의 공로를 수상 배경으로 소개했다.금융 부문의 성과도 이어졌다. 올해 2월 정기대의원회에서 공개된 지난해 주요 실적에 따르면, 서산수협은 2025년 상호금융 고객만족도 조사에서 조합 부문 1위를 차지했다. 영업점 부문에서는 대산지점이 1위, 소원지점이 2위를 기록했다.또한 상호금융 연체감축 캠페인의 특별평가에서 최우수조합으로 선정됐으며, 총 출자금은 어촌계 단체출자를 포함해 약 131억 원을 기록했다.이는 위판 실적과 별개의 운영 성과지만, 조합의 서비스와 재무 기반을 함께 살펴볼 수 있는 자료다. 수산물을 판매하는 경제사업과 어업인의 자금 수요를 뒷받침하는 금융사업이 함께 안정돼야 조합원 지원도 지속할 수 있다.위판액 1000억 원은 전국적으로도 의미 있는 사업 규모다.서산수협의 이번 성과는 전국 주요 산지 유통조합들과 비교할 만한 거래 규모에 도달했다는 의미를 갖는다. 태안의 수산업 기반이 지역 어획물을 판매하는 기능을 넘어 전국 조업선과 유통망을 연결하는 수준으로 성장하고 있음을 보여준다.장문수 조합장은 "역대 최초 연간 위판액 1000억 원 달성은 우리 지역 수산업의 새로운 전기를 마련했다"며 "앞으로 연간 위판액 2000억 원 달성을 목표로 어업인 소득증대와 지역경제 발전에 더욱 기여하겠다"고 밝혔다.다음 단계의 핵심은 거래 규모 확대와 함께 수산물의 부가가치를 높이는 일이다. 장 조합장은 취임 1주년 인터뷰에서도 지역 수산물을 활용한 밀키트 등 가공사업을 미래 구상으로 제시한 바 있다. 당시 제시한 계획인 만큼 실제 추진 성과와 구분해야 하지만, 산지 판매에서 가공과 소비시장으로 사업을 넓히겠다는 방향은 확인할 수 있다.앞으로는 주요 어종의 안정적인 위판 물량 확보, 저온 유통시설 활용, 판로 확대와 함께 조업 안전과 어장환경 관리가 중요하다. 풍어의 혜택이 어업인과 하역·운송 종사자, 항구 주변 상인들에게 고르게 이어질 수 있도록 현장 의견을 반영하는 운영도 필요하다.창립 86년 만의 위판액 1000억 원은 태안 바다에서 일하는 사람들의 성과다. 장문수 조합장과 임직원들이 이 거래 기반을 더욱 튼튼히 하고, 어업인들이 안정적으로 조업하며 지역상권이 함께 성장할 수 있도록 만드는 것이 이제 서산수협 앞에 놓인 과제다.