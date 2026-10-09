부산 바다 '부캉이'에 환호할 때, 강릉 남대천 '잉어'는 신음했다

큰사진보기 ▲10월 2일 부산 동구 북항친수공원에서 대형 그물을 활용해 상어(부캉이) 구조작업이 진행되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲부유물과 잉어 ⓒ 산바다연구회 관련사진보기

큰사진보기 ▲오염원으로 가득 찬 남대천 ⓒ 산바다연구회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲유영하는 잉어무리 ⓒ 산바다연구회 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉 남대천 ⓒ 산바다연구회 관련사진보기

큰사진보기 ▲오염된 하천 바에서 유영하는 잉어 ⓒ 산바다연구회 관련사진보기

부산 바다가 뜻밖에 찾아온 낯선 손님으로 뜨겁다. 부산 앞바다에 모습을 드러낸 대형 물고기 한 마리가 시민들의 시선을 사로잡았다. 사람들은 이 낯선 방문객에게 '부캉이'라는 친근한 이름까지 붙여주었다.국립수산과학원의 분석 결과, 몸길이 약 3m에 달하는 암컷 흑상어로 최종 확인되면서 관심은 더욱 뜨거워졌다. 좀처럼 보기 힘든 대형 상어의 출현에 시민들은 놀라움과 호기심을 감추지 못했고, 바닷속을 유영하는 움직임 하나하나에 시선을 집중했다.같은 시기, 강릉 남대천에서도 눈길을 끄는 물고기들이 카메라에 포착됐다. 강릉 잠수교 아래 얕은 물 속에 여러 마리의 커다란 잉어가 모여 있었다. 햇빛을 받은 물결 사이로 검은 몸체가 드러났고, 물고기들은 무리를 지어 천천히 움직였다.부산의 흑상어처럼 특별한 이름도, 사람들의 환호도 없었다. 그저 우리 주변 하천에서 흔히 볼 수 있는 잉어였다. 하지만 이 평범한 물고기들이 살아가는 환경은 또 다른 질문을 던진다.우리는 특별한 물고기의 출현에는 열광하면서 정작 우리 곁의 물고기들이 살아가는 하천에는 얼마나 관심을 기울이고 있을까.강릉 남대천에서 촬영된 사진 한 장. 회색빛을 띤 하천 바닥에는 퇴적물로 보이는 물질이 쌓여 있고 곳곳에 작은 이물질들이 흩어져 있다. 맑은 물이 흐르고 물고기가 자유롭게 헤엄치는 하천의 모습을 기대했던 사람이라면 다소 씁쓸하게 느낄 만한 풍경이다.남대천은 강릉의 대표적인 하천이다. 오랜 세월 시민들의 삶과 함께했고, 도심을 가로질러 동해로 이어지는 중요한 생태적 통로이기도 하다. 물고기가 살고 철새가 찾아오는 생명의 공간이다. 그러나 사진 속 하천 바닥은 우리가 무심코 지나쳤던 물속 환경을 다시 바라보게 한다.물론 사진 한 장만으로 하천의 오염 정도를 판단할 수는 없다. 퇴적물의 성분이나 수질 상태는 과학적인 조사를 통해 확인해야 한다. 그럼에도 눈에 보이는 하천 바닥의 상태는 중요한 질문을 남긴다. 남대천의 물속은 지금 얼마나 건강할까. 물고기들이 살아가는 환경은 과거와 비교해 어떻게 달라졌을까.강릉 잠수교에서 촬영된 또 다른 사진들. 햇빛이 쏟아지는 얕은 물 속에 여러 마리의 커다란 잉어가 모여 있다. 수면 아래 검은 몸체가 길게 드러나고, 물고기들은 서로 방향을 바꾸며 유영한다. 어떤 물고기는 바닥 가까이에 머물고, 또 다른 물고기는 무리에서 조금 떨어져 움직인다. 도심 한가운데에서 만난 뜻밖의 생명 풍경이다.그러나 사진을 자세히 들여다보면 물고기뿐만 아니라 수면에 떠 있는 부유물과 하천 바닥의 모습도 함께 눈에 들어온다. 잉어는 환경 적응력이 비교적 강한 민물고기다. 다양한 하천과 호수에서 살아가며 수온과 서식 환경의 변화에도 어느 정도 적응하는 것으로 알려져 있다. 그렇다고 잉어가 많이 모여 있다는 사실이 곧 하천 생태계가 건강하다는 증거는 아니다. 반대로 잉어가 발견됐다는 이유만으로 하천이 오염됐다고 판단할 수도 없다. 중요한 것은 물고기의 존재 자체보다 그들이 살아가는 물의 상태다. 수질은 어떤지, 하천 바닥의 퇴적환경은 어떻게 변하고 있는지, 다양한 수생생물들이 함께 살아갈 수 있는 조건을 갖추고 있는지 살펴봐야 한다.부산의 부캉이와 강릉 남대천의 잉어. 한쪽은 바다에서 발견된 거대한 상어이고, 다른 한쪽은 도심 하천에서 살아가는 평범한 민물고기다. 사는 곳도, 크기도, 사람들의 관심도 다르다. 그러나 두 물고기가 우리에게 던지는 질문은 크게 다르지 않다. 그들이 살아가는 물속 세상은 과연 안전하고 건강한가.부산에서는 흑상어 한 마리의 등장에 시민들이 관심을 보였지만, 강릉에서는 매일 흐르는 남대천의 수질과 생태환경이 얼마나 주목받고 있는지 돌아볼 필요가 있다.하천은 단순히 물이 흐르는 통로가 아니다. 물고기와 수서곤충, 수생식물과 조류가 함께 살아가는 복합적인 생태계다. 생활하수와 비점오염원, 하천으로 유입되는 각종 물질, 퇴적환경의 변화는 하천 생태계에 영향을 미칠 수 있다.여기에 기후변화로 인한 수온 상승과 강수량 변화까지 더해지면서 하천의 생태환경은 새로운 도전에 직면하고 있다. 강릉 남대천 역시 이러한 변화에서 자유로울 수 없다. 따라서 하천의 외형을 정비하는 일 못지않게 수질과 퇴적환경, 물고기와 수생생물의 변화를 지속적으로 조사하고 관리하는 일이 중요하다.이번 사진들은 산바다연구회 카페에 공유됐다. 강릉 남대천의 하천 바닥과 강릉 잠수교 아래 모여 있는 잉어들. 특별한 장비나 연출 없이 촬영된 일상의 풍경이지만 사진 속에는 우리가 놓치고 있는 하천의 또 다른 모습이 담겨 있다.물고기가 있다는 것은 그곳에 생명이 살아가고 있다는 뜻이다. 그러나 생명이 살아 있다는 것과 건강한 생태계가 유지되고 있다는 것은 같은 의미가 아니다. 중요한 것은 물고기가 단지 살아남는 환경이 아니라 다양한 생명들이 건강하게 살아갈 수 있는 하천을 만드는 일이다.부산의 부캉이는 사람들의 시선을 바다로 향하게 했다. 강릉 잠수교 아래 잉어들은 그 시선을 다시 우리 곁의 하천으로 돌려놓는다. 어쩌면 우리가 관심을 가져야 할 것은 거대한 물고기 한 마리의 출현만이 아닐 것이다.평범한 물고기들이 매일 헤엄치는 물길, 그 물길의 건강을 지키는 일이 더 중요할지 모른다. 부산의 부캉이에게 이름을 붙여준 관심만큼, 강릉 남대천의 잉어들이 살아가는 물에도 관심을 기울여야 하지 않을까.물고기는 말이 없다. 그러나 그들이 살아가는 물속 풍경은 우리에게 많은 것을 이야기하고 있다. 이제 그 이야기에 귀를 기울일 때다.