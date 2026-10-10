'e스포츠 전설' 페이커 기념우표, 오는 23일에 나온다

대한민국을 넘어 전 세계 e스포츠의 살아있는 전설로 불리는 '페이커' 이상혁 선수의 주요 순간을 담은 기념우표가 발행된다.
10일 과학기술정보통신부 우정사업본부는 오는 23일 페이커 기념우표 전지 14만 장과 우표첩 등 10종을 발행한다고 밝혔다.
이번 기념우표에는 2013년 데뷔 이후 세계 e스포츠 전설로 자리매김하기까지 이상혁 선수가 써 내려온 주요 순간들이 담겼다. 특히 주요 대회 수상 순간 환호하는 모습 등 페이커의 초상이 우표로 제작됐다.
이상혁 선수는 리그 오브 레전드 월드 챔피언십(롤드컵) 6회, LCK 10회, MSI 2회 우승 등 대기록을 써온 세계 최고의 e스포츠 선수다. 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달을 획득하며 2023 항저우 대회에 이어 2연패를 달성했고, 2024년에는 '전설의 전당(Hall of Legends)' 최초 헌액자로 선정되는 등 대한민국 e스포츠 위상을 높여왔다.
이러한 공로를 인정받아 지난 1월에는 e스포츠 선수 최초로 대한민국 체육훈장 중 최고 등급인 '청룡장'을 수훈하기도 했다.
우정사업본부는 이날 서울 중구 서울중앙우체국에 위치한 우표박물관에서 '페이커 기획전시관' 개관식을 열고, 이상혁 선수에게 실제 기념우표를 전달하는 증정식을 진행했다. 기획전시관에는 페이커 기념우표를 비롯해 선수 유니폼 등 소장품 전시, 영광의 순간들 동영상 상영, 게임 체험 공간 등이 마련됐다.
박인환 우정사업본부장은 "앞으로도 기념우표 기획전시관 운영을 통해 우표박물관을 국내외 관광객이 많이 찾을 수 있는 관광명소 및 우표문화 공간으로 거듭날 수 있도록 힘쓰겠다"고 밝혔다.
페이커 이상혁 선수의 기념우표는 오는 23일부터 전국 총괄 우체국을 방문하거나 인터넷 우체국(www.epost.go.kr
)에서 구매할 수 있다.