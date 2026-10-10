'e스포츠 전설' 페이커 기념우표, 오는 23일에 나온다

▲지난 8월 25일 서울 마포구 상암 큐브 컨벤션 센터에서 열린 아이치-나고야 아시안게임 e스포츠 대한민국 국가대표 출정식에서 '페이커' 이상혁(앞줄 왼쪽 다섯번째)을 포함한 선수들이 국기에 경례하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기