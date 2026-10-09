"노무현 대통령께 사죄하러..." 봉화마을 가는 조경태

큰사진보기 ▲조경태 국민의힘 의원 ⓒ 남소연 관련사진보기

"우리 정치가 극단주의에 빠져 있다고 본다. (중략) 저도 책임이 없다고 볼 수 없다. 그래서 노무현 대통령께 사죄드리러 간다."

AD

큰사진보기 ▲노무현 전 대통령 서거 16주기였던 2025년 5월 23일 오전 경남 김해시 봉하마을 묘역에서 시민들이 참배하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

- 노무현 전 대통령 묘소 참배를 결심한 이유는?

- 지난 6일 법사위 국감에서 김태규 국민의힘 의원이 '부엉이바위'를 거론했다. 이것이 직접적인 계기인가. 김 의원의 발언이 부적절했다고 보나.

- 영화 <암살자(들)>을 둘러싼 논란이 박정희 전 대통령에 대한 역사적 평가 논쟁으로 번지고 있다. 국민의힘 일각에서는 영화에 반발하며 노 전 대통령의 서거를 거론하는데.

- 이번 참배를 결정하면서 국민의힘 동료 의원들과 상의했나.

큰사진보기 ▲김태규 국민의힘 의원이 지난 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처에 대한 국정감사에서 서영교 법사위원장에게 삿대질을 하며 항의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 소셜미디어에 '좌와 우가 서로의 아픔을 존중할 수 있어야 한다'고 썼다. 국민의힘과 보수 정치권에 전하고 싶은 메시지는 무엇인가.

- 이번 참배에 어떤 마음을 담으려고 하나.

- 참배를 만류하는 지지자들의 댓글도 있다. 반대 목소리에 대해서는 어떻게 생각하나.

수화기 너머로 조곤조곤 이야기를 이어가던 국민의힘 최다선(6선) 조경태 의원(부산 사하을)은 인터뷰 말미에 이렇게 말했다. 9일 오후 4시에 고 노무현 대통령이 잠들어 있는 봉하마을로 참배하러 간다고 밝힌 조 의원은 8일 <오마이뉴스>와의 전화 인터뷰 중 영화 <암살자(들)>에 대한 정치권의 논박이 노무현 전 대통령 서거에 대한 조롱으로 이어지는 것은 문제라고 진단했다.지난 6일 국회 법제사법위원회 국정감사장에서 김태규 의원이 "우리 '부엉이바위의 진실'이나 하나 만들자"고 발언한 것이 대표적인 장면이다. 이곳은 2009년 5월 23일 노 전 대통령이 서거한 장소다.조 의원은 "제가 개인에 대해 비판하거나 비난하려는 건 아니다"라면서도 "우리 정치 문화가 이렇게 흘러가서는 안 된다"고 진단했다. 영화 <암살자(들)> 관련 논란에 대해선 "영화로 나온 부분과 실제적인 부분은 구분해야 한다. 영화가 특정인을 범인으로 지목하는 내용은 아니지 않나"라고 말했다.참여정부 정책 등에 대한 비판은 자유롭게 이뤄질 수 있지만, 한 사람의 안타까운 죽음을 정치적 소재로 삼는 정치 문화는 경계해야 한다고 목소리를 높였다. 6선 국회의원으로서 이같은 정치문화가 자리잡은 데 대한 책임감을 언급한 조 의원은 "우리 정치가 못난 정치가 되어서 죄송합니다. 대통령님께 사죄드리러 간다"고 말했다. 다음은 조경태 의원과의 일문일답."저와 노무현 대통령은 오래된 정치적 인연이 있다. 노 대통령께서 '조경태 학습관을 지어라'고 할 정도로 저에 대한 애정을 많이 보여주셨다. 노 대통령께서 일생에 꼭 이루고자 했던 것 중 하나가 지역주의 극복과 국민 통합이었다. 저 역시 그런 정신을 이어받으려고 노력했다.그런데 요즘 벌어지는 일들을 보면 돌아가신 고인을 정쟁의 소재로 삼고 있다. 대단히 부적절하다. 참여정부 때 잘못된 정책은 충분히 비판할 수 있지만 서거를 정쟁의 도구로 삼는 것은 여야를 막론하고 받아들이기 어렵다.""계기가 된 것은 맞다. 그러나 제가 개인을 비판·비난하려는 건 아니다. 이같은 분위기가 바람직하지 않다고 생각한다. 개인의 안타까운 죽음을 조롱하거나 희화화하는 방식으로 정치적 이득을 취하려고 해서는 안 되지 않느냐는 취지다. 제가 6선 의원인데 정치인들을 일일이 비판하기보다는 우리 정치 문화가 이렇게 흘러가서는 안 된다는 것을 지적하는 거다.""의원들마다 의견은 다를 수 있다고 생각한다. 하지만 영화로 나온 부분과 실제적인 부분은 구분해야 한다고 본다. 영화 소재로 나온 것은 특정인을 범인으로 지목하는 내용은 아니지 않나. 그런 것과 달리 특정인을 딱 집어서 이야기하는 것은 분명히 차이가 있다고 본다. 노무현 대통령을 언급하는 경우엔 너무도 확실한 소재를 가지고 얘기하는 거니까 성격이 조금 다르다고 생각한다.""아니다. 지금 국민의힘 의원들은 노무현 대통령을 '상대 진영'의 대통령으로 보지 않나. 그러다 보니 제 생각을 받아들이기 어려울 것이다. 저처럼 노무현 대통령과 직접적인 인연이 있는 사람은 국민의힘에 없다."(조경태 의원과 노무현 전 대통령의 인연은 1988년부터 시작됐다 - 기자 주)"저는 우리 정치가 너무 극단적으로 흘러가는 극단주의에 빠져 있다고 본다. 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇다. 상대방을 존중하거나 인정하지 않는다. 그런 극단주의를 경계해야 할 시점이 왔다.지금 국민들의 삶이 그 어느 때보다 어렵다고 한다. 우리 정치권이 국민의 삶에 좀 더 집중하고 삶을 윤택하게 할 수 있는 대안을 제시해야 하는데, 어느 순간부터 너무 극단주의에 빠져 있다. 이번에 그런 정치 문화를 극복하면 좋겠다. 자기 진영 사람들만 챙기려고 하지 말고 상대 진영에 대해서도 좀 더 크게 챙기는 모습이 필요하다.또 하나는 사회정의 차원에서 12.3 비상계엄이나 5.18 같은 우리 역사의 아픔이 있지 않나. 부정의에는 단호하게 맞서 싸워야 한다. 잘못된 역사는 과감하게 단절해 나가야 한다.박정희 대통령에 대해서도 공과가 있지 않나. 민주당도 상대 진영이지만 존중할 부분은 존중하고, 노무현 대통령에 대해서는 국민의힘도 존중할 부분을 존중하면 좋겠다. 정책을 비판하는 것은 얼마든지 가능하고 해야 한다. 하지만 인간에 대해서는 정치인들이 지나치게 정치적 소재로 삼는 건 부적절하다.""저도 좀 더 무거운 책임감을 가지려고 한다. 제가 6선 국회의원으로 맏형이지 않나. 저도 현재 정치 문화에 대해 책임이 없다고 볼 수는 없다. 그래서 대통령님께 사죄 드리러 간다. '우리 정치가 못난 정치가 되어서 죄송합니다.' 대통령님께 사죄드리러 간다고 생각하시면 되겠다.""그분들은 저를 많이 아끼는 분들이다. 정말 감사하게 생각한다. 그렇다고 해서 제가 마음먹은 것을 바꾸지는 않는다. 왜인지 대통령님께 이번에는 가야 될 것 같은 느낌이 든다. 그동안 자주 찾아뵙지 못했다. 제가 참배함으로써 더 이상 서로 불신하거나 이 문제를 가지고 정쟁하지 않았으면 좋겠다는 바람이다."