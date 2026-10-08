"청년 일자리 외면하는 동명대"

큰사진보기 ▲동명대학교 단협해지 철회 및 부산시·교육부 공적지원 책임 촉구 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

8일 오전 11시 부산시청 광장에서 민주노총부산본부가 '청년 일자리 외면하는 동명대학교 규탄한다'는 제목으로 기자회견을 열고 동명대학교의 단체협약 해지 통보 철회와 부산시·교육부의 공적 지원에 대한 책임 있는 대응을 촉구했다.민주노총부산본부는 "동명대학교의 일방적인 단체협약 해지 통보 철회와 고용안정 보장을 촉구하고, 지역대학의 공공적 역할에 대한 부산시와 교육부의 책임 있는 대응을 요구한다"고 밝혔다.이어 부산시에 대학 지원사업에서 동명대 수행 인력의 고용형태와 계약기간, 재임용 현황 등을 점검하고 노동조합과 비정규직 노동자의 의견을 들을 것을 요구했다. 또 공적 지원이 안정적인 지역 일자리로 이어질 수 있도록 고용안정 개선계획과 후속 점검 방안을 마련해야 한다고 주장했다.교육부에는 학교와 재단의 재정 상황, 법인의 재정 책임 이행과 고용정책 결정 근거 등을 점검하고, 계속 필요한 업무의 고용안정과 노동권 존중을 대학 지원사업의 운영·평가 기준에 반영할 것을 요구했다.이재동 대학노조 부경본부 동명대지부장은 "동명대학교 총장과 학교법인 이사장에게 엄중히 경고한다"며 "단체협약 해지와 노동탄압으로 대학을 일방적으로 운영하려는 행태는 결코 성공할 수 없다"고 말했다.이 지부장은 "총장과 이사장은 단체협약 해지 통보로 노사관계를 파탄에 이르게 하고 대학의 공공성을 훼손한 책임을 인정해 대학 구성원 앞에 사과하고, 단체협약 해지 통보를 즉시 철회해야 한다"고 촉구했다.이어 "노동조합은 지금도 대화를 통한 해결을 요구하고 있다"며 "대학이 끝내 단체협약 해지와 노동탄압의 길을 고수한다면 동명대학교의 공공성과 민주적 운영, 노동자의 정당한 권리를 지키기 위해 끝까지 싸울 것"이라고 밝혔다.김재남 민주노총부산본부 본부장은 "사립대는 개인이 소유하는 사기업이 아니다. 지방세를 비롯한 각종 세제혜택과 재정지원을 받고 지역사회 인재를 양성하는 곳"이라며 "좀 더 나은 부산을 만들기 위해 솔선수범하고, 공정하고 평등한 사회를 만들어야 할 사회적 책무가 있다"면 사립대학의 공적 책임을 강조했다.김 본부장은 "단협 해지 통보 후 6개월 동안 동명대는 진정성 있는 대화마저 거부하며 단협 해지일인 11월 9일까지 시간을 끌고 있다"며 "이사장과 총장의 오만과 독선이 대학을 망치고 있다"고 주장했다.그러면서 "동명대는 일반기업도 잘하지 않는 단체협약 해지 통보를 했다"며 "대학은 민주주의와 평등을 가르치는 교육기관인 만큼 노동부와 교육부는 사업장 감독과 대학 감사에 나서야 한다"고 촉구했다.전윤석 대학노조 부경본부 부본부장과 최광규 대학노조 부경본부 동명대지부 조직부장은 기자회견문을 통해 "강경수 이사장은 취임 당시 부산의 청년 일자리 부족에 대한 책임감을 밝혔고, 올해 9월에는 공동체와 지속적인 인간관계에서 형성되는 신뢰를 대학의 중요한 가치로 강조했다"고 밝혔다.이어 "노동조합과 맺은 고용안정의 약속을 경영권 침해로 규정하고 교섭 중 단체협약 해지를 통보한 대학의 행보는 이사장이 강조한 가치와 배치된다"며 "이사장과 총장은 자신이 말한 신뢰를 노동자와의 관계에서도 실천하고, 장기화된 사태 해결에 직접 나서야 한다"고 주장했다.이들은 "부산의 청년 유출과 지방대학의 위기는 함께 풀어야 할 과제"라며 "청년이 지역에서 살아갈 수 있는 일자리가 줄어들면 지역대학의 미래도 어려워진다"고 밝혔다.아울러 "대학은 청년 취업과 지역 정착을 이야기하면서 자신의 일자리에서는 고용불안을 키우는 모순을 돌아봐야 한다"며 "기존 노동자와 신규 노동자, 정규직과 비정규직 모두가 안정적으로 일할 수 있는 대학을 만드는 것이 지역사회에 기여하는 길"이라고 주장했다.민주노총부산본부는 동명대학교 지부의 투쟁을 지원하기 위해 10월 14일과 28일 오전 8시 20분 동명대 분수대 앞에서 집중 출근선전전을 개최할 예정이다.한편 <국제신문>에 따르면 동명대 측은 조합활동과 교육시간, 휴가 및 복지 관련 조항은 대승적 차원에서 수용했으며, 오히려 노조 측에서 인사권과 경영권에 대한 공동 의사결정을 요구하는 주장을 굽히지 않았다는 입장이다. 단체협약 해지에 대해서는 "보다 신속한 협상을 위해 나온 노력"이라며 "노조를 부정하거나 대화를 단절하려는 조치는 아니다"라고 밝혔다.