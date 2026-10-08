"개 산책 알바도 170 대 1"... 대한민국 청년들의 슬픈 현실

큰사진보기 ▲<초과세수는 청년일자리 국가책임제에!> 청년행동 선포 진보당 기자회견일자리국가책임제 실시를 요구하는 진보당 기자회견 ⓒ 진보당 관련사진보기

"'리셋 증후군'은 컴퓨터를 초기화하는 것처럼, 인생에 오류가 생겼을 때 완전히 새로운 환경에서 다시 시작하려는 욕망을 뜻하는 단어입니다. 정식 심리학 용어는 아니지만, 저는 '리셋 증후군'이 청년들의 마음을 가장 잘 설명하는 단어라고 생각합니다."

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 진보당의 기획국장입니다.

8일 오전, 서울 세종문화회관 앞 진보당 기자회견장에 선 이공계 대학생 A(25)씨의 말이다. 대학을 6년째 다니고 있다는 그는 "4대 과학기술원에 입학했을 때 탄탄대로가 열렸다며 기뻐하시던 부모님의 모습이 이제 옛일이 되었다"면서 "어느새 부모님과의 연락을 피하게 되었다"고 고백했다.A씨는 여러 연구실에서 인턴 과정을 거쳤으나 R&D 예산이 삭감되고 연구 수주를 위한 내부 경쟁이 치열해지면서 미래에 대한 불안이 증폭됐다. 그에게 돌아온 것은 "박사를 따도 취업을 장담할 수 없다"는 압박 뿐이었다. 그는 결국 연구실을 그만뒀다.지자체 취업 상담까지 받았던 A씨는 '첫 일자리가 평생 월급을 결정하니 웬만하면 대기업에 가라'는 이야기를 전해들었다. 그래서 1~2년씩 걸리는 자격증을 준비하기 시작했는데 자격증을 딴다고 대기업을 합격하는 것이 아니라 출발선에 서는 것일 뿐이라는 사실에 숨이 막혔다."결국 끈질기지 못한 자신을 탓하고 자책하며 그동안 쌓아온 모든 걸 버리고 아무도 나를 모르는 곳으로 인생을 리셋해버리고 싶다는 충동에 사로잡혔다"고 고백했다. A씨는 "저마다의 이유로 고립위기에 처하게 되고, 각자의 방법대로 벗어나려고 하지만 일시적 지원사업이나 개인의 의지만으로 고립상황에서 벗어나는 건 너무 힘들다"고 토로했다.청년들의 어려움은 대기업 취업 문제에 그치지 않는다. 건강 악화로 퇴사한 뒤 본의 아니게 1년간 '쉬었음 청년'으로 지냈다는 청년 B(29)씨의 발언에 참가자들은 숙연해졌다.B씨는 "건강을 회복하면 바로 일을 구할 수 있을 줄 알았다. 거창한 일자리가 아니라 최저임금을 받더라도 인격체로 존중만 받으면 괜찮다"고 생각했다면서, 하지만 현실은 단기 알바조차 구하기 어려웠다.당근알바에서 '개 산책 알바' 경쟁률이 170 대 1에 달했고, 선착순 신청은 3분 만에 마감됐다. B씨는 "1분 이내에 신청하려고 키워드 알림을 설정해 두고 온종일 대기하면서 '얼마나 많은 사람이 쉬고 있는 걸까' 싶었다"고 당시 상황을 전했다. 전공을 살려 한복 관련 일을 찾아보기도 했지만 '2개 국어 이상 가능자'를 요구하는 까다로운 조건에 좌절했다. 구직 과정에서 다단계 사기 위험에 노출되기도 했다.대한민국 청년들이 고립과 은둔으로 내몰리는 주요 원인으로는 단연 '취업난'이 꼽힌다. 구직 기간이 길어질수록 청년들은 식비부터 줄이고, 휴대폰 요금이 미납되는 등 죄책감 속에서 고립을 겪는다. 그러나 정부는 이들에게 '쉬었음 청년'이라는 이름만 붙일 뿐 실질적인 대책을 내놓지 못하고 있다.이해지 청년진보당 대표는 "구직자 1명당 일자리가 0.36개밖에 없는 일자리난인 생황에서 정부는 계속 '스펙과 경험을 쌓으라'고만 요구하고 있습니다"라고 지적했다. 일자리 부족은 기존 일자리의 질까지 하향 평준화시키며 취업을 준비하는 청년들도, 일하는 청년들도 '불안정 노동'을 반복하는 결과를 낳고 있다.지난달 29일, 대통령은 국무회의에서 "양극화와 불평등 완화에 초과 세수를 비롯한 가용 재원을 적극 활용하겠다"면서 주거·일자리·서민금융에 집중 투자하겠다고 밝혔다.그러나 진보당은 기존과 같은 '민간 취업 이행 지원' 중심의 한시적 단기 알바형 인턴 사업으로는 '괜찮은 일자리'를 늘릴 수 없으며, 이는 예산 낭비라고 지적했다. 기업이 원래 채용해야 할 인력을 청년으로 대체해 정부 지원금을 받거나, 지원이 끊기면 계약 종료를 통보하는 사례가 빈번하게 발생하기 때문이다. 또한 이러한 방식은 새로운 고용 창출, 분야 창출로 이어지지 않는다는 문제점도 갖고 있다.김종훈 진보당 대표는 "초과 세수를 청년 일자리 직접 투자에 쓰자"면서 "그동안 정부는 '일자리는 기업이 만드는 것'이라며 '돈이 없다'는 핑계를 대왔지만, 초과 세수가 200조에 가깝게 발생하고 있는 지금 재정이 없다는 이유는 통하지 않는다"고 강조했다. 특히 "AI 전환, 녹색 전환, 돌봄 전환 등 우리 사회에 반드시 필요한 분야에서 공공이 직접 '괜찮은 일자리'를 만들어내 전체 일자리의 질을 이끄는 역할을 하자"고 주장했다.진보당은 이번 기자회견을 시작으로 취업준비생, 쉬었음 청년, 불안정 노동 청년들의 현실을 알리고, 오는 11월 예산국회에서 '청년일자리 국가책임제'가 반영될 수 있도록 직접행동에 돌입할 예정입니다.