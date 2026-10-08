취임 100일 협치 '75점'에 전재수 시장 대답은

큰사진보기 ▲부산시의회가 8일 3층 브리핑룸에서 출범 100일을 맞아 그간 성과를 짚고, 이후 방향을 밝히는 기자회견을 열고 있다. ⓒ 부산시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전재수 부산시장이 취임 100일을 맞아 그동안의 성과와 향후 계획을 공개하는 기자회견을 열고 있다. ⓒ 부산시 관련사진보기

지난 지방선거 이후 출범 100일을 맞은 8일, 부산시와 부산시의회가 각각 한 시간 간격으로 언론과 만나 그동안 만들어낸 성과와 앞으로 나아갈 방향을 설명했다. 이 과정에서 눈길을 끈 건 서로에 대한 평가이다. 수치화 질문에 강무길 부산시의회 의장은 "75점"이라는 점수를 매겼고, 전재수 부산시장은 "대단히 고맙다"라며 이를 반겼다.8일 오전 10시 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 진행한 강무길 의장 등 의장단과 상임위원장 등은 여소야대 조건 속에서도 민선 9기 추가경정예산안 처리, 간담회 정례화, 공공기관장 인사검증시스템 개편, 국외공무출장 예산 반납 등을 이뤄냈다고 자평했다. 이번 현장에는 국민의힘뿐만 아니라 한갑용 민주당 원내대표도 참석했다.시의회는 이를 토대로 '시민의 오늘을 지키는 의회', '부산의 내일을 준비하는 의회', '성과로 답하는 일 잘하는 의회' 등을 향후 의정의 키로 삼겠다고 시민들에게 약속했다. 동시에 강 의장은 울산·경남 광역의회와 연계한 국비 확보, 공공기관 이전, 광역교통망 등 9개 분야 공동 대응 계획도 강조했다.질의응답에선 여야 관계, 부산시와 소통 점수를 어느 정도 줄 수 있겠느냐는 질문이 기자들로부터 나왔다. 시의회는 국민의힘이 압도적 다수를, 시정은 더불어민주당이 이끌고 있어 예상된 물음이다. 강 의장은 "나름대로 소통을 잘하고 있다"라며 "지난번에 많은 문제가 있었던 추경 역시 조금씩 양보해 협치로 잘 마무리됐다"라고 긍정 평가했다. 강 의장이 매긴 점수표는 100점 중 75점, 4분의 3으로 다소 높은 숫자다.이를 전해 들은 전재수 부산시장은 감사 의사를 표시했다. 1시간 뒤인 오전 11시 전 시장도 부산시청 9층에서 취임 100일 관련 기자회견을 열었다. 비슷한 질문이 던져졌는데, 상대의 점수를 확인한 전 시장은 "50점도 아니고 75점이면 우수한 성적이라고 생각한다. 더 잘해라, 더 열심히 소통하자는 메시지"라고 해석을 곁들였다. 그러면서 "(앞으로) 80점 90점을 받도록 더 노력하겠다"라고 협치 기조를 재확인했다.전 시장은 이날 지난 100일을 새로운 시정 구축과 변화에 공을 들인 시간이라고 밝혔다. ▲민생 우선 정책 ▲경계 없는 소통·협력 ▲부산 미래 변화의 움직임 등을 내세운 전 시장은 100일 비상조치를 마련해 추경을 편성하고 지역 곳곳을 돌며 여야 없이 만나 해법을 찾았다고 말했다. 또한 북극항로 시범운항 선박 출항, 흥아해운 부산이전 확정 등 해양수도 구축 속도도 빨라지고 있다고 평가했다.가장 기억에 남는 건 민생 정책에 따른 플랫폼 이동 노동자의 반응이다. 올여름 폭염 상황에 전 시장은 이동 노동자들이 2천 원 정도의 생수·간식을 지원받는 편의점 쉼터 수십 곳을 지정했다. 지나가다 이들로부터 칭찬을 받았다고 웃은 그는 "'행정이 이런 걸 해야 하는구나' 느꼈다"라며 혹한기 추가 지원책을 예고했다.이번 회기를 거치며 조직개편안 통과로 동력을 확보한 전 시장은 122개 공약의 단계적 이행에 더 힘을 준다. 전임 시장의 퐁피두 미술관, 부산오페라하우스 라스칼라 공연 등 논란의 사업은 검토가 끝나는 대로 추진 여부를 공개한다. 2028년 유엔 해양총회, 세계디자인수도에 더해 국제행사를 추가로 가져오겠단 도전장도 내밀었다. 인천·제주 등에 이어 G20 정상회의 유치전을 공식화한 전 시장은 "해양수도 부산이 가진 역량과 가능성을 마음껏 펼쳐 보일 기회"라고 의지를 다졌다.