이 대통령, CPTPP 연내 가입신청 보류 지시

이재명 대통령이 8일 포괄적·점진적 환태평양동반자협정(CPTPP)의 가입을 올해 안에 신청하지 말라고 지시했다. 통상정책으로 피해를 입을 수 있는 농어민들의 의견부터 충분히 수렴하라는 취지다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑으로 "이재명 대통령은 CPTPP 가입을 연내 신청하지 않도록 지시했다"며 "관련 부처에도 시한을 정해놓기보다 진정성을 갖고 농어민들의 목소리를 충분히 듣고 지속적으로 대화해줄 것을 당부했다"고 전했다. "누군가가 전체를 위해서 피해를 보는, 희생되는 일을 최소화하도록 하겠다"던 이틀 전 국무회의 모두발언에 이은 조치다.
이 대통령은 6일 국무회의 비공개 부분에서 '원점에서 재검토'를 지시하기도 했다. 강 수석대변인은 당시 회의에서 "올해 11월 개최되는 CPTPP 장관회의에서 한국의 CPTPP 가입이 논의되려면 늦어도 10월 중순에는 관보에 공청회 개최 계획을 공지해야 한다는 의견이 제기됐다"고 전하면서, 그럼에도 이 대통령이 '속도 조절'을 주문했다고 밝혔다.
강 수석대변인은 "통상정책은 국민의 삶과 직결된다"며 "특히 어려움을 겪고 있는 농어민들과의 신뢰와 공감대를 바탕으로 추진해야 한다"고 설명했다. 또 "무엇보다 정부와 농어민 사이의 신뢰를 회복하는 일이 우선"이라며 "국민주권 정부는 농어민을 비롯한 국민 누구도 소외되지 않도록 하겠다는 원칙 아래 충분히 소통하며, CPTPP 가입 문제를 검토하겠다"고 말했다.
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