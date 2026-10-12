전시작전통제권 환수, '언젠가 준비되면'은 없다

큰사진보기 ▲강신철 국방부 장관이 2일 경기 평택시 캠프 험프리스에 방문해 제이비어 브런슨 유엔군사령관(겸 주한미군·연합사 사령관), 김성민 한미연합군사령부 부사령관과 이동하고 있다. ⓒ 국방부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 김동엽 북한대학원대학교 교수입니다. 이 기사는 한반도평화행동 홈페이지에도 실립니다.

전시작전통제권(전작권) 환수는 더 미룰 수 없다. 한반도에서 전쟁이 벌어지면 삶의 터전을 잃고 가장 큰 피해를 감당할 사람은 이 땅에 사는 우리다. 전쟁의 확대를 막고 피해를 줄이려면 군사적으로 어디까지 대응하고 언제 멈출 것인지 우리 정부가 판단하고, 실제 작전도 그 판단에 따라 이루어져야 한다. 전작권 환수는 단순히 전쟁을 수행할 수 있는 권한을 되찾는 것이 아니라 전쟁을 막고 시민의 생명과 평화를 지킬 주권을 되찾는 일이다.이재명 정부가 임기 내 환수를 국정과제로 추진하는 것은 환영할 일이다. 지난 9월 22일(현지시간) 뉴욕 한미 정상회담에서도 전작권 전환이 논의됐다. 정부는 11월 한미안보협의회의(SCM)에서 전환 목표연도를 도출해 양국 대통령에게 건의하는 것을 목표로 삼고 있다. 의지는 확정된 시한과 실질적인 권한으로 입증되어야 한다. 조기 환수와 온전한 환수는 함께 관철해야 할 요구다. 어느 하나도 다른 하나를 미루거나 포기하는 구실이 될 수 없다.전작권은 전시에 부대의 작전을 지휘하고 통제하는 권한이다. 1950년 한국전쟁 당시 이승만 대통령은 서한 한 통으로 한국군의 작전지휘권을 유엔군사령관에게 넘겼다. 1978년 한미연합사가 창설되면서 작전통제권은 한미연합사령관에게 넘어갔다.1994년 평시 작전통제권을 돌려받았지만 전시 작전통제권은 연합사령관에게 남았다. 그럼에도 평시 연합위기관리와 작전계획 수립, 연합훈련 등에 관한 권한은 연합권한위임사항(CODA)에 따라 연합사령관이 계속 행사한다. 평시와 전시의 작전통제권이 갈라지고, 평시의 핵심 권한도 미군 대장인 연합사령관에게 남아 있는 기형적인 지휘체계가 지금까지 이어지고 있다.2007년 한미는 2012년 전작권 전환에 합의했다. 2010년에는 시점을 2015년으로 미뤘고, 2014년에는 날짜를 정하는 방식 자체를 '조건에 기초한 전환'으로 바꿨다. 준비가 끝나면 환수한다는 말 아래 환수 시점은 계속 미뤄졌다.군사적 준비가 필요하다는 이유로 주권적 권한의 회복을 끝없이 늦출 수는 없다. 환수 시한을 정하고 필요한 준비를 그 안에 마쳐야 한다. "안정적인 전작권 전환에 부합하는 한반도와 역내 안보환경"이라는 조건도 무엇을 기준으로 언제까지 판단할지 정하지 않으면 무기한 연기의 구실이 될 수 있다. 북핵과 미중 갈등이 사라질 때까지 전작권 환수를 미룰 수는 없다.검증 추진은 환수 완료가 아니다. 지난해 SCM은 올해 미래연합사 완전운용능력(FOC) 검증·인증을 추진하기로 했다. 8월 연합연습에서도 공동평가를 계획하면서 한국군 대장이 미래연합사령관으로 지휘하는 연습은 편성하지 않았다. 정부는 가능한 가장 이른 환수 완료 연도를 확정해 '임기 내'라는 약속을 구체화해야 한다. 남은 준비를 언제까지 마칠지, 평가와 검증을 마친 뒤 실제 권한을 어떻게 넘겨받을지 국민에게 설명해야 한다. 새로운 무기나 위협을 이유로 조건을 늘리고 환수 시한을 다시 미뤄서도 안 된다. 시민은 '언젠가 준비되면'이라는 약속을 더 받아들일 수 없다.환수를 미루는 동안 한국에 요구되는 방위 책임은 커지고 있다. 미국은 국방전략에서 한국이 북한 억제의 주된 책임을 맡을 능력이 있다고 평가하면서 미국의 지원은 결정적이지만 보다 제한적일 것이라고 밝혔다. 주한미군사령관은 지난해 다영역임무부대 예하 다영역효과대대를 한국에 배치하는 구상을 언급했고, 미국의 민간 연구기관인 애틀랜틱카운슬은 주한·주일미군을 아우르는 동북아사령부 신설을 제안했다.미국의 지역전략에 맞춰 주한미군의 임무와 지휘체계가 먼저 바뀌면, 한국군이 주도할 미래연합사의 역할과 권한도 미국이 정한 틀에 맞춰질 위험이 있다. 한국이 더 큰 책임만 떠안지 않도록 전시 작전을 주도할 권한을 서둘러 확보해야 한다.온전한 환수는 연합사령관을 한국군 대장으로 바꾸는 것으로 끝나지 않는다. 한국이 연합작전계획 수립과 위기 대응을 주도하고, 필요한 정보를 제때 확보하며 미군 증원계획에도 참여할 수 있어야 한다. 유엔사의 정전관리 권한과 한국의 위기 대응 권한을 분명히 구분하고, 주한미군이 한반도 밖 작전에 투입될 때 한국과 사전에 협의할 절차도 보장해야 한다. 사령관의 국적만 바뀌고 한국 정부의 판단이 실제 작전과 위기 대응에 반영되지 않는다면 책임만 먼저 떠안는 환수가 된다.환수를 명분으로 한국의 비용 부담과 군사적 역할만 늘어나는 일도 막아야 한다. 지난해 11월 한미 공동 팩트시트는 '동맹 현대화' 항목에 국방비를 국내총생산(GDP)의 3.5% 수준으로 늘리는 계획, 2030년까지 250억 달러 규모의 미국산 무기를 구매하겠다는 약속, 주한미군에 대한 330억 달러 규모의 포괄적 지원 계획을 전작권 전환 협력과 함께 담았다. 무기 구매를 전작권의 교환조건으로 명시한 것은 아니다. 비용 부담은 구체적인 규모까지 제시하면서 환수 시한은 밝히지 않았다. 비용부터 집행하고 권한은 계속 '검증 중'이라는 이유로 넘겨받지 못하는 결과가 되어서는 안 된다.시민사회는 조기 환수를 요구하면서 환수를 명분으로 한 과도한 군비증강에는 분명히 반대해야 한다. 사업마다 한반도 방어에 필요한지 비용은 적절한지 따져 물어야 한다. 핵추진잠수함이나 장거리 타격무기가 자주의 증명서가 될 수는 없다. 자주는 한국의 군사력을 어디에, 무엇을 위해 쓸지 스스로 결정하는 힘에서 비롯된다.역외 전쟁에 연루되지 않도록 통제할 권한도 확보해야 한다. 한국군을 파병하지 않더라도 한국 안의 기지와 군수·정비·정찰체계가 대만해협 등 한반도 밖의 군사작전에 쓰이면 전쟁에 얽혀들 위험이 커진다. 한국 내 기지와 시설을 역외 군사작전에 사용하려면 정부의 사전 동의를 받도록 하고, 국회가 감시하고 통제할 수 있도록 제도를 마련해야 한다.온전한 환수를 이유로 모든 현안을 먼저 풀어야 한다고 하면 또 다른 연기론이 된다. 조기 환수와 권한 조정을 함께 추진해야 한다. 환수를 늦추는 동안에도 동맹의 역할은 바뀌고 비용 부담은 커진다. 환수를 미룬다고 역외 전쟁에 연루될 위험이 줄어드는 것도 아니다.전작권 환수를 정치의 의제로 끌어올린 것은 시민이었다. 시민은 정부의 환수 노력에 박수를 보내는 데 머물 수만은 없다. 정부가 환수 시한을 확정하고 온전한 권한을 되찾도록 시민이 요구하고 행동해야 한다. 징집되는 청년의 생명, 접경지역 주민의 일상, 시민이 낸 세금이 걸린 문제를 외교·국방 관료와 군사전문가에게만 맡겨둘 이유가 없다.당장 할 일은 11월 SCM에서 환수 목표연도와 남은 검증의 완료 시한이 합의되는지 시민이 확인하는 것이다. 조건이 또 추가되는지, 정보 공유와 미군 증원, 역외 운용에 관한 협의 절차가 함께 마련되는지도 따져야 한다.정부가 환수 일정과 조건 평가 결과, 한미 협의 경과와 지연 사유를 국회에 정기적으로 보고하도록 요구해야 한다. '환수 준비' 예산이 한국군의 지휘능력을 높이는 데 쓰이는지, 미국의 지역전략을 위한 군비증강까지 포함하는지 사업별로 감시해야 한다. 공청회와 정보공개 청구로 쟁점을 드러내고, 예산 감시와 서명운동으로 정부가 시민의 요구를 협상에 반영하도록 해야 한다.감시는 환수 이후에도 계속되어야 한다. 외국군 지휘관이 맡았던 권한을 한국군 지휘부가 행사한다는 사실만으로 민주적 통제가 완성되지는 않는다. 환수한 권한은 전쟁을 막고 평화를 만드는 데 써야 한다. 우발적 충돌을 막고 군사훈련을 조정하며 접경 주민을 보호하는 일도 한국이 주도해야 한다. 남북관계 개선을 환수의 선행조건으로 삼지 않으면서도 긴장을 낮추고 평화관리 능력을 키워야 한다.시민은 조기 환수를 힘 있게 요구하고, 환수를 명분으로 한 과도한 군비증강과 역외 전쟁 연루를 단호히 거부해야 한다. 군사주권의 회복은 시민이 전쟁의 위험을 통제하고 평화를 키울 힘을 가질 때 비로소 온전해진다.