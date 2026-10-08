이완섭 서산시장 "서산민항 반드시 건설"

▲이완섭 시장 "서산민항 반드시 건설“ 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲8일 이완섭 시장이 서산민항 사업에 대한 강한 의지를 밝히고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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이완섭 시장이 서산민항(서산공항) 건설 사업과 관련해 당초 목표했던 2028년 개항은 현실적으로 지연이 불가피하지만, 사업 자체는 반드시 완수하겠다는 강력한 의지를 밝혔다.이 시장은 취임 100일 기자회견에서 "외부 환경과 여건상 당초 목표인 2028년 개항은 다소 어려워진 것이 사실"이라면서도 "개항 시기가 늦어질 수는 있으나 서산민항은 반드시 건설해야 하고, 결국 들어설 것으로 확신한다"고 밝혔다.특히 이 시장은 타 지역 공항 건설 사례와 비교하며 서산민항의 높은 경제성과 당위성을 강조했다.타 지역은 특별법까지 만들어 막대한 예산을 들여 공항 이전을 추진하고 있지만 서산민항은 이미 기존 20전투비행단 인프라가 갖춰져 있어 몇백억 원 수준의 일반 SOC 예산만으로도 충분히 추진이 가능하다는 것이다.이어 "예비타당성 조사 기준 및 사업 규모 조정 과정에서 다소 진통을 겪고 있으나, 서산공항에 대한 수요는 충분하고 국회 및 여야 정치권에서도 필요성에 대한 공감대가 형성되어 있다"며 "국가 균형 발전 측면에서도 서산민항 건설은 선택이 아닌 필수"라고 지적했다.이완섭 시장은 끝으로 "서산민항의 필요성과 시급성, 그리고 국가 기여도에 대해 언론과 지역 사회가 힘을 모아 지속적으로 목소리를 내달라"고 당부하며 사업 완수를 위한 지역사회의 협조를 요청했다.