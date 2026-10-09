왜 5·18 유공자 명단을 공개하지 않느냐고?

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 북구 운정동 국립5·18민주묘지 ⓒ 배동민 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲8월 13일 국민의힘 이진숙 의원과 새역사국민운동(공동대표 이영훈)이 공동 주최해 국회도서관 대강당에서 열린 '5.18 민주화운동의 재조명 국회공개포럼'에서 이진숙 의원이 환영사를 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 양재혁 5·18민주유공자유족회장입니다.

추석 연휴, 지인들과 저녁을 먹다가 서울에서 활동하는 전남광주 출신 변호사와 국회의원 사무실 관계자들을 만났다. 대화 중 "왜 5·18 유공자 명단을 공개하지 못하느냐", "떳떳하다면 공개하면 되는 것 아니냐"는 말과 함께 '가짜 유공자' 의혹도 나왔다.법조인이나 정치인처럼 법과 제도를 가까이에서 다루는 사람들조차 이런 의문을 갖고 있다는 사실이 답답했다. 참담했다. 반복돼 온 왜곡과 의혹 제기가 영향을 미치고 있고, 정부도 법과 절차를 충분히 설명하지 못했다는 뜻이다.먼저 분명히 해야 할 것이 있다. 명단이 공개되지 않는다는 사실과 유공자 선정에 부정이 있다는 주장은 전혀 별개의 문제다.2018년 서울행정법원은 5·18 유공자와 유족의 명단 및 관련 내용을 공개하라는 정보공개 청구에 대해 비공개 처분이 적법하다고 판단했다. 항소심 역시 같은 취지의 판단을 내렸다. 법원은 이름과 사망·행방불명 등의 경위가 함께 공개될 경우 사생활의 비밀과 자유가 침해될 위험이 있다고 봤으며, 국가유공자와 상이군경회 등 다른 보훈대상자의 명단 역시 공개하지 않는다는 점도 판단의 근거로 들었다.현행 정보공개법도 개인정보 공개로 사생활 침해 우려가 있으면 비공개할 수 있도록 한다. 개인정보 보호는 5·18 유공자만의 특혜가 아니다. 따라서 "명단을 공개하지 않는다, 무언가 숨긴다, 그러니 가짜 유공자가 있다"는 식의 논리는 성립하지 않는다. 유공자 부정 등록 주장을 펴려면 구체적인 근거와 증거가 있어야 한다.모든 정보가 무조건 비공개되는 것도 아니다. 대법원은 2021년 이해찬·설훈·민병두 등 당시 전·현직 국회의원의 5·18 유공 관련 자료에 대해서는 공개하도록 한 판단을 확정했다. 공인의 지위와 이미 공론화된 사안이라는 점 등이 고려됐다. 특정 공인과 전체 명단의 공개는 다른 법률문제다. 질문의 핵심은 "왜 이름을 공개하지 않느냐"보다 "어떤 기준과 절차로 유공자가 되는가"이다.현행 5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률에 따르면 유공자나 유족·가족이 되려는 사람은 국가보훈부 장관에게 등록을 신청해야 한다. 국가보훈부는 법률상 요건과 관련 사실을 확인해 등록 여부를 결정한다. 때문에 "아는 사람이 인우보증만 해주면 유공자가 된다"는 식의 주장은 실제 절차를 지나치게 단순화한 것이다. 과거 사건의 특성상 목격자 증언이 자료로 쓰일 수는 있지만, 증언이 활용됐다는 것과 증언 하나만으로 유공자가 됐다는 것은 전혀 다른 이야기다.허위 진술이나 조작된 자료로 등록된 사례가 있다면 당연히 조사해 바로잡아야 한다. 그것이 정당한 유공자와 희생자의 명예를 지키는 길이다. 그러나 구체적인 사람도, 허위 자료도, 잘못된 심사도 제시하지 않은 채 풍문만으로 전체 유공자를 의심하는 것은 검증이 아니다.더 심각한 문제는 왜곡과 의혹 제기가 끊임없이 반복되면서 사람들의 인식에 '억지 주장'이 영향을 미치고 있다는 점이다. 최근 국민의힘 이진숙 의원이 주최한 5·18 관련 포럼에서는 '5·18은 소요'라는 취지의 발언이 나와 논란이 일었고, 같은 당 김태규 의원은 대법원 확정판결이 존재하는 전두환의 내란에 대해서도 "아니라고 생각한다"고 말했다.처음에는 일부의 주장에 불과했던 의혹이 끊임없이 반복되다 보니 이제는 법조인이나 정치인, 식자층까지 "왜 명단을 공개하지 못하느냐", "가짜 유공자가 있는 것 아니냐"고 묻는다. 이는 반복되는 왜곡이 의혹을 사실처럼 받아들이게 만드는 효과를 내고 있음을 보여준다.그래서 정부의 책임이 더욱 무겁다. 5·18 유공자를 등록하고 인정하는 주체는 5·18 관련 단체가 아니라 국가다. 명단 공개 여부도 단체가 결정하지 않는다. 그렇다면 왜 명단을 공개하지 않는지, 다른 보훈대상자에게도 같은 원칙이 적용되는지, 어떤 자료와 절차를 거쳐 유공자를 인정하는지 설명할 책임 역시 국가에 있다. 개별 피해자의 이름과 피해 이력은 보호하되 등록 현황, 인정 기준, 심사 절차 등은 개인정보를 침해하지 않는 범위에서 더 투명하게 공개해야 한다.정치권과 언론도 "왜 명단을 공개하지 못하느냐"고 묻기 전에 현행 법률과 법원의 판단을 함께 설명해야 한다. 법에 따른 비공개를 자의적인 은폐처럼 몰아가면 의문은 불신으로 바뀌고 그 부담은 다시 국가 폭력의 피해자와 유족에게 돌아간다.비공개는 은폐가 아니다. 개인정보 보호는 5·18만의 특혜가 아니다. 증언이 심사 자료로 활용됐다는 사실만으로 부정 등록의 증거가 되는 것도 아니다. 부정이 있다면 증거로 밝히고 법에 따라 바로잡으면 된다. 그러나 근거 없는 의혹에는 국가가 법과 자료로 답해야 한다. 국가가 인정한 5·18의 희생과 피해를 피해자와 유족이 평생 반복해서 해명하게 해서는 안 된다.5·18을 둘러싼 불필요한 불신을 줄이는 길은 끝없는 명단 공방이 아니다. 정부가 법과 사실에 기반해 국민에게 정확하고 투명하게 설명하는 데서 시작돼야 한다.