일제 강점기 '한글'을 사랑한 어린이들

큰사진보기 ▲<봄이의 가갸글 편지>는 일제 강점기 어린이와 청소년들의 한글 사랑을 다룬 중편동화이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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"순주 언니가 가르쳐주는 대로 해 보니 정말 글자가 되었다. 'ㄱㄴㄷ...' 자음을 'ㅏㅑㅓㅕ...' 모음에 붙이기만 하면 되었다. '아'라는 글자도 되고, '버'도 '지'도 되었다. 말하는 대로 다 써졌다. 이대로라면 스무 밤도 되지 않아 글자를 다 익힐 수 있을 것 같았다." (36쪽)

큰사진보기 ▲<봄이의 가갸글 편지>에 들어있는 그림, 야학 장소로 쓰인 폐가가 불에 타고 있다. 이는 한글보급운동이 비밀리에 추진됐다는 것을 상징적으로 보여준다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲<봄이의 가갸글 편지> 에 들어있는 그림, 동생 동주가 형 자전거 뒤에 형 용수를 태우고 가는 장면이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

금천구립독산도서관의 10월 북큐레이션에서 한글날 관련 서적들이 단연 눈길을 끈다. 그 중 고른 <봄이의 가갸글 편지>는 일제 강점기 한글을 배우거나 깨치려는 어린이와 청소년들의 분투기를 배경으로 두 편의 중편을 모은 것이다. 책 제목인 <봄이의 가갸글 편지>는 동네 야학에서 한글을 공부하는 '정봄이'라는 어린 소녀의 이야기를 그리고 있다. 봄이 아버지는 어느 날 갑자기 사라지고 마는데 당시 일본군으로 잡혀가거나 일본의 광선에 끌려가는 사람이 많았다. 아버지도 그중 하나일 것으로 추정하지만 가족들은 한없이 기다릴 뿐이었다.아버지 편지가 집으로 언젠가 한번 날아오는데 자기 이름조차 쓸 수 없는 봄이는 편지를 읽을 수 없다. 전에 한글을 배우지 않았기 때문이다. 읽고 쓰지 못하는 것은 봄이 엄마 '이춘이'도 마찬가지. 당시 조선인들의 문맹률을 최고 80%에 달했다. 동네에서 한글을 아는 사람은 사촌오빠가 유일하다. 봄이는 오빠 덕에 편지 내용을 알았지만 이는 한글에 대한 호기심으로 이어졌다. 아버지에게 답장도 하고 싶었다.봄이 소원은 국민학교에 들어가 한글을 배우는 것이다. 하지만 남의 삵바느질로 생활해야 하는 엄마에게 월사금을 달라할 수 없었다. 그런데 어느 날 엄마가 학교 월사금을 대주고 공부도 하라고 한다. 시험을 치르고 학교에 입학했는데 일본인 학교는 한글이 아니라 일본어를 가르쳤다. 일본어를 쓰지 않으면 엄한 처벌을 받아야 한다. 봄이는 조선어를 썼다가 "바카야로"라는 말을 듣고 벌을 서기도 했다. 자신의 이름이 봄이가 아니라 '하루키'로 불렸다. 이럴수록 봄이는 일본어 대신 한글 배움의 꿈이 커갔다. 한글은 아버지 편지에 대한 답장에도 필요했다.그런데 경성에서 공부하는 순주 언니가 방학을 맞아 동네에 야학을 한다는 소식이 들렸다. 한글보급운동의 일환인 야학은 폐가나 다름없는 절에서 비밀리에 열렸다. 여기서 봄이와 엄마는 여러 아낙들과 함께 한글을 배웠다. 여기서 모녀는 순주가 써주는 자신의 이름을 보고 신기해한다. 야학에서 공부하는 봄이의 한글 예찬이다.그러나 야학의 낌새를 채고 일본 순사와 조선인 앞장이가 현장을 수색한다는 소식을 접하고 봄이는 야학에서 공부하는 아낙들에게 미리 알려주고 도망치게 하는 데 성공한다. 그런데 급히 탈출하는 과정에서 호롱불이 넘어지면서 절은 불타고 그새 소나기가 내리면서 산불로는 번지지 않았다. 야학을 통해 봄이는 한글을 완전히 깨치고 아버지에게 답장도 가능해졌다.책은 책 제목의 <봄이의 가갸글 편지>와 함께 <ㄱ ㄴ 자전거> 제목의 동화도 실었다. <ㄱ ㄴ 자전거>는 형 용수의 자전거를 타고 싶어 하는 동생 동주의 흥미로운 추억을 그렸다. 동주는 경성 명문학교에 입학한 형 동주를 축하해 엄마가 사준 자전거에 눈독을 들인다. 형의 자전거는 먼 학교에 버스를 타고 갈 교통비를 아끼기 위해 장만한 것인데 동주는 형이 부럽기만 했다. 엄마는 자전거 자물쇠를 형에게 주어 동생이 타지 못하도록 관리하게 했다.자전거 열쇠를 찾아 자전거를 타고 싶은 동주는 집안 숨길 만한 곳은 모두 뒤졌지만 허탕이었다. 가장 유력한 쌀뒤주도 살폈지만 찾지 못했다. 분명 형은 뒤주에서 자전거 열쇠를 가지고 나갔는데 이상한 일이었다. 가만 보니 뒤주에 들어있는 'ㄱㄴ부터 배우자'라고 쓰인 종이 뭉치 속에 열쇠가 숨어 있었던 것이다.형은 새벽마다 종이뭉치를 가지고 성황당으로 갔다. 거기서 친구 다섯 명과 종이에 그림을 그려 깃발을 만들었다. 이른바 'ㄱㄴ깃발'은 나중에 거리 인력거꾼들과 함께 문맹퇴치 일환으로 사용될 것들이다. 며칠 후 북촌에서 형 친구들과 인력거꾼들이 깃발을 달고 시가행진을 시작했다. 동주도 형이 있는 현장에 있었다.행진이 벌어지자 사람들이 뒤따르고 깃발 내용을 외치는 함성이 넘실댔다. 이에 일본 순사들과 헌병들이 주동자들을 잡으려고 추격전이 벌어졌다. 헌병들은 인력거꾼들에게 몽둥이를 휘둘렀다. 용수도 매를 맞고 고꾸라졌다. 이를 본 동주가 자전거 뒤에 형을 태우고 현장 탈출을 감행한다.얼마나 내리 달렸을까. 무사히 일본 순사의 추적을 피한 용수와 동주는 가쁜 숨을 쉬었다. 하지만 용수는 심한 부상을 당했다. 이는 자전거 타기가 소망인 동주에게 기회였다. 동주는 드디어 형이 치료하는 2개월 간 자전거를 온전히 탈 수 있는 허락을 받는다. 자전거를 쫓다 형의 문맹퇴치 운동을 목격하고 부상당한 형을 구하는 동주의 일화는 한글을 아끼고 사랑한 형제애를 대변하고 있다.이 책의 또 다른 매력은 장경혜 화가의 그림이다. 책갈피 사이 사이 아이들 눈높이에 맞춘 코믹한 표정과 풍경들이 글과 함께 살아 숨 쉬는 것 같다. 그림의 잔상이 매우 인상적이어서 나중에 그림만으로 빠르게 복기가 가능했다.삼일운동 이후 일제 강점기 조선총독부는 우리 글과 말을 말살하는 데 집중했다. 이는 우리 문화와 민족혼을 없애기 위한 조치로 나중에 창씨개명도 추진했다. 이에 반대하는 조선어학회는 장지영, 이윤재, 최현배 등 한글학자 중심으로 우리말과 글에 대한 연구와 강연을 펼치고 한글이라는 잡지도 발간했다.이 책은 필자의 아버지가 일제 강점기 국민학교에 들어가 일본어를 배우면서 들려준 이야기와 데칼코마니처럼 겹쳐진다. 마치 이 책의 주인공들을 보는 듯했다. 아버지는 '히라하라 이끼쇼'라는 일본이름을 호명하던 일본인 선생을 아직도 생생하게 기억하고 있다. 그때는 누구든 일본어 이름을 가지지 않으면 학교에 등교할 수 없었다. 물론 학교에서나 밖에서도 한글을 쓸 수 없었다. 조선어를 쓰다가 일본순사가 집에 오면 일본어로 인사를 해야했다. 할아버지와 할머니도 물론 배우지 않아 일본어를 쓸 줄도 말도 하지 못했다.한글은 그 독창성으로 해외에서도 관심을 받고 있다. 인도네시아 찌아찌아족은 한글을 사용해 자신들의 말을 배우며 고유문화를 이어가고 있다. 9일 한글날 100주년을 맞아 한글탄생을 기념하고 그 가치와 의미를 되새기면서 일제 강점기 우리 어린이들이 어른 못지않게 한글사랑에 앞장섰다는 사실이 자랑스럽다.