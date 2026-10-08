힐스버러 참사 변호사와 세월호 유족이 만난다면?

4·16재단이 오는 10월 15일부터 17일까지 안산에서 '4.16생명안전비엔날레'를 개최한다. '기억을 품다, 안전을 잇다, 내일을 열다'를 슬로건으로 열리는 이번 행사는 국제심포지엄과 생명안전박람회, 시민참여 프로그램 등을 통해 생명과 안전을 둘러싼 사회적 논의를 확장하고 시민들의 참여를 끌어낼 예정이다.
4·16재단은 세월호참사 10주기를 맞은 2024년을 비롯해 그동안 세 차례의 4·16국제심포지엄을 개최하며 재난과 안전, 기억과 책임에 대한 사회적 논의를 이어왔다. 올해는 네 번째 국제심포지엄을 개최하는 동시에, 그동안 이어온 논의를 보다 다양한 방식으로 확장해 '4·16생명안전비엔날레'를 마련한 것이다.
해외 연사, 재난참사 피해자, 전문가들이 참여하는 국제심포지엄
10월 15일부터 16일까지 안산문화예술의전당 국제회의장에서 열리는 국제심포지엄은 '기억에서 기록으로, 기록에서 안전한 사회로'를 슬로건으로 진행된다.
첫째 날에는 해외 연사를 초청해 '재난의 책임에서 미래의 안전으로: 진실과 기록의 역할'을 주제로 기조강연을 진행한다. 1989년 힐스버러 참사 이후 유족들의 진상규명 활동을 법률적으로 지원해 온 영국의 인권변호사 엘칸 아브라함손(Elkan Abrahamson)과 동아시아 정치 연구 분야에서 활동해 온 미국 조지워싱턴대학교 셀레스트 애링턴(Celeste Arrington) 교수가 연사로 참여한다.
아브라함손 변호사는 1989년 영국 힐스버러 경기장에서 발생한 참사 이후 유족들의 진상규명 활동에 법률대리인으로 참여해 왔다. 20여 명의 희생자 가족을 대리해 20년 넘게 법정 싸움을 이어갔으며, 2016년 경찰의 과실치사 평결을 이끌어낸 법률팀의 핵심 구성원으로 활동했다.
애링턴 교수는 조지워싱턴대학교 정치학·국제관계학 교수이자 한국학연구소 소장으로, 한국과 일본의 법과 사회 변화, 거버넌스를 비교 연구해 왔다. 특히 2016년 박근혜 대통령 탄핵 국면에서는 <워싱턴포스트> 기고를 통해 세월호참사를 정부의 부실한 규제와 안전관리 소홀이 낳은 대표적인 재난으로 짚으며, 참사에 대한 정부의 대응이 정부에 대한 대중의 신뢰를 크게 훼손했다고 지적한 바 있다.
두 연사의 기조강연은 사회적 참사 이후 진실을 밝히고 기록하는 과정이 책임 규명과 제도 변화, 나아가 안전한 사회를 만드는 과정으로 어떻게 이어지는지를 국제적 시각에서 살펴보는 자리가 될 전망이다.
이어지는 심포지엄에서는 ▲ 진실을 알 권리를 보장하는 사회 ▲ 기억할 권리, 피해자의 기록을 주제로 세션이 진행된다. 이를 통해 참사의 진실을 사회적으로 어떻게 기록하고 기억할 것인지, 피해자의 목소리를 보장하기 위해 어떤 제도적 노력이 필요한지 등을 함께 논의한다.
둘째 날에는 '애도할 권리, 기억을 담은 공간'을 주제로 논의를 이어간다. 재난 피해자의 권리와 참사의 기록·아카이브, 기억과 애도의 공간 등을 중심으로 국내외 연구자와 활동가, 참사 피해자 및 유관기관 관계자 등이 참여해 각자의 연구와 활동 경험을 공유하고, 재난 이후 우리 사회가 마주한 고민과 과제를 함께 짚어본다.
이틀간 진행되는 세션 발제에는 김종기 (사)4.16세월호참사가족협의회 운영위원장(단원고 2학년 1반 김수진 학생 아버지), 김순길 (사)4.16세월호참사가족협의회 사무처장(단원고 2학년 9반 진윤희 학생 어머니), 류건덕 12.21제천화재참사 유가족협의회 공동대표와 같은 참사의 피해자들이 참여한다.
또 국민생명안전위원회 생명안전분과 위원장인 황필규 변호사, 김혜진 전국불안정노동철폐연대 상임활동가, 김선우 4.16연대 사무처장, 박성현 4·16재단 사무처장, 임병광 4·16재단 팀장, 영화 '정뱅이'를 연출한 오정훈 감독, 이동기 강원대학교 평화학과 교수, 조정희 제주4.3평화재단 총무팀장, 김동희 전쟁과여성인권박물관 관장이 발제자로 나온다.
보고 듣고 즐기며 생명안전을 배우다
10월 16일부터 17일까지는 안산올림픽기념관 일대에서 4.16생명안전박람회가 열린다. 약 30개 기관과 단체가 참여해 생명과 안전을 주제로 다양한 기획 전시와 체험 프로그램을 선보인다.
이와 함께 ▲ 생명안전 시네마 ▲ 생명안전 골든벨 ▲ 생명안전 그림그리기 대회 ▲ 스탬프 투어 등 프로그램이 진행될 예정이라 가족 단위 시민들도 쉽고 즐겁게 참여할 수 있다.
특히 '생명안전 시네마'에서는 다양한 영화를 통해 재난과 안전, 기억의 의미를 생각해볼 수 있다. 10월 17일 오후 1시에는 2025년 주목받은 독립영화 <세계의 주인>이 상영되며, 영화의 주연을 맡은 서수빈 배우가 직접 참여해 생명안전비엔날레를 찾은 시민들과 이야기를 나눈다.
이 밖에도 4·16재단이 주최한 '제6회 4·16재단 문화콘텐츠 공모전' 대상 수상작인 다큐멘터리 <이어달리기>, 2024년 7월 기록적인 폭우로 피해를 입은 한 마을의 재난과 회복 과정을 담은 다큐멘터리 <정뱅이> 등 다양한 작품이 상영된다. 영화를 통해 각기 다른 재난의 현장과 그 이후의 삶을 마주하며 생명과 안전의 의미를 함께 생각해보는 시간이 될 예정이다.
기억을 행동으로, 세대를 잇는 생명안전의 약속
이번 비엔날레가 지향하는 것은 기억에 머무르지 않는 것이다. 4·16재단은 '4.16생명안전비엔날레'를 통해 세월호참사의 기억을 바탕으로 생명과 안전의 가치가 우리 사회의 구체적인 변화와 실천으로 이어져야 한다는 메시지를 전하고자 한다. 반복되는 재난과 참사 앞에서 우리가 무엇을 기억해야 하는지, 무엇을 바꾸어야 하는지, 그리고 어떤 사회를 함께 만들어가야 하는지를 시민들과 다시 묻는다.
4·16재단 관계자는 "세월호참사의 기억은 과거를 돌아보는 데 그치지 않고 우리가 살아가는 오늘을 바꾸는 힘이 되어야 한다."라며 "이번 생명안전비엔날레를 통해 시민들이 생명과 안전을 자신의 일상과 연결해 생각하고, 더 안전한 사회를 위한 실천을 함께 모색하는 계기가 되기를 바란다."라고 밝혔다.
4.16생명안전비엔날레의 세부 프로그램과 참여 방법은 생명안전플랫폼 홈페이지(https://safeschool.kr
)을 통해 확인할 수 있다.