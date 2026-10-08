'취임 100일' 민형배 "통합의 힘·가능성 확인"

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 8일 광주청사 비즈니스룸에서 전남광주통합특별시장 취임 100일 기자회견을 하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 8일 광주청사 비즈니스룸에서 전남광주통합특별시장 취임 100일 기자회견을 하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장이 취임 100일을 맞아 "통합의 힘과 가능성을 확인했다"고 평가했다.또한 호남권 반도체 메가프로젝트 성공 등 미래 비전을 제시하고, 내년 농어촌 기본소득 전면 시행도 제안했다.민형배 시장은 8일 광주청사 비즈니스룸에서 '취임 100일 기자회견'을 열고 "통합의 힘과 가능성을 확인한 시간이었다"며 "오래된 현안이 풀리고 새로운 기회가 열리고 있다. 시민과 함께 통합의 힘으로 더 큰 미래를 열어가겠다"고 밝혔다.100일간의 성과로는 군공항 이전후보지 선정, 800조 원 규모의 반도체 투자 구체화와 전력·용수 등 기반시설 구축을 위한 협업, 무안 국가산단 조성 지원 약속, 국립의대 설립 등을 꼽았다.1조 원대 광주 반도체 공장 증설 계획의 발목을 잡았던 앰코테크놀로지코리아의 폐수처리 문제 해결, 양자클러스터 유치, 광양만권의 이차전지 특화단지 지정 등도 통합 성과로 제시했다.또한 민 시장은 취임 후 제1호 결재한 '통합 100일 실행계획'에 대해서도 "8대 과제 중 3개 과제는 목표를 달성했고, 5개 과제는 진행 중"이라고 밝혔다.▲지역화폐 특별할인 ▲광역버스 운행 ▲응급의료 통합플랫폼은 실행에 들어갔고, ▲조례 정비 ▲공공기관 통합 ▲균형발전기금 설치 ▲CI 등 새로운 상징체계 ▲전남광주에너지공사 설립은 정해진 절차를 밟고 있거나 조정하고 있다고 설명했다.공직사회 변화와 시민주권 행정도 강조했다.민 시장은 "옛 광주와 전남에서 각각 쌓아온 경험과 전문성을 모아 정부 예산안에 13조9009억 원의 국비를 반영하고 주요 현안에도 공동 대응했다"며 "직원들이 인공지능(AI) 행정업무 지원시스템을 직접 만드는 등 일하는 방식과 행정의 효율성도 바뀌고 있다"고 말했다.이어 "통합을 주제로 한 포럼과 토론, 다양한 의견을 통해 시민의 힘을 확인했다"며 "때로는 갈등으로 보이는 목소리도 시민들의 생각과 요구가 표출되는 자연스러운 과정이며, 그 에너지를 시민주권으로 발전시키겠다"고 강조했다.특히 "시민이 제안하고, 토론하고, 결정하면 행정은 따르겠다"며 "시민주권위원회와 숙의형 공론장을 통해 시민의 목소리가 정책과 예산으로 이어지는 시민주권정부를 만들겠다"고 밝혔다.앞으로의 시정 방향으로 ▲통합행정의 완성도 제고 ▲도시철도 2호선 등 도시의 교통문제 해결 ▲농어촌 기본소득의 내년 전면 시행 ▲교통과 의료, 복지와 돌봄의 더 촘촘한 연결 ▲문화·관광·체육 자원을 연결한 새로운 기회 창출 등을 제시했다.민 시장은 "농어촌 기본소득 전면 시행의 경우 정부 시범지역에 선정되지 않은 곳까지 혜택을 넓히는 길을 먼저 열겠다"며 "재정 부담과 시행 방식은 해당 군과 충분히 협의하는 등 내년 전면 시행을 목표로 함께 머리를 맞대겠다"고 말했다.또한 "호남권 반도체 메가클러스터를 반드시 성공시키고, 반도체를 중심으로 인공지능과 에너지, 미래모빌리티와 첨단소재를 하나의 산업생태계로 묶고, 석유화학과 자동차, 가전 등 기존 주력산업에도 첨단기술과 산업의 기회를 더해 새로운 성장동력을 만들겠다"고 밝혔다.그러면서 "100일 전 대한민국 최초의 통합특별시가 출범했다. 누구도 가보지 않은 길이었다"며 "압도적으로 성장하고, 그 성장의 힘을 시민 모두의 삶으로 돌려드리는 '함께 사는 특별시'를 시민과 함께 만들겠다"고 덧붙였다.