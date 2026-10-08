이 대통령 비공개 일정 SNS에 올린 국힘 관계자 논란

큰사진보기 ▲국민의힘 성일종 의원의 지역구인의 충남 태안당원협의회 관계자인 이기권 씨가 8일 아침 자신의 페이스북을 통해 이재명 대통령의 국방과학연구소(ADD) 안흥시험장 비공개 방문 동선 및 일정을 사전 알렸다. ⓒ 심규상 관련사진보기

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이재명 대통령의 충남 태안 안흥시험장 방문 등 국가 안보와 직결된 비공개 일정이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 사전에 유출돼 논란이 예상된다. 일정을 유출한 국민의힘 관계자는 이 대통령을 향해 '머저리'라는 비하글을 올리기도 했다.8일 충남 태안의 이기권씨(현 주권찾기시민모임 대표)는 오전 9시 경 자신의 페이스북을 통해 이재명 대통령의 국방과학연구소(ADD) 안흥시험장 비공개 방문 동선과 일정을 사전에 공개했다.이씨는 해당 게시물에서 "오늘 이재명 대통령이 국방과학연구소 안흥시험장을 찾는다"며 "수십 년 동안 국가 안보를 위해 안흥시험장의 소음을 감내해 온 태안에 이제는 첨단 무인기 산업단지라는 미래 먹거리로 보답해야 한다"는 글을 올렸다.그런데 대통령의 상세 일정 및 동선 정보는 '국가 1급 보안'이자 경호 비밀에 해당한다. 또한 안흥시험장은 대한민국 최첨단 전략무기를 시험·개발하는 국가 최고 등급의 보안시설이다.청와대는 이러한 사정을 종합적으로 검토하여 이날 일정을 사후 공개했다. 강유정 수석대변인의 서면브리핑에 따르면, 이재명 대통령은 우리 기술로 연구개발 중인 극소음속 활공비행체(HGV)의 최초 시험발사를 참관하기 위해 국방과학연구소를 방문했다.이날 시험발사에 성공한 극초음속 활공비행체는 예측 불가능한 비행궤적과 압도적인 비행속도로 유사시 주요 전략 목표를 기습적으로 제압하여 전장의 판도를 바꿀 수 있는 핵심 전략자산이다. 이 때문에 개발상황 등에 대한 보안이 철저하게 이뤄지고 있다.하지만 대통령의 비공개 동선이 사전 유출됨에 따라, 경호 당국 등이 사전에 기울인 경호와 보안 노력이 게시글 하나로 무력화됐다는 비판을 피하기 어렵게 됐다.이 씨는 앞서 지난 5일에도 자신의 페이스북에 이재명 대통령이 손수레(대차) 위에 함께 서 있는 합성사진을 올리고 "북한 김여정이 본인을 '광대'라 조롱하고 우리 군을 '송사리'라 비웃어도 한마디도 못하는 이유가 무엇인가? 머저리 브라더스"라는 비하성 문구를 게시해했다.법조계 및 보안 전문가들은 법적 책임이 무겁다고 지적한다.대전의 한 법무법인 관계자는 "대통령의 비공개 동선 사전 유출은 대통령경호법 위반 및 비밀누설죄에 해당할 수 있으며, 허위 조작 사진 유포는 정보통신망법 상 명예훼손 혐의가 적용될 수 있다"고 지적했다. 이어 "정보의 유출 경위에 대해서도 철저한 조사가 필요하다"고 강조했다.청와대 관계자 역시 <오마이뉴스>에 "대통령의 일정은 공개되기 전까지는 대통령 신변에 위해가 있을 수 있기 때문에 공개하지 않는 게 원칙"이라며 "그걸 사전에 공개한 부분에 대해서는 유감"이라고 밝혔다.