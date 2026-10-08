"우리는 군살 아냐" 한국학중앙연구원 학생들 통폐합 철회 촉구

큰사진보기 ▲6일 한국학중앙연구원 한국학대학원 재학생과 수료생들은 "우리는 군살이 아니다"라는 성명을 통해 정부의 통폐합 방침에 전면 반대 의사를 밝혔다. 학생들은 정부가 '다이어트'라는 부박한 말로 현장의 결단과 삶을 덜어낼 군살로 치부하고 있다고 비판하며, 9월 3일 방침 발표 이후 당사자인 학생들에게 단 한 번의 의견도 묻지 않은 절차적 흠결을 지적했다. ⓒ 한국학중앙연구원 한국학대학원 재학생·수료생 제 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이들은 통폐합 대상인 세 개 기관이 서로 개별 법률에 근거한 독립된 법인으로서 고유한 기능을 수행하고 있음을 강조하면서 "이번 통폐합 안은 각 기관이 축적해 온 전문성을 무시한 채 행정적 효율만을 앞세운 졸속적 시도"라고 비판했다. ⓒ 박성우 관련사진보기

큰사진보기 ▲국내외 84개 학술단체들 또한 이번 통폐합 시도를 즉각 철회할 것을 촉구했다. 이들 84개 단체는 "한국학중앙연구원을 비롯한 통폐합 대상 세 기관이 "설립 목적과 연구 대상, 수행 방식이 근본적으로 다르다"며 "따라서 이를 하나의 조직으로 묶는다면 시너지를 창출하기는커녕 오히려 각 기관이 오랜 시간에 걸쳐 쌓아온 고유한 전문성과 정체성이 희석되고 연구·교육 역량이 저하되는 결과로 이어질 것"이라고 전망했다. ⓒ 송혁기 고려대학교 한문학과 교수 제공 관련사진보기

지난 9월 3일, 정부가 '공공기관 기능개혁 추진방안'의 일환으로 교육부 산하의 동북아역사재단·한국학중앙연구원·한국고전번역원 등 세 기관을 운영 효율성을 이유로 가칭 '한국학역사고전연구원'이라는 하나의 기관에 통합하겠다는 발표를 내놓은 가운데 한국학중앙연구원 학생들이 "학술의 가치를 효율과 경제성으로 재단하지 말라"며 통합을 철회하라는 성명을 발표했다.6일 한국학중앙연구원 한국학대학원 재학생과 수료생들은 "우리는 군살이 아니다"라는 성명을 통해 정부의 통폐합 방침에 전면 반대 의사를 밝혔다.학생들은 정부가 '다이어트'라는 부박한 말로 현장의 결단과 삶을 덜어낼 군살로 치부하고 있다고 비판하며, 9월 3일 방침 발표 이후 당사자인 학생들에게 단 한 번의 의견도 묻지 않은 절차적 흠결을 지적했다.또한 "현재 통폐합 계획에는 한국학대학원 16개 전공 존속 여부와 지도교수 체계, 학위 수여 주체, 연구 참여 및 교육지원의 연속성에 관한 대책이 부재하다"라고 짚음과 동시에 한국학을 공부하기 위해 세계 각국에서 온 유학생들에 대한 대책 역시 전무하다고 꼬집었다.이어 "기초학문의 보루인 한국학대학원의 학술 생태계를 해체하지 말라"며 독립기관에서 통합 기관의 하위 부서로 바뀌면 기초학문의 토대가 무너질 것을 우려하면서 정부가 "학술의 본질을 오독한 채, 행정과 경제의 논리만으로 통폐합을 밀어붙인다. 학술은 같은 일을 더 적은 비용으로 처리하는 작업이 아니다"라고 비판했다.그러면서 이들은 정부에 ▲한국학대학원의 존립을 위협하는 통폐합 계획 전면 철회 ▲유학생의 체류·정주 여건을 포함해, 재학생·수료생의 연구·교육 환경 보장 ▲한국학대학원의 교육 기능, 학위 수여 체계, 운영의 독립성 보장 ▲ 밀실 합의 중단 및 당사자 참여 보장하는 공개 논의로 전환 등을 촉구했다.앞서 지난달 28일에는 한국학중앙연구원 교수협의회가 정부의 통폐합에 반대한 바 있다. 이들은 "한국학중앙연구원 통폐합에 반대한다"라는 제목의 성명에서 정부의 통폐합 시도가 "지난 48년간 국내외 한국학계에서 축적한 성과를 무산시키는 위험한 발상으로 보아 강력히 반대한다"고 맞섰다.이들은 통폐합 대상인 세 개 기관이 서로 개별 법률에 근거한 독립된 법인으로서 고유한 기능을 수행하고 있음을 강조하면서 "이번 통폐합 안은 각 기관이 축적해 온 전문성을 무시한 채 행정적 효율만을 앞세운 졸속적 시도"라고 비판했다.이어 "세계적으로 한국 문화와 학술에 대한 관심이 크게 확산되며 해외 한국학에 대한 지원이 그 어느 때보다 중요해진 시점"이라면서 "한중연을 다른 기관과 통합하여 명칭을 변경하면 AKS라는 이름에 축적된 국제적 신뢰와 인지도가 훼손된다. 통폐합 안은 많은 시간과 비용을 들여 구축한 브랜드를 스스로 무너뜨리는 혈세 낭비 정책"이라고 힐난했다.또한 행정 효율과 예산 절감의 논리로 무장한 정부의 통폐합 시도에 대해 "인문사회 분야에 종사하는 연구자이자 교육자로서, 학술기관의 특성에 대한 정부의 몰이해에 절망감과 모멸감을 느낀다"라고 토로하면서 "한국학의 축적된 성과와 다가올 미래를 짓밟는 졸속적 통폐합 추진은 즉각 중단되어야 한다"라고 호소했다.한국학중앙연구원 교수들이 위 성명을 발표한 같은 날, 국내외 84개 학술단체들 또한 이번 통폐합 시도를 즉각 철회할 것을 촉구했다.이들 84개 단체는 "교육부 소관 연구기관 통합 반대 성명서"라는 제목의 성명에서 한국학중앙연구원을 비롯한 통폐합 대상 세 기관이 "설립 목적과 연구 대상, 수행 방식이 근본적으로 다르다"며 "따라서 이를 하나의 조직으로 묶는다면 시너지를 창출하기는커녕 오히려 각 기관이 오랜 시간에 걸쳐 쌓아온 고유한 전문성과 정체성이 희석되고 연구·교육 역량이 저하되는 결과로 이어질 것"이라고 전망했다.이어 공공기관 일반의 행정 효율화 잣대를 연구기관과 교육기관에 적용하는 것은 타당하지 못하다면서 연구·교육기관의 개편은 연구·교육 역량이나 국제 교류 위상을 얼마나 강화할 수 있는가라는 기준으로 평가되어야 마땅하다고 지적했다.