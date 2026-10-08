3주째 먹이활동 없는 부캉이... "특정 장소만 왔다갔다"

"이러다가 부캉이한테 문제가 생기면 어떻게 하나, 사실 하루하루 마음을 졸입니다"
전재수 부산시장이 부산 동구 북항친수공원 안 인공수로에 장시간 체류하고 있는 흑상어 '부캉이'에 대한 걱정을 드러냈다. 부캉이는 사람의 구조 작업에 호응하지 않고, 다시 그물을 넘어 원래 있던 그 자리로 되돌아온 상황이다. 시간으로 보면, 북항에 등장한 지 벌써 21일이 지났다.
"특정 장소만 계속 왔다갔다, 모니터링 중"
8일 부산시청 9층에서 취임 100일 기자회견을 연 전 시장은 부캉이 관련한 질문이 나오자 "어제 보고를 받아보니 최근 먹이활동 흔적이 없는 것으로 나타났다. 특정 장소만 계속 왔다갔다 하고 있다"라며 "건강 문제를 면밀히 검토하면서 지금 국립수산과학원과 모니터링을 진행 중"이라고 말했다.
그는 지난달 22일만 해도 전국적인 북항 알리기의 일등 공신인 부캉이를 환영하며 "이뻐죽겠다"라는 말까지 던졌다. 그러나 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록 위기(EN)종의 인공수로 거주가 길어지자 전 시장의 고심도 깊어지는 모습이다.
부캉이를 구하려는 부산시와 국립수산과학원, 해양경찰 등은 지난달 29일과 이달 2일 두 차례에 걸쳐 구조 작업을 펼쳤다. 결과적으로 물 펌프로 밀어내는 1차, 대형 그물을 동원한 2차 노력 모두 무위에 그쳤다. 부캉이가 수면 밑으로 가라앉거나 빈틈을 뚫고 그물을 건넌 탓이다. 관계기관은 부캉이에게 더 이상 부담을 주지 않은 채 스스로 수로를 빠져나가길 기대하고 있다.
고등어·정어리 등을 먹이로 삼는 부캉이가 3주 가까이 어떻게 생존하는지는 미지수다. 전 시장이 이를 거론한 건 관계기관 점검 회의에서 이 부분이 화두가 됐기 때문이다. 그동안 국립수과원은 부캉이의 먹이 활동 모습을 포착하지 못했다고 밝혀왔다. 시민들의 영상이 퍼지고 있는 소셜미디어 등에도 부캉이가 별도 사냥을 하거나 먹이를 먹는 장면은 확인된 적 없다.
수로 진입 전에 큰 먹이를 섭취했고, 보이지 않는 곳에서 활동하는 거라면 어느 정도 시간을 버틸 가능성이 있다. 그러나 먹이 문제 외에도 수온은 부캉이 생존의 또 다른 변수다. 수로는 수심이 3m정도에 불과해 외해보다 먼저 온도가 내려가는 곳이다. 계절이 바뀌는데다 11월부터는 18도 이하로 떨어질 수 있어 국립수과원 등이 이 부분을 지속해서 주시 중이다.
게다가 이런 조건에서 하루 전 부캉이가 주둥이에 상처를 입어 주변을 긴장케 했다. 야간에 북항을 찾은 일부 극성 관람객들이 수로를 향해 고광량의 휴대전등(랜턴)을 비추고, 놀란 부캉이가 이를 피하다 입은 찰과상으로 추정된다. 인위적 자극 우려와 좁고 얕아 벽에 긁히기 쉬운 공간의 취약점이 동시에 드러난 셈이다.
이를 두고 전 시장은 "주간에는 105명 정도가 (안전에 대비해) 근무 중인데 야간에도 부캉이가 스트레스를 받지 않도록 조처하겠다"라고 약속했다. 일각에선 무조건 수로 밖으로 내몰아선 안 된다는 의견을 표시한다. 자연스럽게 이 공간을 벗어나야 한다는 주장이다. 이런 댓글까지 소개한 전 시장은 "나도 가만히 두고 싶다. (북항을 알려서) 얼마나 예쁘냐"라며 "하지만 건강에 문제가 생기기 때문에 (그럴 수 없다)"라고 선을 그었다. 추가 구조 계획을 공개한 건 아니지만, 그는 "걱정이 없도록 각별하게 신경을 쓰겠다"고 답했다.
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