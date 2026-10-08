한-이집트, 포괄적 동반자 관계로... 경제협정 협상 개시

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 압델 파타 알시시 이집트 대통령이 8일 청와대에서 공동언론발표를 하고 있다. 2026.10.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령과 압델 파타 알시시 이집트 대통령이 8일 청와대에서 열린 국빈 방한 공식 환영식에서 의장대를 사열하고 있다. 2026.10.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 압델 파타 알시시 이집트 대통령이 8일 청와대에서 국빈 방한 공식 환영식을 마친 후 어린이 합창단과 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

한국과 이집트가 외교 관계를 '전략적 동반자 관계'로 격상하고, 포괄적 경제동반자협정(CEPA) 협상을 개시하는 등 협력을 강화해 나가기로 8일 발표했다. 또한 두 나라는 한반도와 중동을 포함한 국제 사회의 평화와 안정을 위해 계속 협력해 나갈 예정이다.이날 이재명 대통령은 7~9일 국빈 방문 중인 압델 파타 알시시 이집트 대통령과 정상회담 후 "지난해 카이로에서 저와 알시시 대통령은 평화와 번영, 문화 융성을 위한 협력을 심화해 나가기로 했다"며 "그리고 오늘 서울에서 양국 관계를 전략적 동반자 관계로 격상하는 공동 성명을 발표하고, 그간의 합의를 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과로 구체화해 나가기로 했다"고 밝혔다.이어 두 나라가 크게 다섯 가지 분야에서 상호 협력을 강화할 것이라고 설명했다. 이 대통령은 먼저 "양국 간 경제·사회 협력 확대를 위한 법적, 제도적 기반을 마련했다"며 "양국은 지난해 한-이집트 포괄적 경제동반자협정 추진을 합의한 데 이어, 오늘 동 협정의 협상을 개시할 것임을 공식 선언했다. 향후 조속히 타결되어 양국 교역과 투자는 물론 광범위한 분야로 경제협력이 확대되는 든든한 기반이 될 것을 기대한다"고 밝혔다. 양국 파견 근로자의 연금 보험료 이중납부 부담을 완화하기 위해 아시아 국가 중 최초로 이집트와 사회보장협정을 체결했다고도 했다.두 나라는 산업과 에너지, 과학기술 분야에서의 협력을 강화하기 위해 조선, 청정에너지, 전력인프라, 정보통신기술 분야의 협력 양해각서(MOU)도 체결했다. 또한 국방과 방산 분야에서도 협력을 확대하여 호혜적 파트너십으로 나아가도록 노력하기로 했다. 한국과 이집트는 문화와 인적교류, 교육 분야의 협력도 심화하기 위해 2027년을 '한-이집트 상호문화교류의 해'로 지정하기도 했다. 그 일환으로 이집트 대박물관(GEM)과 한국의 국립중앙박물관, 국립농업박물관이 협력 MOU를 맺었다.이 대통령은 끝으로 "우리 양국은 한반도와 중동을 포함한 국제 사회의 평화와 안정을 위해 지속적으로 노력해 나가기로 했다"며 "저는 이집트가 가자지구를 포함해 중동 평화를 위해 노력하고 있음을 높이 평가하고, 양국은 중동 지역의 조속한 평화와 안정 회복을 위해 계속 노력해 나가기로 했다"고 말했다. 두 나라 정상은 호르무즈 해협 등 국제 해상 물류의 원활한 흐름과 모든 선박의 자유롭고 안전한 항행의 중요성도 재확인했다.이 대통령은 "아울러 저는 한반도 평화 공존을 위한 우리 정부의 구상을 설명드렸다"며 "알시시 대통령은 대화와 협력의 여건을 조성하고자 하는 우리 정부의 노력을 높이 평가하며 전적인 지지를 표해주셨다"고 말했다. 그는 알시시 대통령의 이번 방한을 계기로 "양국 협력에는 새로운 장이 열렸다"며 "양국이 함께 걸어갈 이 새로운 여정이 지난해 제가 카이로 대학교에서 발표한 대중동 구상인 '샤인(S.H.I.N.E.) 이니셔티브'라는 이름처럼 더욱 환하게 빛나기를 기대한다"고 덧붙였다.알시시 대통령은 "제가 마지막으로 한국을 방문한 이후 지난 10년 동안 양국 관계는 과학기술, 산업, AI(인공지능), 인프라, 신재생에너지 등 다양한 분야에서 질적으로 도약했다"며 "양국의 막대한 잠재력을 활용하고 공동의 이익을 실현하기 위해서는 양국 관계의 협력이 필수"라고 강조했다. 이어 "상호 존중과 공동 이익에 기반한 우리의 막강한 관계는 유망한 미래로 출발하는 단계가 될 것"이라며 "양국의 공동 번영을 위해 협력해나가길 기대한다"고 덧붙였다.한편 정부는 알시시 대통령의 방한을 FA-50의 영공호위 비행으로 반기고 세종대로변 대형스크린에 환영 영상을, 롯데타워와 남산서울타워에 미디어 파사드를 송출하는 등 특별히 예우했다. 이날 오전 10시 공식 환영식 역시 전통의장대 및 취타대의 차량 호위, 3군 의장대의 도열, 그리고 군포시립소년소녀합창단이 준비한 이집트 국민가요 '피하 하가 헬와(Fiha Haga Helwa, 아름다운 무언가가 있다)' 공연 등으로 성대하게 열렸다.양국 각계 인사 70여명이 참석한 국빈 오찬에서는 대추 인삼말이와 연근칩, 김부각으로 이집트 국기색을 표현하고 후무스 소스를 접목한 주전부리, 고대 이집트에서 재배된 것으로 알려진 곡물 카무트와 한국의 보리·방풍나물로 만든 죽을 곁들인 제주옥돔구이 등 이집트의 전통적인 식문화를 한국식 재료와 조리법으로 재해석한 음식들이 나왔다. 이 대통령은 또 사이클 타기가 취미인 알시시 대통령에게 한국 기업이 만든 프리미엄 로드 자전거를 선물했다.