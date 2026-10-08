이스탄불서 한국-튀르키예 난초 세밀화 전시 개막

큰사진보기 ▲포스터 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲베요글루 공공청사 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲갤러리 내부 ⓒ 안종복 관련사진보기

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큰사진보기 ▲살리 서잔 디렉터 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲신소영 이사장 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲오프닝 모습 ⓒ 안종복 관련사진보기

아시아와 유럽을 잇는 역사와 문화의 중심지 튀르키예 이스탄불에서 한국과 튀르키예의 자연과 예술이 하나로 만나는 뜻깊은 식물세밀화 전시회가 막을 올렸다.지난 10월 2일 오후 7시, 튀르키예 이스탄불 베요글루 공공청사 6지구 미술관(T.C. Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi)에서 한국-튀르키예 보태니컬 아티스트들의 공동 프로젝트인 'Orkide: 국경 사이의 조용한 대화(Orchids: A Silent Dialogue Beyond Borders)' 전시 개막식이 열렸다.이날 개막식에는 주이스탄불 대한민국 총영사관 김서정 부영사를 비롯해 네자하트 괴키이트 식물원(NGBB) 살리 서잔 카노올루(Salih Sercan Kanoğlu) 디렉터, 한국세밀화협회 & 한국보태니컬아트 협동조합 신소영 이사장, 크세니아 크로크하레바 작가 등 양국의 주요 관계자와 예술가, 식물 애호가들이 참석했다.이번 전시에는 한국세밀화협회 및 한국보태니컬아트 협동조합 소속 작가 23명의 작품 41점을 포함해 양국 작가들이 그린 난초과 식물세밀화 70여 점이 출품됐다.네자하트 괴키이트 식물원(NGBB)의 살리 서잔 카노올루 디렉터는 오프닝에서 식물세밀화가 가지는 학술적·예술적 의미를 전달했다.살리 서잔 디렉터는 "식물학자로서 우리는 식물을 볼 때 잎과 꽃의 구조, 종의 차이, 생장 환경 같은 학술적 특징에 주목한다. 하지만 작가 여러분은 붓끝을 통해 식물이 지닌 고유한 미학적 아름다움과 생명력을 예술로 표현해낸다"라며 "서로 다른 지리적 환경에서 자란 난초들을 한 지붕 아래 모아 선보이고, 나아가 이번 전시가 서울에서도 이어질 수 있게 되어 매우 뜻깊다"라고 전했다.이어 한국세밀화협회 & 한국보태니컬아트 협동조합 신소영 이사장은 진솔한 인사를 전했다.신 이사장은 "역사와 문화가 숨 쉬는 이스탄불에서 한국을 대표해 난초 세밀화 전시를 열게 되어 기쁘다"며 "식물세밀화는 단순히 식물을 아름답게 그리는 것을 넘어, 생명의 정확한 구조와 생태를 기록해 전달하는 예술이자 과학"이라고 설명했다.또한 "난초는 예로부터 절제된 아름다움과 신비로운 생명력을 상징해 왔다"며 "지리적으로는 멀리 떨어져 있지만, 자연을 사랑하고 그 아름다움을 기록하는 작가들의 마음은 하나로 연결되어 있다. 이번 전시가 양국의 자생 식물과 예술적 가치를 나누고 우호를 더욱 깊게 만드는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.종이 위에 정교하게 담긴 난초의 생태적 아름다움은 언어와 국경을 넘어 관람객들에게 깊은 울림을 전하고 있다. 한국과 튀르키예의 우호 증진과 생물 다양성의 가치를 공유하는 이번 전시 'Orkide'는 오는 10월 15일까지 베요글루 공공청사 6지구 미술관에서 계속된다.