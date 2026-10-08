이완섭 서산시장 "서산의 위기, 정부가 답 가지고 있다"

큰사진보기 ▲8일 이완섭 서산시장이 민선9기 취임 100일을 맞아 민선8기에 추진해 온 장기 성장사업을 이어가면서 시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화에 시정의 무게를 더 싣겠다는 구상을 밝혔다. ⓒ 김선영 관련사진보기

"우리 서산의 위기는 정부가 답을 가지고 있다고 본다."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

이완섭 서산시장이 민선9기 취임 100일을 맞아 지역경제의 위기를 극복하기 위한 국가의 역할을 강조했다. 서산 경제를 떠받쳐 온 석유화학산업이 구조적 위기에 직면한 상황에서 지방자치단체의 노력만으로는 한계가 있다는 것이다.이 시장은 8일 오전 서산시청 대회의실에서 열린 '민선9기 취임 100일, 언론인과의 대화'에서 대산석유화학단지의 국가산업단지 지정과 서산민항 건설을 정부가 뒷받침해야 할 핵심 사업으로 꼽았다.그는 "대산석유화학단지를 국가산단으로 만들어 주고 서산민항이 조속히 추진될 수 있도록 하는 것, 이 두 가지만 해줘도 서산의 성장동력은 살아날 수 있다"고 말했다.대산석유화학단지는 지난 40여 년간 국가 경제를 떠받쳐 온 주요 산업 거점이지만, 최근 세계적인 공급과잉과 탈탄소 전환이라는 구조적 변화에 직면해 있다.서산시는 기존 산업단지 약 194만 평과 주변 지역을 묶어 약 335만 평 규모의 국가산업단지로 확대·지정하는 방안을 추진하고 있다. 이 시장은 국가산단 지정을 통해 산업 위기에 대응하고 미래산업으로 전환할 수 있는 기반을 마련해야 한다는 입장이다.서산민항 역시 지역의 교통편의를 넘어 산업 경쟁력과 균형발전을 위한 필수 기반시설로 제시했다. 당초 목표했던 2028년 개항은 현실적으로 늦어질 수 있다고 인정하면서도 정부가 적극적으로 나서 사업을 추진해야 한다고 강조했다.민선9기 시정의 방향도 이날 보다 분명해졌다.민선8기가 하늘길과 땅길, 철길 등 서산의 장기적인 성장 기반을 마련하기 위해 대형 사업을 추진하는 데 힘을 쏟았다면, 민선9기는 아직 완성되지 않은 사업들을 이어가면서 시민의 일상에 더 가까이 다가가겠다는 것이다.이 시장은 "그동안에는 당장 눈에 보이지 않더라도 오랜 시간이 걸리는 큰 사업들에 매진했다"며 "이제는 시민들이 실질적으로 체감할 수 있는 밀착 행정에 더 많은 노력을 기울일 계획"이라고 밝혔다.시민의 생활 속 불편을 줄이고 아이부터 어르신까지 일상에서 변화를 느낄 수 있도록 하겠다는 구상이다. 예천지구 초록광장 조성사업도 주차공간 확보를 넘어 시민들이 쉬고 즐길 수 있는 도심 공간으로 만들겠다는 입장을 재확인했다.결국 민선9기의 두 과제는 시민의 일상을 편안하게 만드는 것과 지역경제의 미래를 준비하는 일로 압축된다. 생활밀착 행정은 지방정부가 책임지고 추진하되, 산업 전환과 광역 교통망 구축에는 국가의 정책적 결단이 필요하다는 것이 이 시장의 메시지다.이 시장은 이날 "다짐이라고 하는 것은 시민과의 약속"이라며 소통과 실천을 거듭 강조했다. 언론에도 시정의 부족한 점을 지적하고 보완할 수 있도록 역할을 해달라고 당부했다.취임 100일은 성과를 평가하기보다 앞으로의 방향을 확인하는 자리였다. 민선8기에 시작한 성장사업을 이어가면서 민선9기에는 시민의 삶을 더 세심하게 살피겠다는 약속이다.특히 석유화학 산업 위기 앞에서 정부의 역할을 분명하게 요구한 만큼, 앞으로 중앙정부의 지원을 얼마나 이끌어내고 이를 지역의 변화로 연결할 수 있을지가 주목된다.민선9기의 성과는 시민의 일상에서, 서산의 미래는 산업 위기 극복과 국가의 정책적 뒷받침 속에서 가늠될 전망이다.