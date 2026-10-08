김여정, 대북 의료장비 지원도 "주권침해"... 지뢰 폭발 "자작극" 반복

큰사진보기 ▲김여정 노동당 중앙위원회 총무부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김여정 북한 노동당 중앙위원회 총무부장이 8일 한국 정부의 대북 의료장비 지원 추진을 "엄중한 주권침해행위"라고 비난하며 남북 간 교류와 대화를 전면 거부한다는 입장을 밝혔다. 지난달 발생한 육군 25사단 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고에 대해서도 한국이 조작한 사건이라는 기존 주장을 되풀이했다.김 부장은 이날 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 담화에서 한국 정부가 대북 의료장비 지원을 위한 유엔 안전보장이사회 대북제재 면제 승인을 받은 사실을 거론하며 "우리 국가에 대한 모독이고 변종된 정치적 도발이며 우리의 국법을 거스르는 엄중한 주권침해행위"라고 주장했다.앞서 통일부는 7일 국회 외교통일위원회 국정감사에서 평양 강동군 병원의 의료환경 개선을 위해 의료장비 166종에 대한 유엔 대북제재 면제 절차를 완료했다고 밝혔다. 북한 주민의 보건의료 여건을 개선하기 위한 인도적 협력 사업의 하나다.김 부장은 한국 정부가 지난 5월 제재 면제를 승인받은 사실을 뒤늦게 공개했다면서, 북한의 의약품 및 의료장비 부족과 보건 상황 악화를 지원 필요성으로 제시한 것 자체가 북한에 대한 모욕이라고 주장했다.특히 그는 이번 의료장비 지원 계획을 25사단 지뢰 폭발 사고와 연결해 비난했다.김 부장은 "지뢰폭발 자작광대극과 병행하여 벌어지고 있는 광대극의 련속(연속)편"이라며 한국 정부가 북한의 도발을 주장하면서 동시에 인도적 지원을 추진하는 것은 모순된 행동이라고 주장했다.그는 한국 정부가 실제로 의료장비를 북한에 전달하기 어렵다는 사실을 알면서도 지원 계획을 공개했다며, 이를 통해 한국의 선의와 북한의 거부를 대비시켜 정치적 이익을 얻으려는 의도가 있다고 비난했다.김 부장은 정동영 통일부 장관의 발언도 거론했다. 정 장관이 지뢰 폭발 사고를 북한의 고의적인 공격으로 단정하기 어렵다고 말했다면서 한국 내부에서도 사고인지 도발인지를 놓고 논쟁이 벌어지고 있다고 주장했다.정 장관은 전날 국정감사에서 북한의 고의성이 확인되지 않았다며 아직 지뢰 '공격'으로 특정할 수 없다는 입장을 밝힌 바 있다.합참은 지난 5일 최종 조사 결과를 발표하면서 9월 21일 발생한 지뢰 폭발이 북한군이 MDL 남쪽에 매설한 수지제(플라스틱제) 반보병지뢰(대인지뢰)에 의한 것이라고 결론 내렸다.합참과 유엔사는 현장 조사를 통해 폭발 지점과 실제 북한군 지뢰가 발견된 지점이 모두 MDL 남쪽 약 10m에 있다는 사실을 확인했다. 국립과학수사연구원의 성분 분석에서도 북한군 지뢰의 특징에 부합하는 물질이 검출됐다.특히 사고 현장 인근에서 발견된 북한군 지뢰는 땅속에 묻혀 있었으며, 유엔사도 인위적으로 설치된 지뢰라고 판단했다. 합참은 이러한 조사 결과를 종합해 북한군의 지뢰 매설을 명백한 정전협정 위반으로 규정했다.김 부장은 이 같은 조사 결과에 대해서는 구체적인 반박 근거를 제시하지 않은 채 한국이 사건을 조작했다는 주장만 반복했다.그는 담화 말미에 "한국과는 그 무엇을 주고받거나 엮이울(엮일) 일이 일체 없으며 마주볼 필요조차 없다는 것이 조선민주주의인민공화국의 절대불변한 립장(입장)"이라고 밝혔다.이어 한국이 적대적인 행동뿐 아니라 선의에 따른 행동을 시도하는 것까지 북한에 대한 도전과 주권침해로 간주하겠다고 주장했다.김 부장은 "한국 것들과는 영원히 마주 설 일이 없을 것"이라며 "조한관계(남북관계)의 적대적 성격은 결코 변할 수 없다"고 강조했다.이번 담화는 한국 정부의 인도적 지원 제안까지 '정치적 도발'로 규정하면서 남북 간 접촉과 협력 가능성을 원천 차단하겠다는 북한의 입장을 재확인한 것으로 풀이된다.