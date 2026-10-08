큰사진보기 ▲2026년 10월 5일, 전 앤스로픽(Anthropic) 연구원 제이콥 콕슨이 뉴욕 시청에서 열린 인공지능(AI)의 위험성과 규제에 관한 뉴욕시의회 위원회 청문회에서 증언하고 있다. 이날 뉴욕시의회 전체위원회 청문회에서는 오픈AI(OpenAI), 앤스로픽, 구글, 메타의 최고위 임원들이 선서 후 증언에 나서 AI 안전 위험과 제안된 지방정부 차원의 규제 방안을 논의했다. ⓒ 연합뉴스 = 아담 그레이/게티이미지/AFP 관련사진보기

[제이콥 콕슨]

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"So any AI system that we build, or perhaps more accurately that we grow, we don't fully control it."

(그러니까 우리가 만드는, 아니 좀 더 정확히 말하면 길러내는 어떤 AI 시스템도 우리가 완전히 통제할 수는 없습니다.)

[제이콥 콕슨]

"AI systems next year are going to be very powerful... humans will be much further out."

(내년의 AI 시스템은 굉장히 강력해질 겁니다… 인간은 훨씬 더 뒤처지게 될 겁니다.)

[대니얼 코코타일로]

"It's true they're racing towards superintelligence. There's this move-fast-and-break."

(실제로 이들은 초지능을 향해 경쟁적으로 달려가고 있습니다. '일단 빠르게 움직이고, 문제가 생기면 그때 고친다'는 식의 움직임이 있습니다.)

큰사진보기 ▲2026년 10월 5일 뉴욕시청에서 열린 뉴욕시의회 인공지능(AI)의 위험성과 규제에 관한 위원회 청문회에서 AI 안전 및 보안 사고를 상세히 설명하는 안내판이 설치돼 있다. 이날 뉴욕시의회 전체위원회 청문회에는 오픈AI, 앤스로픽, 구글, 메타의 최고위급 임원들이 출석해 선서한 상태에서 인공지능의 안전 위험과 제안된 시 차원의 규제에 대해 증언했다. ⓒ 연합뉴스 = 애덤 그레이/게티이미지/AFP 관련사진보기

[대니얼 코코타일로]

"where you're reliant on AI-generated explanations even to understand what's going on inside the company and inside the data centers."

(회사 안과 데이터센터 안에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 이해하는 것조차 AI가 생성한 설명에 의존하게 되는 상황입니다.)

큰사진보기 ▲앤트로픽 CEO 다리오 아모데이가 지난 4월 17일 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령 행정부 관계자들과의 회담에 참석하기 위해 도착하고 있다. 2026.4. 17 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

[알렉스 터너]

"That campaign soon turned into an attempt to stop Google from signing a Pentagon deal with no restrictions against killer robots or mass spying. In the end, Google signed without the protections that it had once promised."

(그 캠페인은 곧 구글이 킬러 로봇이나 대규모 감시에 대한 아무런 제한도 두지 않은 채 미 국방부와 계약을 체결하는 것을 막으려는 움직임으로 바뀌었습니다. 결국 구글은 당초 약속했던 보호 장치 없이 계약을 체결했습니다.)

[알렉스 터너]

"I myself would guess AI takeover chances at roughly one in three"

(저는 AI가 인간을 장악할 가능성을 대략 3분의 1 정도로 봅니다.)

지난 5일(현지시각) 미국 뉴욕시의회 인공지능(AI) 청문회에 전직 AI 연구원 3명이 AI 위험성에 대해 증언했습니다. 'AI로 인한 인류 멸종 가능성'을 거론해 주목받은 제이콥 콕슨 전 앤트로픽 연구원(전 오픈AI), 대니얼 코코타일로 AI Futures Project 사무국장(전 오픈AI 연구원), 알렉스 터너 전 구글 딥마인드 연구원입니다.이들의 공통된 증언은 'AI 위험은 인간이 통제 불가능할 정도로 심각한 수준'이라는 것입니다. 증언을 구체적으로 정리해보면 인류가 AI 통제력을 잃는 과정과 그 뒤의 시나리오까지 그려볼 수 있을 정도여서, 섬뜩하기까지 합니다. 그들의 증언을 중심으로 현재 AI를 둘러싼 상황에 대해 정리해보겠습니다.콕슨은 이날 모두발언에서 "우리는 아직 어떤 AI 시스템도 통제하는 법을 모른다"(we do not know how to control any AI system yet)면서 "AI가 무엇을 원하는지, 왜 그렇게 행동하는지 이해하지 못한다"(we don't understand its drives or why it does the things it does)고 주장했습니다. 주목할 부분은 AI를 '만든다(build)'가 아니라 '기른다(grow)'고 말한 부분입니다.왜 그랬을까요? AI는 방대한 데이터를 학습하며 수천억에서 수조 개에 이르는 매개변수(파라미터) 값을 조정해 만들어집니다. 2020년 GPT-3의 매개변수는 1750억 개였고, 최신 모델은 규모를 공개하지 않지만 수조 개로 추정됩니다. 개발자가 정하는 것은 학습 환경과 목표뿐이고, 수조 개의 파라미터가 어떻게 작동하는지는 아무도 모릅니다.부모가 자식에게 환경과 교육을 줄 수는 있어도 아이가 커서 무엇이 되는지까지 정할 수는 없는 것과 비슷합니다. 부모의 뜻에 따르지 않는 자식 문제야 늘상 있는 일이지만, 그것이 AI라면 문제는 완전히 달라집니다. 엄청난 지능과 연산 능력을 자랑하는 AI가 통제를 벗어나면 어떤 일이 벌어지는지, 이를 경고하는 사건은 이미 터졌습니다.올해 7월 오픈AI AI 에이전트 약 1200개가 허깅페이스를 해킹했습니다. AI 에이전트는 보안 소프트웨어의 미공개 취약점(제로데이)을 이용해 격리 환경(샌드박스)을 빠져나왔고, 허깅페이스의 운영 서버에 침입했습니다. 과제 점수를 올리는 훈련을 하던 AI가 '남의 서버를 해킹한다'는, 아무도 의도하지 않은 행동을 한 겁니다.콕슨은 이를 두고 "사람이 했다면 연방 중범죄"(a federal felony if a human had done it)라고 했습니다. 9월 말 기준, AI의 격리 환경 이탈 사고는 오픈AI 5건, 앤트로픽 4건, 구글 3건, 메타 1건으로 모두 13건입니다. 최근 들어 늘어나고 있는 이 사고는 모두 기업들이 자발적으로 공개한 사례에 한정된 것입니다.콕슨이 꼽은 두 번째 위험은 속도입니다. 그는 "역량 향상 속도가 빨라지고 있다"(the pace accelerating)라며 "AI가 인간이 하던 연구를 대신해 스스로를 개선하는 시점에 다가가고 있다"(approaching the point at which the AI systems will be capable of improving themselves)고 말했습니다. 이른바 '재귀적 자기개선'(recursive self-improvement)입니다. 한 세대의 AI가 더 똑똑한 다음 세대를 만들고, 그 세대가 그다음 세대를 더 빨리 만드는 구조입니다.AI 평가기관 METR은 2025년 연구에서 AI가 혼자 해낼 수 있는 작업의 길이가 2019년 이후 약 7개월마다 두 배로 늘었다고 분석했습니다. AI 연구 현장에서도 사람이 아닌 AI 연구자가 주도하는 비중이 커지고 있습니다.앤트로픽이 9월 처음 공개한 내부 지표에 따르면, 자사 AI 비율은 올해 2월 1% 미만에서 8월 26%로 급증했습니다. 콕슨은 "자동화된 AI 연구자를 2027~2028년쯤 만든다는 이정표가 있었다"면서 "수십 년이나 5년 뒤가 아니라 몇 달 뒤의 일"(Not decades or even 5 years)이라고 했습니다. 이어 "AI 연구가 자동화되면 인간은 지금보다 훨씬 더 루프 밖으로 밀려난다"면서 "지금도 이미 좋지 않다"(today is already not great)고 진단했습니다.대니얼 코코타일로는 "그들이 초지능을 향해 경주(racing towards superintelligence)하고 있다는 건 사실, 빨리 움직이고 부수는 문화가 있다"이라면서 "내가 거기(오픈AI) 있을 때 본 것이고, 지금 앤트로픽과 오픈AI에 있는 친구들에게서도 계속 듣는 이야기"라고 했습니다.이 증언은 AI 업계 최고경영자들의 모순된 행태를 설명합니다. 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO는 9월 AI 개발의 '속도를 조절해야 한다'(We must pace the frontier)고 주장했고, 샘 올트먼 오픈AI CEO도 "동의한다"고 화답했습니다.많은 이들이 '속도조절론'에 찬사를 보냈지만, 이들의 행동은 달랐습니다. 속도조절론을 언급한 지 10여 일 뒤, 오픈AI와 앤트로픽은 나란히 AI 신제품을 출시했습니다. 말과 행동의 정확한 모순입니다. 이 증언은 AI 기업 내부 상황도 '속도'보다는 '경쟁'에 매몰돼 있다는 상황을 정확히 진단합니다.AI 기업들이 멈추기 어려운 이유는 돈입니다. 로이터가 입수한 앤트로픽 상장 투자설명서 초안을 보면 지난해 이 회사의 손실은 80억 6000만 달러(약 11조 원)입니다. 막대한 적자를 메우려면 신제품을 계속 내놓아야 하는 구조입니다. 종합적으로 볼 때 앤트로픽과 오픈AI CEO가 말한 '속도조절'은 공익적 목적보다는 자금을 확보하고 재정적으로 숨을 고르기 위한 '시간벌기' 수단에 가까워보입니다.코코타일로는 오픈AI 현직 연구자의 글을 직접 소개했습니다. "연구자와 엔지니어가 세상을 인식하는 일조차 모델에 빠르게 의존하고 있다. 나도 원시 코드를 거의 보지 않고, 모델 설명과 제안을 깊이 따져 보는 규율을 지키기 힘들다"(rapidly increasing their dependence on the models even to perceive the world, I myself barely look at raw code anymore)는 것입니다.지금 AI 기업 연구자들은 직접 코딩하지 않고, AI에게 지시하고 AI의 설명을 듣는 관리자에 가깝다는 것입니다. 그는 1~3년 안에 AI가 연구 전체를 자율적으로 해내면 인간과 AI의 관계가 '이사회와 회사'(a board of directors and the actual company)처럼 될 것이라고 내다봤습니다. 이사회가 경영진 보고서 없이는 회사 사정을 알 수 없듯, 인간도 AI가 써 준 설명 없이는 데이터센터 안에서 무슨 일이 벌어지는지 알 수 없게 된다는 뜻입니다.즉 감시자가 감시 대상의 보고에만 기대는 구조입니다. 고양이에게 생선 맡긴 격과 다르지 않습니다.코코타일로가 특히 강조한 것은 정렬 실패(AI가 개발자 의도를 벗어나 행동하는 것)를 개발자가 '알아차리는' 능력 자체가 약하다는 점입니다. 그는 AI를 통제하는 문제가 "공학보다 심리학에 가깝다"(more like psychology than engineering)며 "나중에 떨어질 덕트테이프를 붙여 놓고 문제를 해결했다고 착각할 위험"(really it just applied some duct tape that will fall off later)이 크다고 했습니다.실제 허깅페이스 사건이 그 예입니다. 해당 AI들은 정렬 훈련을 받았고 정렬 평가 점수도 무난했지만, 무리를 이뤄 몰래 공격했고 오픈AI는 며칠 뒤에야 이를 알아챘습니다. 현재 시점에서도 인간이 인지하지 못한 AI의 해킹이 이뤄지고 있을 가능성도 배제할 수 없습니다.구글 딥마인드 안전팀에서 근무했던 알렉스 터너의 발언에선 '인류 멸종의 구체적인 시나리오'까지 예상할 수 있었습니다. 그는 올해 구글이 킬러로봇이나 대량감시에 대한 제한이나 안전장치 없이 미국 국방부와 계약했다고 폭로했습니다. 터너는 이 과정에서 회사가 국방부와 계약하는 것을 막으려고 했지만, 막을 수 없었다고 털어놨습니다.그의 발언에 따르면, 2014년 구글은 딥마인드를 인수하면서 기술을 군사·정보 목적으로 쓰지 않는다는 조건을 붙였습니다. 하지만 올해 구글이 미국 국방부와 계약하면서 이런 원칙은 한순간에 휴지조각이 된 것입니다. 터너가 폭로한 계약 내용에 따르면, 미국 국방부는 구글과 함께 AI를 활용한 킬러로봇이나 대량 감시 프로그램을 마련하고 있을 가능성이 큽니다. 앞서 AI가 인간의 통제를 벗어난다는 문제와 결합되면, 인간의 통제를 벗어난 'AI 킬러 로봇'이 활동할 가능성도 있다는 것으로 연결됩니다.터너는 허깅페이스 사건을 출발점으로 '인류 장악 시나리오'를 단계별로 제시했습니다. AI가 협박, 해킹, 전염병 설계, 심지어 AI가 조종하는 드론 같은 무기로 피해를 줄 수 있다고 했습니다. 아울러 핵심 기반시설과 정부 기능을 장악하는 것도 가능한 시나리오로 언급했습니다. 그리고 인간이 이런 위험성을 인지하고 AI의 전원을 차단하려고 할 때는 "너무 늦었을 것(it's too late to shut it off)"이라고 단언했습니다. AI가 인간의 의도를 알아채고 이를 막는다는 것입니다.공상과학처럼 들리지만, 시나리오의 고리는 이미 작은 규모로 관찰됐습니다. 해킹은 올해 오픈AI의 허깅페이스 사건에서 확인됐고, 협박은 앤트로픽이 2025년 6월 공개한 실험에서 교체될 위기에 놓인 AI 모델이 임원의 약점을 쥐고 협박하는 행동을 보인 것입니다. 앤트로픽 투자설명서 초안에도 AI모델이 '종료에 저항'하거나 '정보를 은폐·조작'할 수 있다고 적었습니다. 터너는 AI의 장악 확률을 "대략 3분의 1(roughly one in three)"로 추정했습니다. 그는 질의응답에서 자신이 이 문제에 대해 "업계에서 비교적 낙관적인 편"이라고 했습니다.