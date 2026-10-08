박수현 "발전공기업 통합본사 사활 건 유치 지양해야"

▲박수현 충남지사 "발전공기업 통합본사 사활 건 유치 지양해야“ 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲8일 당진시를 방문한 박수현 지사가 발전공기업 통사본사 유치에 관한 도의 입장을 밝히고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

박수현 충남지사가 발전공기업 통합본사 유치 경쟁과 관련해 "도 아니면 모 식의 접근이나 과열 경쟁은 위험하다"며 지자체 간 과도한 사활을 건 경쟁을 지양해 줄 것을 당부했다.'충남통(通)행'을 위해 8일 충남 당진시를 방문한 박 지사는 언론인 간담회에서 나온 관련 질문에 대해 "통합본사가 유치되면 살고 안 되면 망한다는 식의 접근은 바람직하지 않다"고 말했다."통합본사가 충남 외 다른 지역으로 가더라도 기존 각 지역에 위치한 발전 자회사 본사들이 거점 본부 역할을 그대로 유지하게 될 것"이라고 밝힌 박 지사는 "통합본사로 재배치되는 인력 역시 소수에 불과해 지역에 미치는 절대적 영향이 사활을 걸 만큼 크지 않다"고 설명했다.박 지사는 "석탄화력발전 폐지 지역 주민들이 느낄 불안감과 그동안의 희생·억울함에 대한 보상 심리는 충분히 공감한다"며 "이러한 요구는 석탄화력발전 폐지지역 지원 특별법 시행령 개정 과정에서 6가지 주요 요구사항으로 반영되어 실질적인 보상 대책이 마련되도록 정부에 강력히 요구하고 있다"고 강조했다.아울러 충남도 차원의 사전 조정이나 단일화 요구에 대해서도 선을 그었다.박 지사는 "중앙정부에서 '충남 내부에서 먼저 단일화를 해오라'는 논리를 내세우지만, 약속 없는 내부 통일 요구는 전형적인 중앙정부 중심의 논리"라며 "당진, 보령, 태안 등 각 시·군이 가진 최선의 강점을 바탕으로 공정하게 경쟁하고 평가받는 것이 합리적이고 효율적인 전략"이라고 밝혔다.마지막으로 박수현 지사는 "당진시의 통합본사 유치를 위한 당진시장과 지역 국회의원, 관계자들의 노력에 감사드린다"며 "통합본사의 충남 유치가 성공할 수 있도록 언론과 도민 모두가 힘을 모아달라"고 당부했다