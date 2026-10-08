민경선 고양시장, '직통문자' 6,800건… 시민 목소리를 현장·정책으로 연결

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장의 '시장 직통문자' 제도가 시민 의견 접수에 그치지 않고 현장의 실질적인 변화로 이어지고 있다. 사진은 민경선 시장의 고양은평선 화수역 신설 현장 점검 모습. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장의 '시장 직통문자' 제도가 시민 의견 접수에 그치지 않고 현장의 실질적인 변화로 이어지고 있다. 사진은 민경선 시장의 중산체육공원 현장 방문 모습. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장의 '시장 직통문자' 제도가 시민 의견 접수에 그치지 않고 현장의 실질적인 변화로 이어지고 있다. 사진은 민경선 시장의 중산체육공원 현장 방문 모습. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장의 '시장 직통문자' 제도가 시민 의견 접수에 그치지 않고 현장의 실질적인 변화로 이어지고 있다. 사진은 민경선 시장의 행신동 연세빌라 현장 방문 모습. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장의 '시장 직통문자' 제도가 시민 의견 접수에 그치지 않고 현장의 실질적인 변화로 이어지고 있다. 사진은 민경선 시장의 K-컬처밸리 현장 방문 모습. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 시민과 직접 소통하기 위해 도입한 '시장 직통문자'가 단순한 민원 접수창구를 넘어 현장 확인과 정책 검토로 이어지고 있다. 민경선 시장이 시민의 목소리를 직접 확인하고, 필요한 사안은 담당 부서의 후속 대응과 현장 방문으로 연결하는 방식이다.고양특례시는 지난 7월 1일부터 9월 30일까지 3개월간 시장 직통문자를 운영한 결과 모두 6,800건의 문자가 접수됐다고 밝혔다. 하루 평균 약 70건으로, 주말에도 900여 건이 들어왔다.접수된 문자에는 정책 제안부터 교통·주택 문제, 생활 속 불편사항까지 다양한 시민 의견이 담겼다. 민경선 시장은 접수된 문자를 직접 살펴보고 답변하는 것을 원칙으로 하고 있다. 시장이 직접 현장을 찾기 어려운 경우에는 소통협치담당관이 시민에게 전화해 내용을 확인하고, 현장 확인이나 관련 부서 협의 등 후속 조치를 진행한다.직통문자의 성과는 접수 건수 자체보다 그 이후 행정이 어떻게 움직였는지에서 확인된다.전체 접수 문자 가운데 인천2호선 고양 연장 예비타당성 조사 통과 촉구, K-컬처밸리 조속 추진, 원마운트 관련 비상대책반(TF) 구성 요청 등 집단·반복 민원이 5,563건으로 81.8%를 차지했다.집단·반복 민원을 제외한 일반 민원은 914건이었다. 이 가운데 884건이 처리 완료돼 처리율은 96.7%에 이른다. 도로·교통이 322건으로 가장 많았고 주택·건축 116건, 교육·문화 110건 등이 뒤를 이었다.민경선 시장이 강조하는 '직접 소통'이 의미를 가지려면 결국 문자를 받은 뒤 행정이 움직여야 한다. 이번 운영 결과는 시장에게 직접 전달된 시민 의견이 담당 부서의 확인과 협의, 현장 점검 등 구체적인 행정 절차로 연결되고 있다는 점에서 주목할 만하다.실제 변화로 이어진 사례도 있다. 행신동 서정중학교 도서관 방문 요청을 받은 민경선 시장은 학교 측과 일정을 조율해 현장을 찾았고, 일산동구 벚나무 공원과 애니골 입구 전자게시대, 일산문화광장, 원당화훼단지 인근 소하천 등도 시민 의견을 계기로 직접 살폈다.시민 제안이 정책과 예산으로 이어진 경우도 있다. '일본군 위안부 피해자 기림의 날' 행사를 개최해 달라는 제안에 대해 시는 관련 조례에 따라 행사 개최를 검토하고 2027년 본예산 반영을 추진하기로 했다. 전국막걸리축제 장소를 일산문화광장으로 변경해 달라는 요청도 실제 행사장 변경으로 이어졌다.민원 내용을 정확히 확인해 불필요한 갈등을 막은 사례도 있었다. '수목장 반대'라는 문자를 받은 뒤 확인한 결과 수목원 조성계획 승인 신청을 수목장으로 잘못 이해한 것으로 파악돼 사실관계를 안내했다.민경선 시장이 직통문자를 통해 보여주려는 것은 '시민의 말을 듣는 시장'에 머물지 않는다. 시민의 요구를 직접 확인하고, 담당 조직을 움직여 현장을 점검하고, 필요하면 정책과 예산까지 연결하는 행정 방식이다.다만 직통문자가 실제 시정 변화로 이어졌다는 평가를 위해서는 앞으로 개별 민원의 처리 결과와 정책 반영 사례를 지속적으로 공개할 필요가 있다. 특히 전체 접수의 상당 부분을 차지한 집단·반복 민원에 대해서도 면담과 협의가 어떤 정책적 결과로 이어졌는지를 구체적으로 보여줘야 제도의 실효성을 객관적으로 판단할 수 있다.민경선 시장은 "직통문자는 시민이 자신의 목소리를 시장에게 직접 전하고 답변받을 수 있는 가장 가까운 소통창구"라며 "시민이 보내주신 한 통 한 통의 문자를 놓치지 않고 꼼꼼하게 챙겨 시민의 목소리가 실제 행정으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.결국 '시장 직통문자'의 성패는 6,800건이라는 숫자보다 문자 한 통을 받은 뒤 시장과 행정조직이 얼마나 구체적으로 움직이느냐에 달려 있다. 민 시장이 직접 소통을 자신의 행정 스타일로 정착시키려 한다면 앞으로는 접수 건수뿐 아니라 현장 방문, 정책 검토, 예산 반영 등 후속 결과를 얼마나 꾸준히 축적하고 공개하느냐가 중요한 시험대가 될 전망이다.