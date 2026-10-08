지뢰 사고 놓고 여야 공방... "은폐 의혹" vs. "안보 정쟁"

큰사진보기 ▲진영승 합참의장이 8일 국회 국방위원회에서 열린 합동참모본부 국정감사에 출석해 질의에 답하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

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8일 국회 국방위원회의 합동참모본부 국정감사에서 지난달 발생한 육군 25사단 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고를 둘러싸고 여야는 극명한 인식 차를 드러냈다.국민의힘은 군 당국이 사고 관련 자료를 제대로 공개하지 않고 북한의 도발에 소극적으로 대응하고 있다고 비판했다. 반면 더불어민주당은 사고 원인을 규명하기도 전에 정부와 군을 향해 은폐 의혹을 제기하고 군사적 긴장을 높이는 대응을 요구하는 것은 무책임한 정치 공세라고 반박했다.한미 정보공유에 일부 제한이 있다는 진영승 합참의장의 답변을 놓고도 공방이 벌어졌다. 야당은 한미 정보협력에 심각한 문제가 발생했다고 우려했지만, 여당은 북한의 핵·미사일 위협에 대응하는 군사정보 협력에는 차질이 없다는 점을 강조했다.이날 국감은 시작부터 지뢰 사고 관련 비공개 보고 여부를 놓고 여야가 맞섰다.김병주 민주당 의원은 합참이 보유한 영상정보와 북한군의 지뢰 매설 동향 등 군사기밀 자료를 국방위원들이 비공개로 확인해야 한다고 주장했다. 김 의원은 "우리 국정감사를 통해 DMZ 지뢰 사고의 진실을 정확히 밝힐 의무가 있다"며 국민의힘이 비공개 보고를 거부하는 것은 진상규명보다 정치 공세를 앞세우는 것이라고 비판했다.이에 임종득 국민의힘 의원은 비공개 보고 자체를 반대하는 것은 아니라고 반박했다. 임 의원은 군 당국에 여러 차례 사고 관련 자료와 영상 제공을 요구했지만 제대로 받지 못했다면서 공개 국감 도중 비공개 회의로 전환하는 데에 반대한다고 밝혔다. 대신 공개 질의가 끝난 뒤 별도로 비공개 보고를 받는 방안에는 동의했다.한기호 국민의힘 의원도 군 당국의 설명을 신뢰하기 어렵다고 주장했다. 그는 사고 당시 장병이 착용한 바디캠 영상과 관련해 폭발 장면이 없다는 설명이 납득되지 않는다며 군이 자료를 선별적으로 공개하는 것 아니냐는 의혹을 제기했다.진영승 합참의장은 이에 대해 바디캠 자료 전체를 국립과학수사연구원에 보내 디지털 포렌식을 의뢰했다고 밝혔다. 그는 "조금이라도 조작이 있다면 과학적으로 증명될 것"이라며 "합참이 국민들에게 허위로 또는 조작해서 보고하거나 선별적으로 보고한다는 것은 없다"고 강조했다.김성회 민주당 의원은 사고 발생 이후 일부 야권 정치인들의 발언을 집중적으로 비판했다.김 의원은 장동혁 국민의힘 대표가 사고 조사를 고의로 지연했다면 이적행위에 해당한다는 취지로 주장하고, 한동훈 의원이 군 당국을 향해 증거를 유실시키려 한다는 의혹을 제기한 사실을 거론했다.그는 군 당국이 사고 현장에서 증거물을 수집하고 국립과학수사연구원 분석을 통해 북한군 지뢰라는 결론을 내리기까지 일주일가량 걸렸다면서 "파편 하나하나 증거품을 모아서 정확히 살펴보는 그 일주일을 참지 못한 가벼움"이라고 비판했다.특히 김 의원은 나경원·안철수·이준석 의원 등이 대북 확성기 방송 재개를 요구하고 나 의원이 '김정은 참수 훈련'까지 거론한 데 대해 군사적 효과와 접경지역 주민 피해를 충분히 고려했는지 따졌다.김 의원이 대북 확성기 방송으로 북한의 군사분계선(MDL) 일대 요새화 작업을 중단시킬 수 있느냐고 묻자 진 의장은 "그전 사례를 봤을 때 효과는 제한될 것으로 판단된다"고 답했다.김 의원은 북한군의 철책과 지뢰지대 바로 앞에 우리 군도 철책과 지뢰를 설치하는 방식의 맞대응을 가정해 질문했다. 진 의장은 "전략적으로 우리의 주도권을 확보할 수 없다고 판단한다"고 답했다.김 의원은 "단호함과 무모함은 다르다. 억제와 확전은 전혀 다른 성격의 문제"라며 정치권의 강경 발언이 실제 군사작전으로 이어질 경우 장병과 접경지역 주민들이 위험을 떠안게 된다고 지적했다.진 의장도 "우리의 단호함은 보이되 상황은 관리해야 된다고 판단한다"고 말했다.임종득 국민의힘 의원은 군 당국이 이번 사고를 처음부터 북한의 '도발'로 규정하지 않았다는 점을 문제삼았다.임 의원은 이재명 대통령이 '불의의 사고', 정동영 통일부 장관이 '불행한 일'이라고 표현한 사실을 거론하며 합참의 중간 조사 발표에도 '도발'이라는 표현이 빠졌다고 지적했다.진 의장은 "제 부하가 중상을 입은 상황에서 도발이 아니라는 생각은 1도(전혀) 없었다"면서도 발표 문구에 해당 표현이 포함됐는지는 주의 깊게 챙기지 못했다고 인정했다.임 의원은 북한군 지뢰지대를 제거한 군의 대응도 충분하지 않다고 주장했다. 그는 "지뢰 몇 발 제거했다고 북한의 행동이 바뀔 것 같으냐"며 북한의 행동 변화를 이끌어낼 실질적인 대응이 필요하다고 강조했다.진 의장은 MDL 이남에 매설된 북한군 지뢰를 우리 군이 직접 제거한 것은 작전 수행 능력과 대응 의지를 보여준 의미 있는 조치라고 평가했다. 추가 대응에 대해서는 필요한 조치를 계속 검토하겠다고 밝혔다.사고 당시 감시체계가 제대로 작동했는지를 놓고도 공방이 이어졌다. 임 의원은 사전에 계획된 수색로 개척 작전이었다면 주변 감시장비가 현장을 집중적으로 관측했어야 한다며, 영상이 없다면 작전계획에 문제가 있었거나 촬영된 영상을 공개하지 않은 것 아니냐고 따졌다.진 의장은 "일부분에는 부족했던 면도 있다"고 인정하면서도 촬영된 영상을 숨기거나 보고하지 않은 사실은 없다고 거듭 부인했다.한미 정보협력 문제에서는 성일종 국민의힘 의원이 최근 미국과의 정보공유에 차질이 생겼다는 언론 보도를 거론했다.성 의원은 북한 핵 관련 핵심 정보가 미국과 제대로 공유되고 있느냐고 물었다. 진 의장은 "일부는 제한되지만 전체적으로 중요하고 대비태세에 임하는 데는 문제없다"고 답변했다.성 의원은 미국이 중요한 정보를 제공하지 않고 있다는 지적이 나온다며 우려를 나타냈다. 또 한미일 사이버안보 실무협의체에서 국정원이 배제됐다는 보도와 한미 영상정보 관련 행사에 미국 고위 관계자가 참석하지 않는다는 주장도 제기했다.진 의장은 개별 사안의 세부 내용은 정확하게 파악하지 못했다고 답했다. 다만 "한미일 관련 군사적인 협력은 긴밀하게 이뤄지고 있고 문제없다"고 강조했다.박선원 민주당 의원은 군사정보 협력과 정보기관 간 협력 문제를 구분해야 한다고 지적했다. 그는 북한 미사일 발사 징후와 발사 직후 정보가 한미 간에 정상적으로 공유되는지를 확인했고, 진 의장은 관련 군사정보를 공유하는 데 문제가 없다고 답했다.그러나 유용원 국민의힘 의원은 진 의장이 앞서 정보공유에 일부 제한이 있다고 답했다가 이후 제한이 없다고 말한 점을 지적하며 정확한 상황을 물었다.이에 진 의장은 "완전히 회복이 안 된 것은 맞지만 핵·미사일 관련 임무를 수행하는 데 있어서는 문제점도 없고 제한도 없다"고 설명했다. 북한 미사일 발사 징후와 비행 궤적 등에 관한 정보는 정상적으로 공유되고 있다고도 밝혔다.결국 진 의장은 한미 간 정보공유에 일부 제한이 남아 있다는 사실은 인정하면서도, 북한 핵·미사일 위협에 대응하는 데 필요한 핵심 군사정보 협력에는 차질이 없다는 입장을 밝혔다.