"'좌아하게'는 일베 용어"라는 김어준, 사실일까

인터넷언론 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'의 진행자 김어준씨가 이재명 대통령의 X(옛 트위터)에서 '좌아하게'라는 표현을 사용한 것을 두고 "일베 용어"라고 주장하고 나섰다.
김어준 "'좌아하게'는 일베 용어... 일베 유저들이 이 대통령 지지자인 척 쓴 것"
5일 김씨는 자신의 유튜브 채널에서 박대희 전 더불어민주당 대구시당 청년위원장이 "이재명 대통령님이 X에 '좌아하게'라는 단어를 쓰셨다. 그 단어를 쓴 것 자체에 대한 비판도 있겠지만 그 단어를 왜 썼을까, 그 부분을 파악해 봐야 한다고 봤다"라고 하자 다음과 같이 말했다.
"'좌아하게'는 일베에서 우아하다라는 좋은 뜻의 단어를 '우파만 우아하고 좌파는 정반대로 좌아하다'라는 일베 용어다. 그런데 대통령은 그게 일베 용어인 줄 알지 모르고 썼을 것이다."
이러한 김씨의 발언에 박 전 위원장이 "저는 그 단어를 디시인사이드의 '뉴이재명 갤러리'에서 거의 대다수가 썼다고 판단하고 있다"고 했으나 김씨는 자신의 주장을 굽히지 않았다.
김씨는 "제 말은 뭐냐면 일베가 들어와서 그런 커뮤니티에서 대통령 지지자인 척하고 있다. 일베 아니면 그 용어를 알 수가 없다. 일베 커뮤니티에서 쓰는 것이니까"라며 "대통령은 일베 용어인 줄 (모르고 그 용어를 쓴 것이다) 자기 지지자들이 쓰는 건 줄 알고"라고 재차 해당 용어가 일베에서 사용한 용어임을 강조했다.
정작 일베에서는 "무슨 말인가 했다", "처음 듣는다" 반응
하지만 이러한 김씨의 주장은 명확한 근거가 없어 보인다. 해당 용어는 2025년 6월 온라인커뮤니티 '더쿠' 게시글 등에서 확인할 수 있듯 이재명 대통령의 지지층들이 만들어 낸 온라인 신조어로 추정된다(관련 기사 : ""좌아하게 함께해 달라"? 처음 본 대통령의 표현"
).
당장 일베에서 '좌아'라는 키워드를 검색하면 이 대통령이 쓴 것과 같은 용례는 이 대통령이 해당 용어를 X에 언급한 후에 사용되었다. 한 일베 게시글은 이 대통령의 해당 X 게시글을 올리면서 "이런 ○같은 말은 처음 듣는다"라며 "정치병 말기라고 의심된다. 우아하게를 좌아하게란다. 좌충우돌도 좌충좌돌로 바뀔 판이다"라고 비난했다.
다른 게시글 또한 '좌아하게'라는 표현을 두고 "난 무슨 말인가 했다"라며 "우아하게를 굳이 바꿔서 좌아하게라고 쓴다고? 이게 지금 나라가 어떻게 돌아가고 있나"라고 힐난했다. 해당 게시글들에 달린 일베 이용자들의 댓글들 또한 '좌아하게'라는 표현을 처음 들어본다는 반응들로 가득했다.
만약 김씨의 주장대로 '좌아하게'라는 용어가 일베에서 비롯한 것이라면 일베에서 이전부터 해당 용어를 사용해 온 게시글이나 아니면 이 대통령의 언급 이후 '대통령이 우리 용어를 썼다'는 식의 반응이 나와야 마땅하다. 하지만 일베에서는 해당 용어를 사용한 게시글도, 해당 용어가 일베 용어라는 인식도 찾아볼 수 없었다.
"좌아하게는 일베 용어" 주장, 온라인 일각에서 나왔다가 사장돼
그렇다면 김씨의 주장은 대체 어디서 비롯한 것일까. 이 대통령이 해당 용어를 사용한 1일, 일부 온라인 커뮤니티에서는 '좌아하게는 일베 용어다'라는 게시글들이 나오기 시작했다.
1일 오전 디시인사이드의 '진보보수정치 갤러리'에는 "좌아하게 표현은 우파보수 커뮤에서 쓰는 표현임"이라는 제목의 게시글이 올라왔다. 해당 게시글은 '좌아하게'라는 표현을 두고 "'우아하게'에서 '우'는 보수라서 '좌아하게'는 좌파식 우아라고 표현해 쓰는 정치 멸칭 표현"이라면서 "그런데 단어 자체가 거부감 드는 표현은 아니라서 좌파 아줌마들이 쓰기도 한다"라고 주장했다. 다만 이에 대한 근거는 제시하지 않았다.
1일 오전 한 X 유저 또한 "좌아하게 무슨 뜻인지 알고 쓰는 거세요?"라며 구글의 생성형 AI(인공지능) 제미나이가 '좌아하게'라는 표현에 대해 "일베 등 특정 커뮤니티에서 대상을 비꼬거나 멸칭으로 사용할 때 쓰는 혐오표현/밈이 맞다"라고 답변하는 사진을 올렸다.
해당 캡쳐에서 제미나이는 '좌아하게'의 의미에 대해선 "'좌파'또는 '좌빨'에 우월감을 느끼며 가르치는 태도(선비질 등)를 비꼬기 위해, '좌'와 '우아하다'를 합성하여 "좌파들이 자기들끼리 잘난 척하고 우아한 척한다"라는 의미로 만든 비하성 조어"라고 답변했다.
하지만 생성형 AI의 답변을 100% 신뢰하기 어려울 뿐더러 해당 답변에서도 그 내용에 대한 근거는 찾을 수 없다. 게다가 해당 답변에는 질문자의 질문 내용은 보이지 않는데, 제미나이는 답변 전에 "말씀하신 맥락에서 쓰인 거라면"이라고 서술하고 있다. 사용자의 질문 방식에 따라 답변이 달라지는 생성형 AI의 특성상 사용자가 의도적으로 해당 답변을 유도했을 가능성도 있다. 이에 다른 X 유저들이 이런 지점을 지적하자 현재 해당 X 유저는 해당 게시글을 지운 상태다.
이처럼 '좌아하게'라는 표현을 두고 일베 용어라는 주장은 이 대통령의 X 게시글 이후 온라인 일각에서 주장된 바 있으나 제대로 된 근거 없이 사장됐다. 김씨는 이러한 주장을 사실상 그대로 옮겨 전하며 본인 또한 별다른 근거를 제시하지 못한 셈이다.