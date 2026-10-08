"'좌아하게'는 일베 용어"라는 김어준, 사실일까

▲당장 일베에서 '좌아'라는 키워드를 검색하면 이 대통령이 쓴 것과 같은 용례는 이 대통령이 해당 용어를 X에 언급한 후에 사용되었다. 한 일베 게시글은 이 대통령의 해당 X 게시글을 올리면서 "이런 0같은 말은 처음 듣는다"라며 "정치병 말기라고 의심된다. 우아하게를 좌아하게 란다. 좌충우돌도 좌충좌돌로 바뀔 판이다"라고 비난했다. ⓒ 일간베스트 게시글 갈무리 관련사진보기