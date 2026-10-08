여순사건 아픔 그린 책, 작가가 손가락 괴물 소환한 이유

큰사진보기 ▲<손가락 괴물> 책 표지. ⓒ 베틀북 관련사진보기

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- 왜 하필 제목이 '손가락 괴물'인가요? 여순사건과 손가락은 무슨 관련이 있나요?

큰사진보기 ▲여수 오동도의 여순사건 기념관에 있는 ‘손가락총’ 조형물. 손가락총은 당시 민간인 학살의 상징물이 됐다. 진압군은 운동장에 끌려온 시민들에게 여순사건 당시 참가한 사람들은 나오라고 했지만 아무도 나오지 않자 주동자 중 한 사람을 잡아 사건에 참여했던 사람을 손가락으로 지목하라고 했다. "모두 고개 숙이라!"는 명령에 따라 고개 숙이고 있던 사람 중 손가락으로 지명당한 사람은 끌려가 처형됐다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

- 작품 속 괴물을 보면 섬뜩한 느낌을 주는데 '괴물'을 소재로 그린 이유는 무엇입니까?

- 어린이들에게 하고 싶은 말은 무엇입니까?

- 현재까지 몇 편의 작품을 남겼고 장래 계획은 무엇입니까?

-작품을 그리면서 느꼈던 애로사항은 무엇입니까?

- 그림책 대상인 어린이들 말고도 성인들에게도 드리고 싶은 말은?

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

여순사건이 발생한 지 78주년이 되는 해에 여순사건의 아픔과 오랫동안 침묵 속에 머물러 있던 이야기들을 기억하고 전하기 위한 그림책이 나왔다.주로 어린이들을 대상으로 그려진 그림책에는 <손가락 괴물>이라는 제목과 함께 손끝에 매달려 떨어지지 않으려고 안간힘을 다하는 사람들의 군상이 그려져 있다. 대부분 어린이는 78년 전에 아름다운 여수에서 벌어졌던 참극에 대해 모른다.'역사를 잊은 민족에게 미래는 없다'는 경구처럼 지난 비극과 과오를 직시하고 기억하는 일은 공동체가 같은 실수를 반복하지 않고 앞으로 나아가기 위한 토대이다. 해서 여수가 고향인 홍미령 작가는 자라나는 어린아이들에게 읽힐 그림책을 만들었다. 홍미령 작가와 지난 6일 인터뷰했다."'손가락 괴물'은 여순사건이라는 우리 지역의 아픈 역사를 바탕으로, 사람을 향한 의심과 지목이 어떻게 거대한 폭력으로 이어지는지를 이야기하는 그림책입니다. 그래서 누군가를 손가락질하며 죄를 뒤집어씌우던 그 아픈 역사의 기억을 책 제목에 담고 싶었습니다.여순사건 당시 국가 권력과 주변의 시선 속에서 무고한 이들이 억울하게 손가락질을 받고 낙인찍히는 비극이 많았습니다. 그래서 이 책에서 '손가락'은 단순한 신체의 일부가 아니라, 서로를 의심하고 '내 편이 아니다'라고 밀어내며 사람들을 상처 입히던 그 시절의 무서운 폭력을 뜻합니다.저는 그 손가락들이 커져 무시무시한 괴물이 되고, 사람들을 옥죄는 모습을 통해 당시 사람들이 마주해야 했던 공포와 억울함이 얼마나 부당하고 거대한 것이었는지를 시각적으로 보여주고 싶었습니다.여순사건을 단순히 과거의 비극으로 설명하는 데 그치지 않고, 그때 사람들의 마음속에서 무엇이 무너졌는지, 그리고 씻을 수 없는 상처와 침묵을 강요당했던 그 아픈 역사가 오늘을 사는 우리에게 '우리는 타인을 향해 어떤 손가락을 겨누고 있는가'를 되돌아보게 만들고 싶었습니다.""제가 '괴물'을 소재로 택한 이유는 역사 속 비극과 폭력이 우리에게 늘 거대하고 두려운 괴물 같은 모습으로 다가오기 때문입니다. 그 괴물은 처음부터 존재했던 것이 아닙니다. 서로 생각이 다르다는 이유로 상대를 이해하려 하기보다 '저 사람은 우리와 다르다'고 구분하기 시작할 때 만들어집니다.여기에 두려움과 불신, 소문이 더해지고 한 사람을 향한 손가락질이 번져 가면서 괴물은 점점 거대해집니다. 역사 속 비극과 국가 폭력 역시 이처럼 실체 없는 불신과 침묵 속에서 자라났다고 생각합니다. 그래서 책 속 괴물은 특정한 누군가라기보다, 사람들을 갈라 놓고 서로를 적으로 만들기도 하는 우리 안의 마음과 사회의 모습을 상징합니다.저는 아이들과 독자들이 책을 읽으며 '괴물은 누구일까?'를 찾는 데 그치지 않고, '나도 나와 다른 사람을 쉽게 판단하거나 배제한 적은 없었을까?'라는 질문을 마주하기를 바랐습니다. 서로를 향한 배제와 두려움을 넘어 평화로 나아가는 과정을 '괴물'이라는 은유를 통해 전하고 싶었습니다.""'손가락 괴물'을 읽고 난 뒤 우리 어린이들이 나와 다른 생각을 가진 사람을 쉽게 판단하기보다, 한 번 더 바라보고 그 사람의 이야기에 귀 기울일 수 있는 어린이가 되었으면 좋겠습니다. 여순사건을 통해 제가 전하고 싶었던 것도 바로 그런 마음입니다.우리가 살고 있는 아름다운 여수에서 오래전 많은 사람들이 큰 아픔을 겪었습니다. 그때 그곳에도 가족을 사랑하고 친구와 웃으며, 저마다의 꿈과 일상을 살아가던 평범한 사람들이 있었습니다.그래서 어린이들이 역사를 단순히 외워야 할 과거의 지식으로 받아들이기보다, 그 시대를 살아간 사람들의 삶을 바라보고 그들의 마음을 헤아려 보는 경험을 했으면 합니다. 그리고 지금 우리가 누리는 평화로운 일상이 결코 당연하게 주어진 것은 아니라는 것도 생각해 보았으면 좋겠습니다.아픈 역사를 기억하고 서로의 이야기를 이어가는 과정이 있었기에 오늘의 우리가 있다고 생각합니다. 그 기억이 어린이들에게 과거를 두려워하는 마음보다, 서로를 이해하고 더 나은 내일을 만들어갈 수 있다는 따뜻한 희망으로 남았으면 합니다.""그 동안 '모자섬에서 생긴 일', '리본', '변신 요가', '씽씽 갓도그', '한 권으로 끝내는 그림책 만들기' 등을 쓰고 그렸고, 이번에 '손가락 괴물'을 출간했습니다. 저는 우리의 평범한 삶 속에 숨어 있는 이야기를 발견하고, 그것을 조금 다른 시선과 그림책만의 언어로 풀어내는 작업을 해왔습니다.'손가락 괴물' 역시 우리가 살아가는 가까운 곳의 역사를 바라보면서, 그 안에 담긴 사람들의 마음과 이야기를 저만의 방식으로 풀어낸 작품입니다. 앞으로도 익숙한 것을 낯설게 바라보고, 평범한 이야기 속에서 새로운 의미를 발견하는 작업을 이어가고 싶습니다.그리고 무엇보다 제가 만든 그림책을 읽은 아이들이 세상을 조금 다르게 바라보고, 스스로 질문하며 자신만의 생각과 상상을 펼쳐갈 수 있다면 더없이 기쁠 것 같습니다. 책을 덮은 뒤에도 오래도록 마음에 남아, 문득 다시 생각나는 작품이면 좋겠습니다. 앞으로도 제 안에서 오래 고민하고 무르익은 생각을 한 권 한 권 그림책으로 건네며, 저만의 색깔과 시선을 지닌 그림책 작가로 꾸준히 성장해 가고 싶습니다.""여순사건이라는 무겁고 민감한 역사를 다루다 보니, 그 아픔을 왜곡 없이 진중하게 담아내면서도 어린 독자들이 지나친 공포나 거부감 없이 받아들일 수 있도록 표현의 수위를 조절하는 일이 가장 큰 고민이었습니다.무엇보다 어려웠던 것은 어디까지 직접적으로 드러내고, 어디에서 멈출 것인가를 결정하는 일이었습니다. 그 시간 속에 남겨진 아픔을 온전히 담아내고 싶었지만, 어린 독자에게 참혹한 장면을 그대로 보여주는 것이 반드시 그 무게를 전하는 방법이라고 생각하지는 않았습니다.그래서 사건을 직접적으로 설명하기보다 상징과 은유를 통해 그 시대의 분위기와 감정을 전달하고자 했습니다. 어떤 장면은 여백으로 남겨 두고, 어떤 의미는 그림 속에 숨겨 두면서 독자가 스스로 느낄 수 있는 공간을 만들었습니다.수없이 스케치를 고치고 지우며 색의 농도와 화면의 분위기, 장면의 흐름이 자연스럽게 이어지도록 계속해서 다듬었습니다. 어린 독자들이 역사적 사실을 어렵게 받아들이기보다 작품의 분위기 속으로 자연스럽게 들어오기를 바랐습니다. 말로 다 설명하지 않아도 작품이 전하는 감정이 먼저 닿고, 그 감정이 슬픔에 머무르지 않고 기억과 이해, 그리고 희망으로 이어지기를 바랐습니다.아픈 역사를 마주하되, 그 안에서 우리가 앞으로 나아갈 힘을 발견할 수 있게 하는 것. 그것이 이 작품을 작업하며 끝까지 놓지 않으려고 했던 부분입니다.""저는 '손가락 괴물'을 통해 과거의 슬픔만을 이야기하고 싶지는 않았습니다. 우리가 아픈 역사를 기억하는 이유는 그 슬픔에 머물기 위해서가 아니라, 그 시간을 통해 배우고 같은 비극이 다시 일어나지 않는 세상을 만들어가기 위해서라고 생각합니다.과거는 바꿀 수 없지만, 그 과거를 바라보는 우리의 태도와 앞으로 만들어 갈 세상은 바꿀 수 있습니다. 그래서 이 책의 마지막에 남기고 싶었던 것도 희망이었습니다. '손가락 괴물'에는 '기억하지 않으면 괴물은 언제든 다시 깨어난다'는 의미를 담았습니다.여기서 괴물은 단지 과거의 폭력만을 뜻하는 것이 아니라, 누군가를 쉽게 의심하고 배제하며 다른 사람의 아픔을 외면하는 우리의 모습일 수도 있다고 생각합니다. 그래서 이 책이 과거의 비극을 돌아보는 데서 그치지 않고, 우리가 지금 어떤 선택을 하며 살아가야 하는지 생각해 보는 계기가 되었으면 합니다.여수의 아픈 역사에서 시작한 이 이야기가 여수에만 머물지 않고, 지금도 어딘가에서 억압과 폭력 속에서 평화를 바라는 사람들의 마음에도 닿기를 바랍니다. 그리고 책을 덮은 뒤 아이들이 '나는 어떤 세상을 만들어가고 싶은가?'라는 질문을 마음속에 하나씩 품을 수 있다면, 그것만으로도 이 책을 만든 의미가 있다고 생각합니다.한 권의 그림책이 누군가에게 작은 질문 하나를 남기고, 그 질문이 또 다른 생각으로 이어져 우리가 살아갈 세상이 조금씩 달라지는 데 작은 힘이 될 수 있기를 바랍니다."홍미령 작가와 인터뷰를 마치며 뒤돌아 나오는 길, "나는 어떤 세상을 만들어가고 싶은가 고민했다"는 말이 귓가를 맴돌았다.