"예산 쏟았는데 홍성 상권은 왜 더 어려워졌나"

큰사진보기 ▲지난 8일 열린 홍성군의회 경제정책과 소관 행정사무감사에서는 소상공인 지원정책을 비롯해 전통시장과 명동상가, 남문동 도시재생 및 청년창업 지원사업 등 홍성 원도심 경제 활성화 정책 전반이 도마에 올랐다. ⓒ 이은주 관련사진보기

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충남 홍성군의회가 홍성군의 각종 소상공인·상권 활성화 지원사업에 대해 "지원 규모보다 실제 성과를 따져야 한다"며 사업 전반에 대한 전면적인 점검을 요구했다.특히 홍성군청사 이전을 앞두고 원도심 상권의 침체가 더욱 심화될 수 있다는 우려가 제기되면서, 단순한 예산 지원을 넘어 공실 감소와 매출 증가, 방문객 확대 등 실질적인 성과로 이어지는 상권 활성화 전략이 필요하다는 목소리가 의회에서 집중적으로 나왔다.홍성군의회는 지난 7일 제323회 제1차 정례회를 개회하고 오는 19일까지 13일간의 일정으로 행정사무감사와 2025회계연도 결산안 심사 등을 진행한다.지난 8일 열린 경제정책과 소관 행정사무감사에서는 소상공인 지원정책을 비롯해 전통시장과 명동상가, 남문동 도시재생 및 청년창업 지원사업 등 홍성 원도심 경제 활성화 정책 전반이 도마에 올랐다.송효진 의원은 소상공인 사회보험료 지원과 자영업자 고용보험, 노란우산공제, 특례보증 등 소상공인 지원정책에 대해 긍정적으로 평가하면서도 "지원 이후의 성과 관리가 부족하다"고 지적했다.송 의원은 "자금 조달에 어려움을 겪는 소상공인을 위한 특례보증 규모가 홍성지역에서는 다소 부족했지만 내년도 확대·변경해 반영하려는 것은 높이 평가한다"며 "다만 다양한 지원사업을 추진하고도 실제 소상공인에게 어떤 도움이 됐는지에 대한 평가가 미흡하다"고 말했다.이어 "지원업체가 실제로 어떤 혜택을 받았고 경영 안정에 어떤 변화가 있었는지 반드시 평가해야 한다"며 지원→성과 측정→개선으로 이어지는 관리체계 구축을 주문했다.유리 경제정책과장은 지원사업 실적이 부족하다는 지적에 공감하며 "소상공인 화재보험료는 목표액에 도달할 정도로 신청이 많지만 자영업자 고용보험과 노란우산 등은 가입이 부족한 상황"이라며 "정보 부족 등의 문제를 개선하기 위해 홍보를 확대하겠다"고 답변했다.송 의원은 전통시장에 대해서도 "최근 3년간 다양한 사업이 추진됐지만 단순히 얼마를 지원했는지가 아니라 고객 증가율과 경영혁신 등 실질적인 성과를 파악해야 한다"며 반복성 사업을 줄이고 성과가 확인되는 사업에 집중할 것을 요구했다.명동상가의 심각한 공실 문제도 집중적으로 지적됐다. 김호진 의원은 명동상가 활성화 지원사업과 관련해 "외벽 도색 등 환경개선사업이 실제 방문객 증가나 공실 감소로 이어졌는지 의문"이라며 사업 효과에 대한 철저한 분석을 요구했다.특히 명동상가 공실률이 2024년 26.9%에서 현재 36%까지 약 10%p 증가했다는 점을 지적하며 원인을 따져 물었다.유리 과장은 "명동상가 입구의 좋은 입지에도 편의점이 폐업한 뒤 후속 입점이 이뤄지지 않는 등 어려움이 있다"며 "군청사 이전에 대한 기대심리가 사라지면서 재계약이 이뤄지지 않는 경우도 있다"고 설명했다.김 의원은 "군청사가 이전하면 가장 큰 피해가 예상되는 곳 중 하나가 명동상가"라며 "빈 점포에 대한 데이터베이스를 구축하고 어떤 업종을 유치할 것인지 연구해야 한다"고 강조했다.또 "임대료를 낮추기 위한 노력과 함께 주말 리어카데이 등 다양한 프로그램을 통해 사람들이 찾아올 수 있는 상권을 만들어야 한다"며 명동상가 활성화 정책의 근본적인 전환을 촉구했다.유리 과장은 월산상가와 홍고통 등 주변 상권과 협업해 리어카데이 등을 추진하고 방문객 유입을 위한 사업을 확대하겠다고 밝혔다.문병오 의원은 명동상가와 남문동 도시재생사업, 청년창업 정책을 연계한 원도심 활성화 전략의 재설계를 요구했다.문 의원은 남문동 어울림센터가 당초 주민공동체와 도시재생의 지속가능성, 청년창업 등이 융합되는 공간으로 조성됐지만 현재는 청년창업에 지나치게 초점이 맞춰져 있다며 "주민과 함께할 수 있는 방안을 마련해 당초 취지를 살려야 한다"고 지적했다.또 홍고통을 중심으로 진행되는 청년공간과 남문동 청년창업 점포를 연계해 청년들이 한곳에서 네트워크를 형성하고 시너지 효과를 낼 수 있는 구조를 만들어야 한다고 강조했다.문 의원은 특히 내년 7월 예정된 군청사 이전을 언급하며 "원도심에서 청년들이 활동할 수 있도록 군 차원의 이슈와 공간을 만들어야 한다"며 조속한 대책 마련을 주문했다.청년이슈창고와 관련해서는 외식창업 아카데미와 식음료 창업 인큐베이팅을 통해 청년들의 창업 역량을 높이고 있는 만큼, 이를 주변 상권과 연계해 매출 상승으로 이어지도록 해야 한다고 밝혔다.문병오 의원은 명동상가에 대한 그동안의 지원사업을 강하게 비판했다. 문 의원은 "문화관광형 시장 등 다양한 사업이 추진됐지만 일회성 사업에 그쳤고, 투입된 예산도 결코 적지 않다"며 "그럼에도 가시적인 성과는 보이지 않고 오히려 공실은 늘고 있다"고 지적했다.이어 "명동상가에 투입된 예산을 전통시장에 투자했다면 더 많은 성과를 낼 수 있었던 것은 아닌지 고민해봐야 한다"고 말했다.유리 과장 역시 "군에서 지원하고 투자한 것에 비해 성과가 나지 않아 답답한 부분이 명동상가"라고 밝혔다.문 의원은 이에 대해 "더 이상 단순한 지원사업만으로는 한계가 있다"며 상권 기획자 영입 등 전문적인 상권 운영체계를 구축하고 상인회 스스로 상권을 살리기 위한 자구책을 마련해야 한다고 강조했다.특히 "몇 사람의 노력만으로는 어렵다"며 "상인회에서도 무엇을 할 것인지에 대한 의지가 필요하다"고 주문했다.이번 행정사무감사에서 의원들이 공통적으로 제기한 문제는 명확하다. '얼마를 지원했느냐'보다 '무엇이 달라졌느냐'를 따져야 한다는 것이다.소상공인 지원은 생존과 경영 안정을 위한 실질적인 정책으로 이어져야 하고, 전통시장과 상점가 지원사업 역시 방문객 증가와 매출 상승, 공실률 감소 등 객관적인 지표를 통해 성과를 검증해야 한다는 지적이다.특히 홍성군청사 이전이라는 큰 변화를 앞둔 원도심은 기존의 단편적인 환경개선이나 일회성 행사 중심의 지원에서 벗어나 청년창업·문화·관광·상권을 하나로 연결하는 종합적인 전략이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.