발 둘·셋 달린 개도 정성껏 품어 준 옛 사직동물원

큰사진보기 ▲발 세개 달린 '삼족구'. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제비. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

큰사진보기 ▲흰 참새. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

큰사진보기 ▲필자 한규무 광주대학교 교수 hkm@gwangju.ac. ⓒ 한규무 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 펭귄마을신문에도 실립니다.

사직동물원은 기형(奇形)으로 태어난 동물들도 수용하여 정성으로 돌봐줬다. 발이 셋 또는 둘뿐인 개들이다. 이른바 '삼족구(三足狗)'와 '이족구(二足狗)'로 불린 이 개들은 민간에서 태어나 동물원에 기증되기도 했으며, '이족구' 어미가 다시 동물원에서 '이족구' 새끼를 낳아 세간의 화제가 되기고 했다. 이 '장애견(障礙犬)'들은 희귀 동물이기도 했기에 관람객들의 연민을 자아내며 많은 관심을 받았다.1975년 9월, 목포에 사는 임○○씨는 앞발 하나, 뒷발 둘인 암컷 '삼족구'를 동물원에 기증했다. 발이 셋뿐인 염소나 송아지가 태어나는 경우는 종종 있으나, 개에게는 흔치 않은 사례라고 한다.이 삼족구는 1년 전 순천의 김○○씨가 기르던 개가 낳았는데, 임씨는 '삼족구는 백년된 여우를 잡는다는 길조의 개로 전해오기 때문에 이 개를 사서 많은 사람들이 볼 수 있도록 한 것'이라고 한다.실제로 삼족구는 예로부터 신령스러운 동물, 즉 '영물(靈物)' 대접을 받았다. 속설에 따르면 삼족구는 인간으로 변신한 여우나 요괴, 악귀를 알아보고 물리치는 능력이 있다고 한다. 이같은 속설은 다음과 같은 중국의 전설에서 유래했다.중국 명나라 때의 소설 '봉신연의(封神演义)'에 따르면, 은나라 때 미녀 달기(妲己)로 변신한 꼬리 아홉 달린 여우, 즉 '구미호(九尾狐)'는 주왕(紂王)의 애첩이 됐다. 주왕을 홀려서 정치를 어지럽히던 달기는 계략을 써서 주왕의 책사(策士)인 강태공을 내쫓았는데, 뒤에 강태공이 데리고 온 삼족구가 달기의 목을 물어 죽였다는 것이다. 허황된 내용이지만 이 설화 덕분에 삼족구는 오랫동안 영물로 여겨졌다(참고로, 납량특집 '전설의 고향'의 단골 소재인 '구미호'와 관련된 설화를 필자는 아직 찾지 못했다. 예상과는 달리 여우 관련 설화 자체가 그리 많지 않은 것 같다).1979년 11월 광주에 사는 서○○의 2년생 진돗개가 앞발 하나, 뒷발 둘인 암컷 삼족구를 낳았고, 서씨는 1980년 1월 이 개를 사직동물원에 기증했다. 아무래도 민간에서 키우는 것보다는 동물원에서 키우는 것이 낫다고 생각했을 것이다.자라면서 세 발로 생활하는 것이 불편했겠지만 걷는 데는 지장이 없었다고 한다. 적절한 비유인지는 모르나, 어릴 적 동네 골목을 누비던 세 바퀴의 '삼륜차(三輪車)'가 떠올랐다. 씩씩하게 자랐으리라 생각되지만 안쓰런 마음은 감추기 어렵다.1980년 6월에는 사직동물원의 2년생 셰퍼트가 새끼 여섯 마리를 낳았고, 이 중 두 마리가 뒷발만 둘뿐인 '이족구'였다. 셰퍼트는 동물원에서 보기 힘든 개인데, 어미 개 역시 1979년 1월 장흥의 주민이 동물원에 기증한 뒷발만 둘인 이족구였다.그러면 어미 개는 두 발로 어떻게 움직였을까. 간단했다. 캥거루처럼 뒷발로만 껑충껑충 뛰어다녔다고 한다. 그 방법밖에 없었을 것이다. 이 모습이 관람객의 관심은 모았겠지만 관람객의 마음도 안쓰럽기만 했을 것이다. 동물을 가족처럼 아끼는 사육사들의 눈에도 늘 밟혔으리라.1981년 12월, 동물원측으로서는 난감한 사건이 발생했다. 강남으로 가지 못하고 추위 속에서 떨다가 동물원에서 보호를 받던 제비들을 대만으로 공수하기 직전 동물원측에서 날려보낸 것이다. 광주 조○○의 한옥 처마에서 떨고 있던 제비 아홉 마리 중 일곱 마리를 동물원측에서 '생포'해서 따뜻한 홍학 우리에서 보호했고, 이 소식을 들은 대한항공사에서는 제비들을 대만으로 공수하기로 결정했다.그런데 항공사측에서 이를 동물원측에 통보하기 전에 동물원측에서 제비들을 날려보낸 것이다. 이 때문에 엄동설한에 제비들을 내쫓아서 얼어죽게 만들었다며 동물원측을 비난하는 여론이 빗발쳤다.하지만 동물원측도 나름대로 억울했다. 동물원측에서는 제비들에게 번데기를 비롯한 온갖 먹이를 먹이려 했으나 제비들이 먹지 않자 전 직원 20여 명이 거미 잡기에 나섰고, 거미를 먹은 제비들은 어느 정도 생기를 되찾았다.하지만 추운 겨울에 거미를 잡는 것이 쉽지 않아 다시 제비들이 생기를 잃게 되자 동물원에서는 이대로 굶어죽게 하느니 차라리 날려보내는 것이 낫겠다고 판단한 것이다.대한항공측에서 광주지사에 지시한 것이 12월 5일 토요일이었는데 광주지사에서는 주말을 넘겨서 12월 7일 월요일에 이를 동물원측에 통지했다. 하지만 바로 전날인 12월 6일 일요일에 동물원측에서 이미 제비들을 날려보낸 뒤였다.동물원측으로서는 충분히 억울할 만했지만 '흥부놀부전' 덕분에 제비에 대한 사랑이 극진해진 국민들의 정서는 과정이 아닌 결과에만 집착했다. 습성도 식성도 제각각인 동물들을 지극정성으로 돌보면서도 가끔은 이런저런 비난에 시달려야 하는 동물원 직원들의 노고가 눈물겹다.동물원 측은 우리 안의 동물들만 돌보는 것이 아니다. 희귀한 동물을 발견한 주민들의 신고를 받으면 현장에 출동하기도 했다. 1981년 7월, 장성에 사는 백○○는 자기집 마당에 날아와 앉은 흰색 참새를 발견하고 동물원측에 연락했고, 이에 이○○ 원장은 장성으로 출장가서 흰 참새의 모습을 카메라에 담았다.그리고 이 원장은 이 참새가 염색체의 변화 때문에 나타난 돌연변이라고 추정했다.이 참새는 동물원 식구가 되지는 않았지만, 주민들은 흰 참새가 길조(吉鳥)라면서 온갖 먹이를 주며 지극정성으로 돌봤다고 한다. 좋은 일이든 궂은 일이든 바람 잘 날 없는 것은 동물원도 마찬가지였다.