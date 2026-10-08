국토교통 R＆D 예산 전남광주 1.2% 그쳐...수도권 쏠림 심각

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 광주청사. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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올해 국토교통 분야 연구개발(R＆D) 예산의 59%가 수도권에 배정된 가운데 전남광주 몫은 1.2%에 그친 것으로 나타났다.8일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 조인철(전남광주 서구갑) 의원이 공개한 국토교통부와 국토교통과학기술진흥원(KAIA) 예산 현황 자료에 따르면 올해 국토교통 연구개발 예산 5624억 원 중 서울·경기·인천에 3328억 원(59.2%)이 배정됐다.나머지 비수도권 예산 40.8% 중 연구기관이 밀집한 대전(17.4%)을 빼면 나머지 13개 시도는 모두 합쳐 23.4%에 불과했다.광주는 39억5600만 원(0.7%), 전남은 28억9700만 원(0.5%), 두 지역을 합친 금액은 약 69억 원으로, 전체의 1.2％였다.배정 예산이 가장 많은 경기(1809억4000만 원)와 26배, 2위 서울(1285억8800만 원)과는 19배 차이가 났다.같은 비수도권인 대전(978억 원)과 비교해도 14배, 경북(262억 원)과는 4배 가량의 차이를 보였다.대학 연구 사업도 수도권이 독식했다.서울대는 산학협력단을 포함해 약 83억 원, 인하대 산학협력단은 약 57억 원의 예산을 배정받는 등 전국 일반 대학 연구비 783억원 중 수도권 대학의 비중은 77.7％였으며, 배정액 상위 10개 대학이 모두 수도권 소재다.반면, 전남광주는 조선대 산학협력단 6억4200만 원, 한국에너지공과대 3억7000만 원, 목포대 산학협력단 1억2500만 원이다.조 의원은 "국토 균형발전을 견인해야 할 국토교통 연구개발 예산이 오히려 수도권에 편중되며 지역 격차를 심화시키고 있다"며 "현행 과제 평가 기준을 전면 검토해 신규 과제 공모 때 비수도권 기관 참여를 제도화해야 한다"고 말했다.