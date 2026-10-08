세종시의회, '지방의회법' 조속 제정 촉구

큰사진보기 ▲8일 ‘지방의회법’ 조속 제정 촉구 결의안 채택 후 세종시의원들이 퍼포먼스를 펼치고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이번 결의안은 세종시의회 안신일 의장이 대표 발의했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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세종시의회가 1991년 지방의회 부활 이후 35년째 제자리걸음을 하고 있는 '지방의회법'의 조속한 제정을 촉구하며 자치분권의 제도적 균형 바로 세우기에 나섰다.세종특별자치시의회는 8일 열린 제109회 정례회 제2차 본회의에서 안신일 의원이 대표 발의한 '지방의회 발전과 완전한 지방자치 실현을 위한 지방의회법 조속 제정 촉구 결의안'을 최종 채택했다.그동안 지방의회는 주민의 뜻을 대변하고 집행기관을 견제·감시하는 풀뿌리 민주주의의 핵심 축으로 자리 잡아 왔다. 지난 2022년 '지방자치법' 전부개정을 통해 인사권 독립과 정책지원관 제도 도입 등 일부 제도적 진전이 있었으나, 급증한 의정 수요와 권한에 비해 이를 뒷받침할 법적 기반은 여전히 한계가 뚜렷하다.특히 현행 법체계가 집행기관 중심으로 짜여 있어 의회의 조직과 운영에 관한 사항이 분산되어 있고, 독립된 기본법조차 갖추지 못해 실질적인 자율성과 전문성을 확보하기 어렵다는 지적이 끊이지 않았다.이에 세종시의회는 이날 채택된 결의안을 통해 국회와 정부를 향해 "더 이상 지방의회의 한계 상황을 방치해서는 안 된다"고 목소리를 높였다. 국정 과제로도 논의되어 온 만큼, 이제는 단순한 논의를 넘어 실질적인 입법 결실로 이어져야 한다는 입장이다.이번 결의안에는 지방의회의 독립성과 책임성을 담보할 핵심 과제들이 담겼다. 우선 국회와 정부는 "지방의회의 조직과 운영, 권한과 책임을 체계적으로 규정하는 독립된 '지방의회법'을 조속히 제정해야 한다"고 밝혔다.이와 함께 "지역 여건과 의정 수요에 맞춰 스스로 기구와 정원을 꾸릴 수 있는 자체 조직권을 보장하고, 독립적인 의정활동을 위한 예산편성권 확보와 실효성 있는 인사 운영을 위한 자체 감사기구 설치 기반을 마련할 것"을 요구했다.나아가 "복잡·다양해지는 행정 환경에 기민하게 대응할 수 있도록 정책지원관 및 전문위원 정수를 확대·현실화하여 의정지원 체계를 한층 강화해야 한다"고 강조했다.세종시의회는 "'지방의회법' 제정은 단순히 지방의회의 권한을 확대하기 위한 것이 아니라, 주민의 대표기관인 지방의회가 집행기관을 제대로 견제하고 그에 상응하는 책임을 다할 수 있도록 지방자치의 제도적 균형을 바로 세우는 일"이라고 거듭 역설했다.한편, 이날 세종시의회에서 채택된 촉구 결의안은 대한민국 대통령(비서실장), 국회의장, 국무총리(국무조정실장), 더불어민주당 당대표, 국민의힘 당대표, 국회 행정안전위원장, 행정안전부 장관, 그리고 대한민국시도의회의장협의회장 및 대한민국시군자치구의회의장협의회장 등 주요 기관으로 공식 이송될 예정이다.