"누굴 위한 데이터센터인가"... 보령 AI센터 건설 중단 촉구

큰사진보기 ▲기후위기보령행동과 충남환경운동연합은 8일 보령시청 기자실에서 기자회견을 열고 해당 협약의 중단을 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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지역 시민사회단체들이 충남 보령에 추진되고 있는 인공지능(AI) 데이터센터에 대한 전면 재검토를 촉구하고 나섰다. 무분별한 데이터센터 건설로 지역이 막대한 전기 사용과 수자원 고갈, 소음 부담을 떠안을 수 있다는 우려에서다.앞서 지난 2025년 11월 충남도와 보령시는 웅천에아이(AI)캠퍼스와 도청 대회의실에서 보령에 인공지능(AI) 데이터센터를 건립하는 투자협약을 체결했다. 협약의 골자는 오는 2029년까지 2조 원을 투입해 보령시 웅천산업단지 10만 3109㎡에 100㎿ 규모의 인공지능, 특화 최첨단 데이터센터를 건립한다는 것이다. 충남도와 보령시는 행정과 재정을 지원한다.기후위기보령행동과 충남환경운동연합은 8일 보령시청 기자실에서 기자회견을 열고 해당 협약의 중단을 촉구했다.단체는 "박수현(더불어민주당) 도지사와 엄승용(국민의힘) 보령시장 등 자치단체장들은 AI데이터센터의 막대한 전력, 용수 사용량과 고용효과 등을 제대로 살펴보지도 않고 묻지마식 유치경쟁을 벌이고 있다"고 성토했다.이어 "우리보다 앞서 AI데이터센터로 인한 문제를 직접 겪었던 미국에서는 전국적으로 반대운동이 들불처럼 번지고 있다"며 "미국을 비롯한 각국에서 AI데이터센터에 대한 반대운동이 활발한 이유는 고용효과는 미미한데 반해 막대한 전기 사용과 수자원 고갈, 소음 부담만 지역이 떠안았기 때문"이라고 지적했다.단체는 "현재 가동되고 있는 국내 데이터센터 연간 소비 전력은 5테라와트시로 1840만 가구의 한 달 사용량이다. 데이터센터 상위 10곳의 경우 하루 13만 톤의 용수를 사용할 것으로 예상되고 있다. 이는 64만 명의 용수 사용량에 해당한다"라고 지적했다.그러면서 "미국 인디애나주에 건설 중인 1GW 규모의 AI데이터센터는 10억 달러(약 14조 원)가 투입되지만 완공 후 상시 운영 인력이 300명에 불과하다"라고 주장했다.황성렬 충남환경운동연합 상임대표는 "충남 당진, 예산, 보령, 홍성, 천안, 아산 등 곳곳에서 인공지능 데이터센터를 추진하고 있다. (주민들에게) 어떤 도움이 있는지 묻지도 따지지도 않고 있다. 누굴 위한 데이터센터인가"라고 반문했다. 그러면서 "무조건 데이터센터를 반대하는 것이 아니다. 타당성부터 검토하자는 것"이라고 강조했다.황 대표는 "대한민국 71%의 국민들이 데이터센터를 찬성한다. 반면 이미 데이터센터를 경험한 미국에서는 71%의 국민이 반대하고 있다. 묻지도 따지지도 않고 인공지능 데이터센터를 건설하겠다고 하고 있다"라며 "전기와 용수가 많이 들어간다. 전력망과 용수 공급 계획은 전혀 없다. 운영 주체도 아직 결정되지 않았다"라고 지적했다.