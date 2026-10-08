송미령 "농사짓는 농업인 피해 없어... 투기 아니면 처분 안 해"

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 8일 세종시 정부세종청사에서 농지 전수조사 후속 조치와 제도 개혁 방향에 대해 브리핑하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"우선 농사짓는 농업인들에게는 아무 피해가 없으니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 투기가 아닌 일반적인 사안은 이번 조사 결과를 근거로 해서 농지법상의 처분 절차를 진행하지 않는 방향으로 국회와 협의해서 특별조치법을 제정 추진하겠습니다."

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큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 8일 세종시 정부세종청사에서 농지 전수조사 후속 조치와 제도 개혁 방향에 대해 브리핑하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

송미령 농림축산식품부 장관의 말이다. 그는 8일 전국적인 농지 전수조사 이후 불거진 현장의 불안감과 국회 지적에 고개를 숙이며 불이익은 없을 것이라고 명확히 선을 그었다. 부동산 투기 목적이 아닌 상속농지나 고령농의 관행적 임대차 등 일반 사례에 대해 농지 처분 명령 조치를 내리지 않고, '특별조치법'을 제정해 한시적으로 규제를 유예·양성화하겠다는 방침이다.송 장관은 이날 오전 세종시 정부세종청사에서 기자회견을 열고 이 같은 내용을 담은 '농지 조사 후속조치 및 제도 개혁 방향'을 발표했다.이번 발표는 전날(7일) 열린 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사 지적에 대한 즉각적인 조치다. 송 장관은 "어제 국정감사 자리에서 농지조사 이후 내 농지가 어떻게 처리되는지 정부의 설명이 충분치 않아 불필요한 불안이 발생하고 있다는 지적이 많았다"며 "현장에서 한 분이라도 불안하게 여기신다면 저희들의 불찰이다. 이러한 지적을 엄중하게 받아들인다"고 정중히 사과했다.정부는 농지 조사 결과 확인된 사안 중 명백한 '부동산 투기' 행위에 대해서만 엄정 대응하기로 했다.처분 대상이 되는 투기 유형은 ▲토지거래허가구역 내 무단 방치·임대 ▲경매 등을 통한 지분 매입 후 허위 영농계획서 제출 및 방치 ▲농업법인을 통한 농지 쪼개기 판매 및 임대 수익 창출 등 세 가지다. 이들 농지에 대해서는 소명 절차를 거쳐 현행 농지법에 따라 처분명령을 부과한다.반면 투기가 아닌 일반적인 사안은 특별조치법을 통해 처분 절차를 진행하지 않는다. 송 장관은 "현재 농지법 규정과 맞지 않는 부분이 조사에서 확인되더라도 그것이 처분 절차로 이어지지 않도록 농지법에 우선하는 특별법으로 차단하겠다"고 강조했다.상속 농지, 고령으로 인한 대리 경작, 소유 관계가 복잡한 종중·사찰 농지, 영농이 곤란한 맹지 등이 주요 제외 대상이다. 농업용 창고나 간이 처리시설 등이 인허가 없이 설치된 경우에도 강제 철거나 원상회복 조치를 하지 않고 사후 허가 절차 등을 통해 양성화 할 수 있는 특례를 제공할 계획이다.또한, 특례 기간 중 소유자와 실경작자가 서면 계약을 체결하면 관행적 임대차도 계약 기간 동안 적법 임대차로 인정받는다. 장기간 임야화 된 농지나 농지로 쓰인 임야 등은 신청이나 직권을 통해 실제 이용 상태에 맞게 지목을 변경해 줄 예정이다.농지은행 사업도 현장 요구에 맞춰 개편된다. 농지를 팔거나 맡기고 싶어도 예산과 기준 문제로 농지은행이 바로 사주지 못했던 불편을 해소하기 위해 2027년 예산 증액을 추진하고, 비진흥지역 농지도 농업 활용이 가능하면 매입 대상에 포함한다.특히 송 장관은 "농지은행 위탁은 처분을 면하기 위한 의무 사항이 아니다"라며 "농지은행에 농지를 맡겨야만 처분이 중단되도록 하지도 않고, 위탁하지 않았다는 이유로 처분 절차를 진행하지 않는다"고 밝혔다.정부는 오는 10월 12일 주간부터 농어촌공사와 농업인 단체가 함께 참여하는 '농지 조사 상담센터'를 운영해 농업인들의 궁금증과 애로사항을 접수 받는다.이어 국회 협의를 거쳐 10월 중 특별조치법을 발의하고 오는 12월까지 국회 통과를 완료한다는 목표다. 이후 특별조치법 시행 경과와 현장 의견, 통합 농지 플랫폼 구축 결과를 종합해 2027년 상반기 농지법 전면 개정에 나설 계획이다.송 장관은 "정책의 취지만 반복적으로 설명해서는 우리 농업인들의 불안을 해소하기 어렵다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "앞으로는 조사의 취지가 무엇인가뿐만 아니라 상속받은 내 농지는 어떻게 되는가, 농사를 쉬고 있는 내 농지는 어떻게 되는가, 임대를 주고 있는 내 농지는 어떻게 되는가 등에 대해서 보다 구체적으로 한 분 한 분에게 답할 수 있도록 하겠다"고 말했다.